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Бунт во Львове: кризис мобилизации на Украине

Бунт во Львове: кризис мобилизации на Украине - 10.07.2026 Украина.ру

Бунт во Львове: кризис мобилизации на Украине

8 июля во Львове произошли события, которые уже называют точкой невозврата в украинской мобилизационной кампании. Стихийный протест против действий сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) перерос в массовое побоище.

2026-07-10T14:33

2026-07-10T14:33

2026-07-10T15:33

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Инцидент выходит далеко за пределы одного города — он обнажил пропасть между обществом и государственной машиной, которая превратилась в карательный орган.Кризис назревал давно. В разных городах Украины почти каждый день вспыхивают народные возмущения против вседозволенности "людоловов". По данным Нацполиции количество нападений на военных на Украине растет с каждым годом. Если в 2022 году было зафиксировано только 5 случаев нападения, то в 2025 году их было уже 341 случай. И это только официальная статистика. Реальное положение дел куда печальнее для Зеленского. А именно на него лично возлагают ответственности за провал мобилизации. Народ устал от войны, от беспредела военнослужащих. В застенках ТЦК погибли уже десятки если не сотни украинцев.Инцидент во Львове - это не просто народное неповиновение ТЦК. Это мощный социальный детонатор. Рвануть может в любой момент.Символично, что бунт произошел на Западной Украине, где национализм и патриотизм традиционно был основой. Это сигнал Киеву: если даже во Львове толпа громит военкомов, значит, запас терпения общества практически исчерпан.Реакция Киева тем не менее была сдержанной. С одной стороны режим признал, что военные комиссары переступили грань допустимого. Было инициировано служебное расследование действий сотрудников ТЦК, чтобы проверить, насколько правомерными были их силовые приемы. С другой стороны, последовало жесткое предупреждение участникам самосуда. Глава Офиса президента и военные чиновники осудили нападение на представителей ТЦК, напомнив, что именно эти люди занимаются укомплектованием армии, защищающей страну. Полиции поручено найти и покарать зачинщиков погрома.Что по этому поводу думают украинские эксперты и политики - в обзоре мнений из соцсетей.Мэр Харькова Игорь ТереховСобытия во Львове – это не просто локальный инцидент. Это сигнал, на который правительство обязано реагировать не эмоциями, а решениями. Столкновения гражданских людей с представителями ТЦК на улицах украинских городов не могут становиться нормой. Тем более – в условиях войны, когда стране как никогда нужны единство, доверие и справедливость. Я хочу сказать очень ясно: украинцы готовы защищать свое государство. Харьков это доказывает каждый день. Наши люди служат, работают под обстрелами, спасают, лечат, восстанавливают город после ударов. Мы все понимаем, что без армии не будет Украины. Но готовность защищать страну не означает готовность мириться с произволом, унижением, избиениями, незаконными содержаниями или ситуациями, когда человека фактически лишают права быть услышанным. Это не вопрос "против мобилизации". Это вопрос доверия к государству. И ответственность за это доверие сегодня лежит, в частности, на Министерстве обороны. Именно оно должно обеспечить, чтобы система ТЦК работала законно, прозрачно и по-человечески. Задача реформировать ТЦК была поставлена ​​уже полгода назад, и общество вправе требовать не заявления о намерениях, а реальные изменения. Ибо нельзя бесконечно объяснять людям, что "так сложилось", закрывать глаза на "бусификацию", нельзя требовать от гражданина уважения к государству, когда само государство не гарантирует ему уважение его прав и достоинства. Мобилизация нужна. Но она должна быть справедлива. Врачебные комиссии должны принимать честные решения, а не штамповать выводы. Распределение военнообязанных должно быть понятным. Действия представителей ТЦК должны соответствовать закону, а не логике силы. Человек должен понимать, что происходит, какие у него права и какие решения по нему принимаются.