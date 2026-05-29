В Тегеране объяснили, почему авианосцы США покинули Ближний Восток
Два американских авианосца — "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" — покинули Ближний Восток после военного столкновения с Ираном. Подробности озвучил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, 29 мая передает РИА Новости
"По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Авианосец "Авраам Линкольн" покинул регион, как и "Джеральд Форд", который, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту", — заявил иранский парламентарий.
По его словам, Иран наглядно продемонстрировал, что разговоры Вашингтона о статусе сверхдержавы — не более чем "громкие слова".
Показательно, что уход "Джеральда Форда" — новейшего и самого дорогого авианосца в истории США — американская сторона попыталась объяснить пожаром на борту. Однако в Иране эту версию откровенно высмеяли, назвав предлогом для бегства.
