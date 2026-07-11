https://ukraina.ru/20260711/vs-rf-porazili-v-kieve-zavod-po-sborke-bespilotnikov-novosti-svo-1081357554.html
ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО
ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО
ВС РФ ударили по предприятию "Фанплит" в Киеве, собирающему БПЛА "Файер Пойнт-2", заявили в Минобороны. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-11T10:25
2026-07-11T10:25
2026-07-11T10:38
сво
спецоперация
россия
киев
украина
денис пушилин
владимир сальдо
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
минобороны
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🟥 Пожар на нефтебазе в Тверской области, возникший в результате атаки беспилотника, полностью ликвидирован спустя двое суток, сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, возгорание не повлияет на обеспечение топливом потребителей — удалось привлечь дополнительные объёмы, которые скоро поступят на АЗС. Власти в круглосуточном режиме занимаются логистикой и доставкой топлива в районы, где нет сетевых заправок;🟥 Один человек погиб, еще шесть пострадали за последние сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.За последние 24 часа ВСУ 41 раз атаковали территорию региона, в том числе с использованием авиации и артиллерии;🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко;🟥 ВСУ после ухода из Константиновки переместили свои силы к Дружковке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин;🟥 Армия России нанесла удар по целям ВСУ в населённом пункте Бахмач Черниговской области;🟥 Ночью над Херсонской областью российские военные сбили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность, отметив, что военные круглосуточно прикрывают жителей, дороги и инфраструктуру;🟥 Крым частично остаётся без электроэнергии. Свет полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах, сообщили в "Крымэнерго";🟥 Дым поднимается на месте прилётов в Одесской области.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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сво, спецоперация, россия, киев, украина, денис пушилин, владимир сальдо, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Украина, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО
10:25 11.07.2026 (обновлено: 10:38 11.07.2026)
ВС РФ ударили по предприятию "Фанплит" в Киеве, собирающему БПЛА "Файер Пойнт-2", заявили в Минобороны. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Пожар на нефтебазе в Тверской области, возникший в результате атаки беспилотника, полностью ликвидирован спустя двое суток, сообщил глава региона Виталий Королев.
По его словам, возгорание не повлияет на обеспечение топливом потребителей — удалось привлечь дополнительные объёмы, которые скоро поступят на АЗС. Власти в круглосуточном режиме занимаются логистикой и доставкой топлива в районы, где нет сетевых заправок;
🟥 Один человек погиб, еще шесть пострадали за последние сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
За последние 24 часа ВСУ 41 раз атаковали территорию региона, в том числе с использованием авиации и артиллерии;
🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко;
🟥 ВСУ после ухода из Константиновки переместили свои силы к Дружковке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин;
🟥 Армия России нанесла удар по целям ВСУ в населённом пункте Бахмач Черниговской области;
🟥 Ночью над Херсонской областью российские военные сбили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность, отметив, что военные круглосуточно прикрывают жителей, дороги и инфраструктуру;
🟥 Крым частично остаётся без электроэнергии. Свет полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах, сообщили в "Крымэнерго";
🟥 Дым поднимается на месте прилётов в Одесской области.
Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру