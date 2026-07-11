В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии - 11.07.2026 Украина.ру
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В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии
В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии - 11.07.2026 Украина.ру
В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии
В Черемшанском районе Татарстана автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает сообщает татарское управление МЧС
2026-07-11T07:42
2026-07-11T07:42
новости
татарстан
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вооруженные силы украины
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В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара — Набережные Челны. По данным местного управления МЧС, автобус съехал в кювет и перевернулся на дороге Кузайкино — Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего в салоне находились 46 человек, включая двоих детей, которые не пострадали. В результате аварии 15 пассажиров получили травмы, трое из них остаются в тяжёлом состоянии.На месте происшествия работают экстренные службы. Телеграм-канала Baza сообщил, что к ликвидации последствий привлечены десятки спасателей, спецтехника и вертолёт.8 июля очередная ночная атака произошла в Нижнекамске (Татарстан) — целью снова стал нефтеперерабатывающий завод. В городе рядом расположены два НПЗ, принадлежащие компаниям "Таиф НК" и "Танеко". По данным местных жителей, удар пришёлся по заводу "Таиф НК".Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, татарстан, мчс, нпз, вооруженные силы украины, самара
Новости, Татарстан, МЧС, НПЗ, Вооруженные силы Украины, Самара

В Татарстане перевернулся автобус: 15 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии

07:42 11.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Украинский БПБА атаковал автобус в селе Никольское Белгородской области, есть пострадавший — оперштаб
‼ Украинский БПБА атаковал автобус в селе Никольское Белгородской области, есть пострадавший — оперштаб - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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В Черемшанском районе Татарстана автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает сообщает татарское управление МЧС
В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара — Набережные Челны. По данным местного управления МЧС, автобус съехал в кювет и перевернулся на дороге Кузайкино — Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего в салоне находились 46 человек, включая двоих детей, которые не пострадали. В результате аварии 15 пассажиров получили травмы, трое из них остаются в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают экстренные службы. Телеграм-канала Baza сообщил, что к ликвидации последствий привлечены десятки спасателей, спецтехника и вертолёт.
8 июля очередная ночная атака произошла в Нижнекамске (Татарстан) — целью снова стал нефтеперерабатывающий завод. В городе рядом расположены два НПЗ, принадлежащие компаниям "Таиф НК" и "Танеко". По данным местных жителей, удар пришёлся по заводу "Таиф НК".
Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу
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