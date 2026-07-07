МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часу - 07.07.2026 Украина.ру
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МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часу
МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часу - 07.07.2026 Украина.ру
МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часу
Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T18:35
2026-07-07T18:35
новости
россия
анкара
оман
владимир зеленский
мок
госдума
кремль
дмитрий песков
кароль навроцкий
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"Европа внезапно поняла, что у нее больше нет гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и что им необходимо добавить военный потенциал ЕС к экономическому блоку, и теперь мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономическо-военный блок", - сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.Другие новости к этому часу: 🟦 МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее."Мы усилили наши позиции по статусу нейтралитета в последние недели, вы наверняка видели наши релизы. У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили. Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях, при этом мы также отмечаем, что не поддерживаем агрессию и военные действия по всему миру. Будем придерживаться этой линии и дальше", - цитирует РИА Новости выступление на пресс-конференции президента МОК Кирсти Ковентри.🟦 Польский президент Кароль Навроцкий не намерен проводить встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре, пишут СМИ Польши;🟦 Украинские ТЦКшники устраивают собственный топливный кризис, сливая бензин во дворах Днепропетровска. Опубликованы кадры военкомов с канистрами около припаркованных во дворах автомобилей обывателей;🟦 В Одессе можно было наглядно лицезреть, как в одном и том же месте одного бывшего ВСУшника провожают в мир иной, а другого — будущего — бусифицируют людоловы из ТЦК;🟥 В Абхазии утром впервые ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило Минобороны республики;🟦 Неизвестный БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана;🟦 Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег, а также ввела штрафы до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, анкара, оман, владимир зеленский, мок, госдума, кремль, дмитрий песков, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, ес, спорт, спортсмены, антироссийские санкции, бпла сегодня, ситуация на украине, мобилизация на украине
Новости, Россия, Анкара, Оман, Владимир Зеленский, МОК, Госдума, Кремль, Дмитрий Песков, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, ЕС, спорт, спортсмены, антироссийские санкции, БПЛА сегодня, ситуация на Украине, мобилизация на Украине

МОК отказывается от русофобии, ТЦК сливают бензин. Новости к этому часу

18:35 07.07.2026
 
© РИА Новости . Антон ДенисовИсполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
Исполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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Международный Олимпийский комитет рекомендовал отказаться от дискриминации российских спортсменов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Европа внезапно поняла, что у нее больше нет гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и что им необходимо добавить военный потенциал ЕС к экономическому блоку, и теперь мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономическо-военный блок", - сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Другие новости к этому часу:
🟦 МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее.
"Мы усилили наши позиции по статусу нейтралитета в последние недели, вы наверняка видели наши релизы. У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили. Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях, при этом мы также отмечаем, что не поддерживаем агрессию и военные действия по всему миру. Будем придерживаться этой линии и дальше", - цитирует РИА Новости выступление на пресс-конференции президента МОК Кирсти Ковентри.
🟦 Польский президент Кароль Навроцкий не намерен проводить встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре, пишут СМИ Польши;
🟦 Украинские ТЦКшники устраивают собственный топливный кризис, сливая бензин во дворах Днепропетровска. Опубликованы кадры военкомов с канистрами около припаркованных во дворах автомобилей обывателей;
🟦 В Одессе можно было наглядно лицезреть, как в одном и том же месте одного бывшего ВСУшника провожают в мир иной, а другого — будущего — бусифицируют людоловы из ТЦК;
🟥 В Абхазии утром впервые ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщило Минобороны республики;
🟦 Неизвестный БПЛА повредил танкер в Ормузском проливе у берегов Омана;
🟦 Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег, а также ввела штрафы до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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