И еще одно. Каждый такой конфликт, как вчера во Львове, подарок для российской пропаганды. Враг хочет показать, что украинцы воюют не только с ним, но и между собой. Мы не имеем права давать ему такие кадры.Народный депутат Ирина ГеращенкоИнцидент во Львове шокирующий. Это следствие проваленной мобилизации, отсутствия сроков службы, нормальной давно обещанной контрактной системы, провал информационной политики, где в марафоне сплошное победобесие, а на фронте не укомплектованы подразделения. Мобилизация – это сложная тема, от которой, как от горячей картошки, шарахается Верховный главнокомандующий и другие непосредственно ответственные за это лица. Отсутствие реакции на все предыдущие избиения представителей ТЦК порождает безнаказанность. Хотя, на самом деле, сами ТЦК являются объектами справедливой критики за превышение полномочий и насилие. Такие сцены унижают Армию и радуют врага. Ожидаем реакцию Верховного главнокомандующего и обещанной МО реформы мобилизации.Политический аналитик Валерий ПекарБезусловная ответственность за мобилизацию лежит на двух субъектах.1. Президент Украины, который уже несколько лет готовится к выборам, а не к войне. Думает о выборах, а не о победе. Хотя выборов каждый раз так и не нет. И снова не будет. А когда будут, то все равно его не выберут: военные не простят ошибок, уклонисты не простят своего страха. И те, и другие будут иметь своих кандидатов на выборах и голосовать за них. Вместо того чтобы войти в историю президентом Победы, он войдет как отставший от поезда. Но не все еще потеряно. 2. Рядовой гражданин, который до сих пор не может понять, что победа не гарантирована, а поражение очень вероятно. Что вероятность выжить на своей земле в рядах Сил обороны Украины гораздо больше, чем вероятность выжить в рядах российской армии, штурмуя Варшаву под триколором после падения Украины. Но и здесь не все потеряно. Потому что осенью Россия проведет массовую мобилизацию. Это один из двух наиболее вероятных сценариев. И тогда Украине придется отвечать тем же. Все те управленческие решения, которые годами откладывались, придется принимать под давлением необходимости. А сейчас нужно две вещи: 1. Четкая публичная политическая позиция президента и всех ключевых политиков и должностных лиц. 2. Быстрое качественное расследование и ответственность по закону. Все остальные [дороги] ведут нас в ад.Народный депутат Владимир КняжицкийДрака с ТЦК во Львове - позорная. Причина - заигрывание власти с теми, кто верит, что война завтра сама рассосется. Популизм деморализует. Это выгодно врагу. Но львовский бунт не уникален. Такое же безобразие происходит и в других городах. Победа в войне или по крайней мере сохранение страны возможны, когда сражается вся нация, а не когда ослабленную, недоукомплектованную армию государство заставляет саму ловить себе пополнение на улицах городов.Волонтёр Юрий КасьяновЕсли незаконным способом проводится несправедливая мобилизация, и разъяренная толпа отвечает на это также незаконно и несправедливо по отношению к военным, то незаконные действия "ветеранского сообщества" никак не способствуют решению проблем мобилизации. Беру "ветеранское сообщество" в кавычки, потому что есть разные сообщества, ветераны и разные мнения – кто-то поддерживает такие действия, кто-то нет. Не стоит говорить о всех. Считаю разжигание розни между теми, кто уже в армии, и теми, кто еще не в армии опасно для страны. Следует требовать от власти изменений в политике мобилизации, а не пытаться незаконными действиями противостоять другим незаконным действиям. Многовато беззаконие и со стороны ТЦК, и со стороны граждан, и со стороны политически ангажированных и организованных ветеранов. За этим всем беззаконием уже не видно государства. Мы его теряем.Другие подробности произошедшего во Львове и мнений по этому событию на Украине - в статье "Кладбища - это прибыльно". Как происходит усмирение взбунтовавшихся против ТЦК львовян

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эксклюзив, тцк, владимир зеленский, львов, украина, игорь терехов, нацполиция, офис президента, ирина геращенко, киев, украина.ру