https://ukraina.ru/20260711/le-monde-rossiya-izmenila-taktiku-vozdushnykh-atak-ukrainskaya-pvo-perestala-spravlyatsya-1081366711.html

Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться

Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться - 11.07.2026 Украина.ру

Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться

Российские войска кардинально поменяли тактику ударов, и эффективность украинской противовоздушной обороны резко упала. Об этом 12 июля пишет французская газета Le Monde

2026-07-11T19:16

2026-07-11T19:16

2026-07-11T19:16

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владимир зеленский

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Издание отмечает, что с 24 мая Киев практически непрерывно подвергается ударам баллистических ракет и новых реактивных "Гераней". В ночь на 6 июля украинская ПВО впервые не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты. Та же картина повторилась утром 11 июля — ни одна из шести ракет не была сбита. В Киеве объясняют это нехваткой ракет для Patriot. Ещё одним вызовом стали новые реактивные "Герани". По словам представителя ВСУ Юрия Игната, сейчас они составляют 25–30% всех ударных беспилотников. Они летят на высоте около пяти километров со скоростью свыше 500 км/ч, способны преодолевать до двух тысяч километров, и перехватить их другими дронами крайне трудно или невозможно. Для сравнения: старые "Герани" двигались примерно со скоростью 130 км/ч.О других событиях к этому часу в материале Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

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новости, россия, киев, сша, владимир зеленский