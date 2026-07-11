Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться - 11.07.2026 Украина.ру
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Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться
Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться - 11.07.2026 Украина.ру
Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться
Российские войска кардинально поменяли тактику ударов, и эффективность украинской противовоздушной обороны резко упала. Об этом 12 июля пишет французская газета Le Monde
2026-07-11T19:16
2026-07-11T19:16
новости
россия
киев
сша
владимир зеленский
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Издание отмечает, что с 24 мая Киев практически непрерывно подвергается ударам баллистических ракет и новых реактивных "Гераней". В ночь на 6 июля украинская ПВО впервые не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты. Та же картина повторилась утром 11 июля — ни одна из шести ракет не была сбита. В Киеве объясняют это нехваткой ракет для Patriot. Ещё одним вызовом стали новые реактивные "Герани". По словам представителя ВСУ Юрия Игната, сейчас они составляют 25–30% всех ударных беспилотников. Они летят на высоте около пяти километров со скоростью свыше 500 км/ч, способны преодолевать до двух тысяч километров, и перехватить их другими дронами крайне трудно или невозможно. Для сравнения: старые "Герани" двигались примерно со скоростью 130 км/ч.О других событиях к этому часу в материале Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
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60
новости, россия, киев, сша, владимир зеленский
Новости, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский

Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться

19:16 11.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска кардинально поменяли тактику ударов, и эффективность украинской противовоздушной обороны резко упала. Об этом 12 июля пишет французская газета Le Monde
Издание отмечает, что с 24 мая Киев практически непрерывно подвергается ударам баллистических ракет и новых реактивных "Гераней". В ночь на 6 июля украинская ПВО впервые не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.
Та же картина повторилась утром 11 июля — ни одна из шести ракет не была сбита. В Киеве объясняют это нехваткой ракет для Patriot. Ещё одним вызовом стали новые реактивные "Герани".
По словам представителя ВСУ Юрия Игната, сейчас они составляют 25–30% всех ударных беспилотников. Они летят на высоте около пяти километров со скоростью свыше 500 км/ч, способны преодолевать до двух тысяч километров, и перехватить их другими дронами крайне трудно или невозможно. Для сравнения: старые "Герани" двигались примерно со скоростью 130 км/ч.
О других событиях к этому часу в материале Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля
*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
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