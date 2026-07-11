https://ukraina.ru/20260711/vs-rf-porazili-v-kieve-zavod-po-sborke-bespilotnikov-novosti-svo-1081357554.html

ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО

ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО - 11.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили в Киеве завод по сборке беспилотников. Новости СВО

ВС РФ ударили по предприятию "Фанплит" в Киеве, собирающему БПЛА "Файер Пойнт-2", заявили в Минобороны. Об этом и других военных новостях 11 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-11T10:25

2026-07-11T10:25

2026-07-11T10:38

сво

спецоперация

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киев

украина

денис пушилин

владимир сальдо

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

минобороны

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🟥 Пожар на нефтебазе в Тверской области, возникший в результате атаки беспилотника, полностью ликвидирован спустя двое суток, сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, возгорание не повлияет на обеспечение топливом потребителей — удалось привлечь дополнительные объёмы, которые скоро поступят на АЗС. Власти в круглосуточном режиме занимаются логистикой и доставкой топлива в районы, где нет сетевых заправок;🟥 Один человек погиб, еще шесть пострадали за последние сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.За последние 24 часа ВСУ 41 раз атаковали территорию региона, в том числе с использованием авиации и артиллерии;🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко;🟥 ВСУ после ухода из Константиновки переместили свои силы к Дружковке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин;🟥 Армия России нанесла удар по целям ВСУ в населённом пункте Бахмач Черниговской области;🟥 Ночью над Херсонской областью российские военные сбили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность, отметив, что военные круглосуточно прикрывают жителей, дороги и инфраструктуру;🟥 Крым частично остаётся без электроэнергии. Свет полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах, сообщили в "Крымэнерго";🟥 Дым поднимается на месте прилётов в Одесской области.Ранее телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о серии ударов российских войск по объектам на Украине в ночь на 11 июля. В сводку также вошли другие военные события этого дня. Подробнее в материале Ночные удары по Киеву, портам и энергетике: сводка на 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, киев, украина, денис пушилин, владимир сальдо, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру