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Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков

Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков - 11.07.2026 Украина.ру

Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков

Американский актёр Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире

2026-07-11T07:52

2026-07-11T07:52

2026-07-11T07:52

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Актёр Стивен Сигал, известный своей пророссийской позицией, в интервью швейцарскому изданию Weltwoche дал характеристику нескольким мировым лидерам. Самая лестная оценка досталась президенту России."По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире", — сказал Сигал.Американского президента Дональда Трампа актёр охарактеризовал как человека, у которого есть собственный стиль. Что касается Владимира Зеленского, Сигал отметил, что тот остался тем, кем всегда был — актёром."Для некоторых правда не будет иметь никакого значения... Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр", - заявил Сигал, отвечая на вопрос о заблуждениях американцев и европейцев относительно Путина и России.Американский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018-м стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США.Кроме того, в декабре 2025 года Сигал заявил, что гордится тем, что стал россиянином, и выразил надежду на то, что сможет остаться в России и продолжать заниматься своим делом.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, владимир путин, мид, украина.ру, дональд трамп, европа, сша, владимир зеленский