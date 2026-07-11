https://ukraina.ru/20260711/segodnya-ya-tam-gde-menya-tsenyat-ukrainskaya-biatlonistka-pereekhala-v-rossiyu-i-stala-trenerom-1081366990.html

"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером

"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером - 11.07.2026 Украина.ру

"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером

Чемпионка Европы Юлия Журавок рассказала, что после завершения карьеры на Украине у неё не было достойных условий, а в России её опыт и знания действительно ценят. В мае она стала тренером в подмосковном спортклубе. Об этом 11 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-11T20:10

2026-07-11T20:10

2026-07-11T20:10

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украина.ру

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Журавок после завершения карьеры переехала в Россию, где работает тренером. За это ее раскритиковали в украинских СМИ."Странно видеть столько внимания ко мне сейчас. Хочу только спросить: где все были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где были те, кто сегодня обсуждает мою жизнь, когда мне не предложили ни одной работы тренером и я начинала все с нуля?" — написала Журавок.Другие новости к этому часу:🟦 В Тбилиси оштрафовали граждан Эстонии и Украины за осквернение церкви в центре города — один из них помочился на стену храма.🟦 Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.🟦 В Германии украинским беженцам с правами разрешат получать немецкие права без экзаменов — одобрил Бундесрат.🟦 США рассчитывают, что после переговоров с Ираном в Омане Ормузский пролив вернётся к нормальной работе — CBS.🟦 Китайские СВЧ-пушки мощностью до 100 гигаватт угрожают спутникам Starlink — SCMP.🟦 На востоке КНР эвакуировали более 3 миллионов человек из-за надвигающегося тайфуна "Бави".🟦 В Британии число водителей, задержанных под наркотиками, впервые превысило число пойманных пьяными.О других событиях к этому часу в материале Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля

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новости, россия, эстония, украина, владимир зеленский, украина.ру