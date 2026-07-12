"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу - 12.07.2026 Украина.ру
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"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу
"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу - 12.07.2026 Украина.ру
"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"*. об этом 12 июля сообщает RT
2026-07-12T07:29
2026-07-12T07:29
новости
польша
киевская область
украина
вооруженные силы украины
rt
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Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов внесён в базу данных сайта "Миротворец"*. Основанием для этого стало превышение служебных полномочий, связанное с расправой над двумя жителями Киевской области.Авторы сайта обвинили Лучанова в действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Украины, а также в превышении власти в личных целях.По данным издания "Украина.ру", командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов объявлен в розыск. Также девять военнослужащих его бригады были задержаны по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.Ранее в базу "Миротворца"* был внесён глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Подробнее в материале Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"До этого В базу украинского сайта "Миротворец" внесли председателя израильского мемориала Холокоста*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ
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новости, польша, киевская область, украина, вооруженные силы украины, rt
Новости, Польша, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, RT

"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу

07:29 12.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"*. об этом 12 июля сообщает RT
Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов внесён в базу данных сайта "Миротворец"*. Основанием для этого стало превышение служебных полномочий, связанное с расправой над двумя жителями Киевской области.
Авторы сайта обвинили Лучанова в действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Украины, а также в превышении власти в личных целях.
По данным издания "Украина.ру", командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов объявлен в розыск. Также девять военнослужащих его бригады были задержаны по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.
Ранее в базу "Миротворца"* был внесён глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Подробнее в материале Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
До этого В базу украинского сайта "Миротворец" внесли председателя израильского мемориала Холокоста
*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ
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