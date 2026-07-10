https://ukraina.ru/20260710/podzemnoe-obrazovanie-v-kharkove--masshtabno-raspilivayut-zapadnye-sredstva-pri-defitsite-uchenikov-1081277436.html

Подземное образование. Как в Харькове распиливают западные средства при дефиците учеников

Подземное образование. Как в Харькове распиливают западные средства при дефиците учеников - 10.07.2026 Украина.ру

Подземное образование. Как в Харькове распиливают западные средства при дефиците учеников

В первой столице Украины в середине лета готовятся к эскалации боевых действий и на этом основании пилят бюджет. В Харькове пытаются строить подземные школы, подземные детсады, переводить всю социальную инфраструктуру под землю, ожидая усиления ударов по городу. Под эти проекты мэр Игорь Терехов активно "разводит" западные гуманитарные фонды.

2026-07-10T06:13

2026-07-10T06:13

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Для харьковчан это свидетельствует прежде всего о том, что мира в ближайшее время не предусматривается, а город готовят к жизни в условиях войны на длительные годы. В этом плане вспоминают и бывшего президента Петра Порошенко*, который в 2014 году обещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, в отличие от детей других регионов. Но всё произошло с точностью до наоборот.Сейчас, как рассказала 7 июля харьковская блогер Trueee_ewaaa, у харьковчан есть всего полторы минуты после того, как объявлена тревога, чтобы найти себе безопасное место. По ее словам, главная беда Харькова, что его жителей никто заранее не уведомляет о том, что по городу будет нанесен удар, и потому почти нет времени на то, чтобы попасть в метро или другое укрытие.Терехов рапортует, что до 1 сентября количество безопасных образовательных локаций в Харькове увеличат до 25 (сейчас их 22), в том числе открыв новую подземную школу, а еще две подземные школы достроят уже после начала учебного года. "Мы продолжаем строительство еще двух подземных школ. Да, они не будут открыты к 1 сентября, к началу учебного года, но мы строим. Кроме этого, мы строим под землей детский сад", - рассказывает Терехов в эфире телемарафона.По состоянию на конец мая в Харькове работали 22 объекта, считавшихся безопасными для детей: девять подземных школ, шесть противорадиационных укрытий (ПРУ) при учебных заведениях и семь станций метрополитена, где тоже проводились занятия. В них могли обучаться около 22 тысяч детей — это чуть более 40% от тех школьников, которые сейчас физически находятся в городе. Всего в Харькове находится 54 тысячи учеников школ (до 2022 их было 110 тысяч). Около 33% харьковских школьников физически находятся за границей, но учатся удаленно. Тех школьников, которые посещают иностранные школы, просто не учитывают.С каждым годом число учеников сокращается. Так, например, выпустив 8 тысяч одиннадцатиклассников, в городе набирают только 5 тысяч первоклашек. Резкий спад рождаемости в Харькове наблюдается с 2015 года, что является одним из последствий Евромайдана.Следствием же "бусификации" является резкий перекос по половому признаку – мальчиков вывозят уже с 15 лет, не дожидаясь, пока им перекроют границу или понизят призывной возраст. Украинский доцент Михаил Высоцкий в конце учебного года озвучил информацию о том, что на Украине 11-е классы – полупустые, поскольку мальчики едут учиться за границу. И из-за этого, по его словам, в стране недобор по инженерным и техническим специальностям.Как пишет украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон", на Украине регулярно появляются слухи о возможном запрете на выезд 17-летних и даже 16-летних. Хотя пока официально таких ограничений нет, родители действуют на опережение - ведь правила могут вдруг измениться за одну ночь.В оборудованных в метро харьковских классах, например, обычно сидит 10-12 девочек и всего 2-3 мальчика.Одним из спонсоров строительства и оборудования подземных школ Харьковской области является детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который попутно оплачивает перевод под землю объектов водоснабжения и теплоснабжения. В частности, фонд недавно оплатил обустройство классов на станции метро "23 августа".На строительство подземных школ и детсадов должна выделяться государственная субвенция (по крайней мере, она прописана в бюджете). Правда, в июне директор департамента образования горсовета Ольга Деменко рассказывала, что государство на это денег не дает, хотя и обещало. "Я не знаю, умышленно министерство или неумышленно, но почему-то в Харьков субвенция не очень поступает на строительство школ", — говорила Деменко.В то же время, по ее словам, с внутренним обустройством и оборудованием подземных классов активно помогают зарубежные партнеры. В частности, правительство Германии полностью профинансировало противорадиационное укрытие в лицее №5 и оборудовало 17 кабинетов подземной школы №124. Правительство Франции финансирует проекты "под ключ" — французы проплатили обновление лицея №3, а с 1 сентября по такой же схеме должен заработать еще один подземный лицей.Государственный бюджет Украины, включая зарплаты чиновников и депутатов, и без того формируется за счет западной помощи и кредитов. Но в Киеве предпочитают не исполнять взятых на себя социальных обязательств, перекладывая и эти вопросы на западных партнеров. Ради этого украинские мэры постоянно колесят по европейским городам с протянутой рукой, выпрашивая у мэрий и фондов деньги на строительство, восстановление или социальную защиту.Стоимость подземной школы в Балаклее, например, составляет 133 миллиона гривен, а в Чугуеве одна такая школа стоила уже 220 миллионов гривен. Однако посещают их в этих прифронтовых городах буквально пара десятков учеников.Как и строительство фортификаций, как и обустройство защитных сооружений вокруг энергообъектов, строительство подземных школ является средством распила денег западных партнеров. В первую очередь – на значительном завышении стоимости материалов и услуг.В июне 2025 года управление образования Холодногорского района Харькова заключило контракт на возведение подземного укрытия-школы для лицея №152 на сумму 106,26 млн гривен. Затем расследователи проекта "Наші Гроші" отметили, что эта цена оказалась вдвое выше аналогичных объектов, что указывает на искусственное раздувание сметы. Вдвое завысили цену на всё – на бетон, рубероид и даже песок.Пилят деньги западных фондов еще на стадии разработки проектной документации. В мае 2026 года в Харькове перед судом предстал руководитель проектной фирмы. Он заключил договоры на создание "уникальных" проектов бомбоубежищ для учебных заведений, но вместо разработки новых чертежей скопировал старый проект школы из города Люботин и выдал его за новый, присвоив бюджетные деньги. Затем он еще раз продал этот же проект другой харьковской школе, не изменив ни черточки.Харьковская НПО "Нон-Стоп" заявляла также о масштабных схемах вывода средств при строительстве защитных сооружений для лицеев в Чугуеве Харьковской области. В материалах расследований фигурировали чиновники Департамента капитального строительства Харьковской областной военной администрации. Проектную документацию для этого же сооружения без конкурса выполнила фирма "Харьковдизайн", получившая почти два миллиона гривен. Ее владелец — Александр Кутянин — уже фигурирует в уголовном производстве о хищении бюджетных средств на других проектах в Харьковской области.В расследовании отмечалось также участие в сговоре налоговых органов и Государственной аудиторской службы, которые закрывали глаза на нарушения, а за молчание и "крышу" получали свою долю со сворованного.О том, что происходит в других городах Украины - в статье Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, "рубикон", оон, юнисеф, игорь терехов, харьков, украина, харьковская область, украина.ру