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Десантный корабль ВМС США сломался в начале конфликта с Ираном
Десантный корабль ВМС США сломался в начале конфликта с Ираном - 10.07.2026 Украина.ру
Десантный корабль ВМС США сломался в начале конфликта с Ираном
Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту в первые недели войны с Ираном вышел из строя из-за поломки двигателя. Об этом со ссылкой на трёх чиновников 9 июля сообщил телеканал Newsmax
2026-07-10T04:04
2026-07-10T04:04
2026-07-10T11:50
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вмф
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удар по ирану
война в иране
ближний восток
военная эскалация
корабль
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"Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, и рассматривали возможность захвата иранского острова Харк", — говорится в сообщении телеканала.Кораблю из-за выхода из строя главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя пришлось следовать в ремонтную базу атолла Диего-Гарсия в Индийском океане, что лишило командование США военных вариантов действий в критический период.Телеканал отмечает, что в настоящее время USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.Ранее в Иране высмеяли версию американской стороны, что уход из региона "Джеральда Форда" — новейшего и самого дорогого авианосца в истории США — был вызван пожаром на его борту. Подробнее - в публикации В Тегеране объяснили, почему авианосцы США покинули Ближний Восток.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Десантный корабль ВМС США сломался в начале конфликта с Ираном
04:04 10.07.2026 (обновлено: 11:50 10.07.2026)
Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту в первые недели войны с Ираном вышел из строя из-за поломки двигателя. Об этом со ссылкой на трёх чиновников 9 июля сообщил телеканал Newsmax
"Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, и рассматривали возможность захвата иранского острова Харк", — говорится в сообщении телеканала.
Кораблю из-за выхода из строя главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя пришлось следовать в ремонтную базу атолла Диего-Гарсия в Индийском океане, что лишило командование США военных вариантов действий в критический период.
Телеканал отмечает, что в настоящее время USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.
Ранее в Иране высмеяли версию американской стороны, что уход из региона "Джеральда Форда" — новейшего и самого дорогого авианосца в истории США — был вызван пожаром на его борту. Подробнее - в публикации В Тегеране объяснили, почему авианосцы США покинули Ближний Восток. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.