"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев - 08.07.2026 Украина.ру
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"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев - 08.07.2026 Украина.ру
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев
Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, что удостоилось реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она 8 июля сообщила в своём Телеграм-канале
2026-07-08T12:31
2026-07-08T12:31
новости
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киев
мок
фифа
нато
мария захарова
спорт
дискриминация
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"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - иронично заметила Захарова.Накануне, 7 июля Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. ФИФА уже прислушалась к этой рекомендации.Подробности в публикации ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, мок, фифа, нато, мария захарова, спорт, дискриминация, антироссийские санкции
Новости, Россия, Украина, Киев, МОК, ФИФА, НАТО, Мария Захарова, спорт, дискриминация, антироссийские санкции

"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев

12:31 08.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, что удостоилось реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она 8 июля сообщила в своём Телеграм-канале
"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - иронично заметила Захарова.
Накануне, 7 июля Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. ФИФА уже прислушалась к этой рекомендации.
Подробности в публикации ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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