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В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии

В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии - 11.07.2026 Украина.ру

В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии

В Черемшанском районе Татарстана автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает сообщает татарское управление МЧС

2026-07-11T07:42

2026-07-11T07:42

2026-07-11T07:42

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В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара — Набережные Челны. По данным местного управления МЧС, автобус съехал в кювет и перевернулся на дороге Кузайкино — Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего в салоне находились 46 человек, включая двоих детей, которые не пострадали. В результате аварии 15 пассажиров получили травмы, трое из них остаются в тяжёлом состоянии.На месте происшествия работают экстренные службы. Телеграм-канала Baza сообщил, что к ликвидации последствий привлечены десятки спасателей, спецтехника и вертолёт.8 июля очередная ночная атака произошла в Нижнекамске (Татарстан) — целью снова стал нефтеперерабатывающий завод. В городе рядом расположены два НПЗ, принадлежащие компаниям "Таиф НК" и "Танеко". По данным местных жителей, удар пришёлся по заводу "Таиф НК".Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, татарстан, мчс, нпз, вооруженные силы украины, самара