https://ukraina.ru/20260710/kladbischa---eto-pribylno-kak-proiskhodit-usmirenie-vzbuntovavshikhsya-protiv-ttsk-lvovyan-1081300629.html

"Кладбища - это прибыльно". Как происходит усмирение взбунтовавшихся против ТЦК львовян

"Кладбища - это прибыльно". Как происходит усмирение взбунтовавшихся против ТЦК львовян - 10.07.2026 Украина.ру

"Кладбища - это прибыльно". Как происходит усмирение взбунтовавшихся против ТЦК львовян

Одним из наиболее резонансных событий на Украине на этой неделе стал массовый бунт против ТЦК во Львове. В нем приняли участие около 200 человек, которые перевернули машину военкомов. Однако не менее резонансной стала реакция властей, мобилизовавших все силы на жестокое подавление бунта.

2026-07-10T06:50

2026-07-10T06:50

2026-07-10T11:24

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Львовские паблики называют эти действия "пацификацией", сравнивая с репрессиями и внесудебными расправами, которые польские власти развернули в этом городе в 1930х, когда там распространялись, как националистические, так и просоветские настроения.На Львов бросили спецподразделения СБУ, которые проводят массовые задержания по району Сыхов (спальный район). Вычисляют в основном по местоположению мобильных телефонов в определённом месте в определённое время.Украинские СМИ с удовольствием пишут, что задерживают "жестко". А нацистские паблики смакуют жестокость, утверждая, что некоторым из задержанных выбили зубы. Львовские блогеры утверждают, что сотрудники СБУ в этом районе сначала задерживают молодых людей, избивают, а уже затем разбираются, участвовали ли они в бунте. Несколько десятков пойманных в ходе облавы подростков заставили публично приносить извинения и кричать на камеру "Слава ТЦК". Прокуратура грозит участникам 8 годами тюрьмы.Медийны нацисты, состоящие на службе СБУ, требуют показательных расправ. Лидер партии "Братство" нацист Дмитрий Корчинский предложил "прочесать" район усиленными группами ТЦК и забрать всех мужчин на мобилизацию. По его мнению, так нужно "наводить порядок". То есть, он предлагает коллективную ответственность для десятков тысяч жителей всего района, чтобы запугать остальных.Корчинский призвал также раздать оружие ТЦК и дать разрешение расстреливать мирных граждан (хотя периодически они это и без него делают). "В таком случае, нападающих на ТЦК не придется искать, достаточно будет подобрать тела. Тюрьма аморальна. А кладбище – это прибыльно", - цинично прокомментировал нацист львовские события.Нацистка Алина Михайлова из "Волков да Винчи" (подразделение "Правого сектора"*), называет львовян "шоблой" и "врагами Украины", требует избить и арестовать всех участников. Бывший нардеп Игорь Лапин требует "впаять" всем участникам по 12 лет. Ведущая "Вольного радио" Анастасия Шибико требует "убивать на месте" всех, кто нападает на ТЦК, хотя во всех случаях гражданские лишь сопротивляются насилию со стороны "людоловов".Медийные нацисты возмущаются, что это произошло именно во Львове, поскольку уверены, что там все жители – "наследники ОУН-УПА*". Теперь же, наблюдая массовость бунта, они высказывают предположение, что значительная часть Львова вышла бы встречать российскую армию с цветами.Паблик "Правого сектора*" назвал львовян "манкуртами" и "сепарами", сравнивая их с жителями Донбасса. "Кадры вчерашнего шабаша на Сыхове во Львове до боли напоминают Славянск и Мариуполь 2014 года, где манкурты так же пытались остановить нашу армию", - сообщает паблик, пугая львовян тем, что в 2026 году они могут разделить судьбу Донбасса.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** считает, что призывы карать львовян – проявление льстивости украинских провластных комментаторов."Насколько нет мозгов у медийных военных, "…которые придут к власти и наведут порядок", видно по их комментариям ко львовскому бунту против ТЦК. "Расстрелять, нары, окопы" - "большого ума" мужчины и женщины, неспособные установить причину людского сопротивления. Или способные установить, но неспособные назвать, что еще хуже, ибо тогда к идиотизму добавляется льстивая подлость", - пишет Арестович.По его словам, коричневая диктатура Зеленского закончит полноценным гражданским сопротивлением.Сам Зеленский, комментируя инцидент, заявил о недопустимости нападения на военных. И опять исказил факты. Бунт начался после того, как ТЦК-шник первым ударил 23-летнего парня.Как пишет оппозиционный блогер Ростислав Шапошников, бунт во Львове против беспредела ТЦК спровоцировал Роман Удут. "На видеокадрах видно, как Удут в форме сотрудника ТЦК выскочил из автомобиля на иностранных номерах, подбежал к молодому парню, который стоял на улице и с размаху ударил кулаком в затылок. Это происходило на глазах сотрудника Патрульной полиции Украины, который не вмешался в нападение ТЦК", - пишет Шапошников.При этом Роман Удут не является военным, хотя и носит форму. Он является тренером по боксу спортивного клуба "Бастион". Членов этого клуба не мобилизуют, хотя они явно являются здоровыми мужчинами, а привлекают к насильственной мобилизации.Политолог Михаил Чаплыга, комментируя усмирение и унижение львовян, пишет, что власть хочет сделать "прививку" от повторных бунтов, но получит обратный эффект.Как отмечает оппозиционный паблик "Легитимный", власть пошла путём масштабных репрессий, подключив всех проплаченных охранителей системы.Зеленский, дескать, так решил показать на примере Львова, что все украинцы - крепостные. "Легитимный" пишет, что в краткосрочной перспективе власть "прогнёт" людей, но в долгосрочной перспективе будет только хуже и накал страстей будет нарастать и в какой-то момент сметет многих.Львовский массовый бунт против "людоловов" - не первый и не последний. До поры до времени можно репрессиями закрывать пар народного гнева, но вечно так поступать невозможно.Подробнее о произошедшем во Львове - в статье "Не помогли даже выстрелы. Во Львове вспыхнул народный бунт против ТЦК"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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львов, украина, донбасс, владимир зеленский, вадим удут, корчинский, тцк, сбу, правый сектор, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру