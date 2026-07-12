https://ukraina.ru/20260712/ne-ostanovimsya-poka-evropa-ne-vykinet-belyy-flag-ekspert-pro-sleduyuschuyu-stupen-eskalatsii-1081367807.html

"Не остановимся, пока Европа не выкинет белый флаг": эксперт про следующую ступень эскалации

"Не остановимся, пока Европа не выкинет белый флаг": эксперт про следующую ступень эскалации - 12.07.2026 Украина.ру

"Не остановимся, пока Европа не выкинет белый флаг": эксперт про следующую ступень эскалации

Если Россия ступит на следующую ступень эскалации, то не остановится до тех пор, пока Европа не выкинет белый флаг. Но пока Евросоюз не готов к прямой войне — его противовоздушный щит превратился в решето. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-12T06:00

2026-07-12T06:00

2026-07-12T06:00

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Отвечая на вопрос о целях возможных ударов по Европе, Леонков заявил, что если Россия ступит на следующую ступень лестницы эскалации, то не остановится до тех пор, пока Европа "не выкинет белый флаг". "Это не значит, что это будут прямые боестолкновения с Европой. Европа к ним не готова, чтобы они там ни заявляли", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам аналитика, у Европы нет единой системы ПВО-ПРО, которая была в 1991 году. "Что-то вышло из строя, что-то отдали Украине, что-то потратили на войну против Ирана. Противовоздушный щит Европы превратился в решето", — отметил Леонков.Он подчеркнул, что Европа считает, что Россия будет сдерживаться по принципу "Лишь бы не было войны". "Только вот наш президент [России Владимир Путин] не раз говорил, что суверенитет и национальные интересы страны превыше всего. Сила права прекратила свое существование. Теперь действует право силы. И Россия способна эту силу применить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про консолидацию Запада и итоги саммита НАТО — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.

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