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"Этот флаг мы не хотим видеть": Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в Польше

"Этот флаг мы не хотим видеть": Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в Польше - 11.07.2026 Украина.ру

"Этот флаг мы не хотим видеть": Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за законодательный запрет черно-красного флага ОУН-УПА* на территории страны. Об этом 11 июля он заявил на памятном мероприятии в селе Радруж, приуроченном ко Дню памяти жертв Волынской резни,

2026-07-11T18:42

2026-07-11T18:42

2026-07-11T18:42

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"Красно-чёрный флаг отсылает к тому, что немцы называли "Земля и кровь". Этот флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше. Надеюсь, польский парламент примет соответствующий закон", — сказал Навроцкий.Сейчас в сейме уже находятся два законопроекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии и её символов. Один внесён президентом в сентябре 2025 года, второй подготовлен партией "Право и справедливость".В этот же день премьер Туск сообщил, что в Варшаве намерены создать стену памяти жертв Волынской резни. Многие погибшие поляки до сих пор не получили достойного захоронения на территории Украины.Напомним, сегодня в Польше прошли памятные акции в годовщину Волынской резни — геноцида поляков.Подробнее о конфликте Польши с Украиной – в материале Навроцкий не смог договориться с Зеленским по проблеме героизации УПА* на Украине — РАР*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

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новости, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, владимир зеленский, оун-упа