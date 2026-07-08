https://ukraina.ru/20260708/vse-dela-peredelali-teper-mozhno-i-za-sport-vzyatsya-zakharova-otsenila-usiliya-kievskikh-zlodeev-1081202089.html
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев - 08.07.2026 Украина.ру
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев
Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, что удостоилось реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она 8 июля сообщила в своём Телеграм-канале
2026-07-08T12:31
2026-07-08T12:31
2026-07-08T12:31
новости
россия
украина
киев
мок
фифа
нато
мария захарова
спорт
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda43922b722ff2f36bf190ba9d972dc.jpg
"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - иронично заметила Захарова.Накануне, 7 июля Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. ФИФА уже прислушалась к этой рекомендации.Подробности в публикации ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e757963827ff0aa88b030438caff8ffc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, мок, фифа, нато, мария захарова, спорт, дискриминация, антироссийские санкции
Новости, Россия, Украина, Киев, МОК, ФИФА, НАТО, Мария Захарова, спорт, дискриминация, антироссийские санкции
"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев
Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, что удостоилось реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она 8 июля сообщила в своём Телеграм-канале