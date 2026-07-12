https://ukraina.ru/20260712/mirotvorets-vns-komandira-vsu-v-svoyu-bazu-1081369579.html

"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу

"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу - 12.07.2026 Украина.ру

"Миротворец" внёс командира ВСУ в свою базу

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"*. об этом 12 июля сообщает RT

2026-07-12T07:29

2026-07-12T07:29

2026-07-12T07:29

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rt

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Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов внесён в базу данных сайта "Миротворец"*. Основанием для этого стало превышение служебных полномочий, связанное с расправой над двумя жителями Киевской области.Авторы сайта обвинили Лучанова в действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Украины, а также в превышении власти в личных целях.По данным издания "Украина.ру", командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов объявлен в розыск. Также девять военнослужащих его бригады были задержаны по подозрению в похищении двух жителей Киевской области.Ранее в базу "Миротворца"* был внесён глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Подробнее в материале Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"До этого В базу украинского сайта "Миротворец" внесли председателя израильского мемориала Холокоста*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ

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новости, польша, киевская область, украина, вооруженные силы украины, rt