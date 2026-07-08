https://ukraina.ru/20260708/fifa-obsudit-otmenu-diskriminatsii-rossiyskikh-komand-posle-prizyva-mok-1081200812.html

ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК

ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК - 08.07.2026 Украина.ру

ФИФА обсудит отмену дискриминации российских команд после призыва МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос отмены запрета на допуск российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 7 июля сообщило издание Sky News

2026-07-08T12:14

2026-07-08T12:14

2026-07-08T14:31

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос отмены запрета на допуск российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). ФИФА официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как МОК призвал все виды спорта прекратить дискриминацию спортсменов из России.Издание отметило, что с момента запрета на участие российских спортсменов, введенного ФИФА и УЕФА после начала СВО в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях."Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и сегодня уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе", — сказано в публикации.Там также отмечено, что МОК отменил рекомендации о запрете российским командам участвовать в соревнованиях и "предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд"."ФИФА была проинформирована о решении МОК временно снять приостановку деятельности Российского олимпийского комитета, — сообщили в федерации. — ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами".Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил телеканалу Sky News в феврале, что "мы должны" рассмотреть вопрос о восстановлении российских команд."Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти", — констатировал глава ФИФА.Федерация уже согласилась разрешить юношеской сборной России до 15 лет принять участие в молодежном чемпионате мира в октябре, который пройдет в Азербайджане."Решение о том, проводить ли мероприятия и спортивные соревнования в России, приглашать ли российских государственных или иных чиновников на соревнования или разрешать ли демонстрацию российского флага, гимна, цветов или любых других символов, принимается на усмотрение каждой международной федерации и организатора международных спортивных мероприятий и должно отражать то, находятся ли их национальные федерации в хорошем состоянии", — заявили организаторы Олимпийских игр.Накануне стало известно, что МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, фифа, мок, уефа, азербайджан, джанни инфантино, спорт, антироссийские санкции, футбол