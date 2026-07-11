https://ukraina.ru/20260711/segodnya-ya-tam-gde-menya-tsenyat-ukrainskaya-biatlonistka-pereekhala-v-rossiyu-i-stala-trenerom-1081366990.html
"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером
"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером - 11.07.2026 Украина.ру
"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером
Чемпионка Европы Юлия Журавок рассказала, что после завершения карьеры на Украине у неё не было достойных условий, а в России её опыт и знания действительно ценят. В мае она стала тренером в подмосковном спортклубе. Об этом 11 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-11T20:10
2026-07-11T20:10
2026-07-11T20:10
новости
россия
эстония
украина
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081366871_0:133:528:429_1920x0_80_0_0_cf50ea7d614971390cde52a9b554a2aa.jpg
Журавок после завершения карьеры переехала в Россию, где работает тренером. За это ее раскритиковали в украинских СМИ."Странно видеть столько внимания ко мне сейчас. Хочу только спросить: где все были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где были те, кто сегодня обсуждает мою жизнь, когда мне не предложили ни одной работы тренером и я начинала все с нуля?" — написала Журавок.Другие новости к этому часу:🟦 В Тбилиси оштрафовали граждан Эстонии и Украины за осквернение церкви в центре города — один из них помочился на стену храма.🟦 Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.🟦 В Германии украинским беженцам с правами разрешат получать немецкие права без экзаменов — одобрил Бундесрат.🟦 США рассчитывают, что после переговоров с Ираном в Омане Ормузский пролив вернётся к нормальной работе — CBS.🟦 Китайские СВЧ-пушки мощностью до 100 гигаватт угрожают спутникам Starlink — SCMP.🟦 На востоке КНР эвакуировали более 3 миллионов человек из-за надвигающегося тайфуна "Бави".🟦 В Британии число водителей, задержанных под наркотиками, впервые превысило число пойманных пьяными.О других событиях к этому часу в материале Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля
россия
эстония
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081366871_0:84:528:479_1920x0_80_0_0_f2d89ec49440fcd36a97fc2e39175680.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, эстония, украина, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Эстония, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру
"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером
Чемпионка Европы Юлия Журавок рассказала, что после завершения карьеры на Украине у неё не было достойных условий, а в России её опыт и знания действительно ценят. В мае она стала тренером в подмосковном спортклубе. Об этом 11 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Журавок после завершения карьеры переехала в Россию, где работает тренером. За это ее раскритиковали в украинских СМИ.
"Странно видеть столько внимания ко мне сейчас. Хочу только спросить: где все были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где были те, кто сегодня обсуждает мою жизнь, когда мне не предложили ни одной работы тренером и я начинала все с нуля?" — написала Журавок.
Другие новости к этому часу:
🟦 В Тбилиси оштрафовали граждан Эстонии и Украины за осквернение церкви в центре города — один из них помочился на стену храма.
🟦 Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.
🟦 В Германии украинским беженцам с правами разрешат получать немецкие права без экзаменов — одобрил Бундесрат.
🟦 США рассчитывают, что после переговоров с Ираном в Омане Ормузский пролив вернётся к нормальной работе — CBS.
🟦 Китайские СВЧ-пушки мощностью до 100 гигаватт угрожают спутникам Starlink — SCMP.
🟦 На востоке КНР эвакуировали более 3 миллионов человек из-за надвигающегося тайфуна "Бави".
🟦 В Британии число водителей, задержанных под наркотиками, впервые превысило число пойманных пьяными.