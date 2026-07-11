Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков - 11.07.2026 Украина.ру
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Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков
Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков - 11.07.2026 Украина.ру
Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков
Американский актёр Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире
2026-07-11T07:52
2026-07-11T07:52
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Актёр Стивен Сигал, известный своей пророссийской позицией, в интервью швейцарскому изданию Weltwoche дал характеристику нескольким мировым лидерам. Самая лестная оценка досталась президенту России."По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире", — сказал Сигал.Американского президента Дональда Трампа актёр охарактеризовал как человека, у которого есть собственный стиль. Что касается Владимира Зеленского, Сигал отметил, что тот остался тем, кем всегда был — актёром."Для некоторых правда не будет иметь никакого значения... Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр", - заявил Сигал, отвечая на вопрос о заблуждениях американцев и европейцев относительно Путина и России.Американский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018-м стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США.Кроме того, в декабре 2025 года Сигал заявил, что гордится тем, что стал россиянином, и выразил надежду на то, что сможет остаться в России и продолжать заниматься своим делом.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, мид, украина.ру, дональд трамп, европа, сша, владимир зеленский
Новости, Россия, Владимир Путин, МИД, Украина.ру, Дональд Трамп, Европа, США, Владимир Зеленский

Стивен Сигал назвал Путина лучшим из мировых политиков

07:52 11.07.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Американский актёр Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире
Актёр Стивен Сигал, известный своей пророссийской позицией, в интервью швейцарскому изданию Weltwoche дал характеристику нескольким мировым лидерам. Самая лестная оценка досталась президенту России.
"По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире", — сказал Сигал.
Американского президента Дональда Трампа актёр охарактеризовал как человека, у которого есть собственный стиль. Что касается Владимира Зеленского, Сигал отметил, что тот остался тем, кем всегда был — актёром.
"Для некоторых правда не будет иметь никакого значения... Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр", - заявил Сигал, отвечая на вопрос о заблуждениях американцев и европейцев относительно Путина и России.
Американский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018-м стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США.
Кроме того, в декабре 2025 года Сигал заявил, что гордится тем, что стал россиянином, и выразил надежду на то, что сможет остаться в России и продолжать заниматься своим делом.
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