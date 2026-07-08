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"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев

"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев - 08.07.2026 Украина.ру

"Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться": Захарова оценила усилия киевских злодеев

Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, что удостоилось реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она 8 июля сообщила в своём Телеграм-канале

2026-07-08T12:31

2026-07-08T12:31

2026-07-08T12:31

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"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - иронично заметила Захарова.Накануне, 7 июля Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. ФИФА уже прислушалась к этой рекомендации.Подробности в публикации ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, мок, фифа, нато, мария захарова, спорт, дискриминация, антироссийские санкции