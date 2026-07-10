В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом - 10.07.2026 Украина.ру
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В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом
В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом - 10.07.2026 Украина.ру
В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом
В Совете Федерации считают оправданным жёсткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия больше не верит Западу в переговорах по Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
2026-07-10T14:21
2026-07-10T16:26
новости
россия
сергей лавров
совет федерации
вооруженные силы украины
карасин
запад
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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Россия больше не верит западным странам в вопросах переговорного процесса по Украине. В беседе с "Газетой.Ru" сенатор отметил, что жёсткая риторика дипломата вполне оправдана."Москва месяцами искала компромиссы, получая сигналы из Вашингтона и Киева, но на деле видела лишь рост ударов по российской территории и появление новых видов вооружений у ВСУ", — пояснил Карасин.Он подчеркнул, что дипломатия никем не отменялась, однако она не всегда должна быть мягкой — иногда она становится жёсткой. "Именно это Лавров и сказал в своём интервью", — добавил сенатор.Ранее на этой недеое глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны лишь имитируют готовность к диалогу по Украине, а на деле уже перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Подробнее в материале Москва не верит переговорным желаниям Запада - ЛавровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, сергей лавров, совет федерации, вооруженные силы украины, карасин, запад, украина, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации, Вооруженные силы Украины, Карасин, Запад, Украина, Украина.ру, Мир без границ

В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом

14:21 10.07.2026 (обновлено: 16:26 10.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров
‼ РФ больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Совете Федерации считают оправданным жёсткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия больше не верит Западу в переговорах по Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Россия больше не верит западным странам в вопросах переговорного процесса по Украине. В беседе с "Газетой.Ru" сенатор отметил, что жёсткая риторика дипломата вполне оправдана.
"Москва месяцами искала компромиссы, получая сигналы из Вашингтона и Киева, но на деле видела лишь рост ударов по российской территории и появление новых видов вооружений у ВСУ", — пояснил Карасин.
Он подчеркнул, что дипломатия никем не отменялась, однако она не всегда должна быть мягкой — иногда она становится жёсткой. "Именно это Лавров и сказал в своём интервью", — добавил сенатор.
Ранее на этой недеое глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны лишь имитируют готовность к диалогу по Украине, а на деле уже перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Подробнее в материале Москва не верит переговорным желаниям Запада - Лавров
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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