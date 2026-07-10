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В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом

В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом - 10.07.2026 Украина.ру

В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с Западом

В Совете Федерации считают оправданным жёсткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия больше не верит Западу в переговорах по Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

2026-07-10T14:21

2026-07-10T14:21

2026-07-10T16:26

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Россия больше не верит западным странам в вопросах переговорного процесса по Украине. В беседе с "Газетой.Ru" сенатор отметил, что жёсткая риторика дипломата вполне оправдана."Москва месяцами искала компромиссы, получая сигналы из Вашингтона и Киева, но на деле видела лишь рост ударов по российской территории и появление новых видов вооружений у ВСУ", — пояснил Карасин.Он подчеркнул, что дипломатия никем не отменялась, однако она не всегда должна быть мягкой — иногда она становится жёсткой. "Именно это Лавров и сказал в своём интервью", — добавил сенатор.Ранее на этой недеое глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны лишь имитируют готовность к диалогу по Украине, а на деле уже перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Подробнее в материале Москва не верит переговорным желаниям Запада - ЛавровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, сергей лавров, совет федерации, вооруженные силы украины, карасин, запад, украина, украина.ру, мир без границ