"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"*. об этом 12 июля сообщает RT
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов внесён в базу данных сайта "Миротворец"*. Основанием для этого стало превышение служебных полномочий, связанное с расправой над двумя жителями Киевской области.
Авторы сайта обвинили Лучанова в действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Украины, а также в превышении власти в личных целях.
По данным издания "Украина.ру", командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов объявлен в розыск. Также девять военнослужащих его бригады были задержаны по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.
Ранее в базу "Миротворца"* был внесён глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Подробнее в материале Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ
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