https://ukraina.ru/20260706/ukraina-za-nedelyu-slukhi-o-vyborakh-auknulis-vzryvom-v-monako-1081061095.html

Украина за неделю. Слухи о выборах аукнулись взрывом в Монако

Украина за неделю. Слухи о выборах аукнулись взрывом в Монако - 06.07.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Слухи о выборах аукнулись взрывом в Монако

На Украине снова заговорили о выборах. Местные СМИ утверждают, что Владимир Зеленский созрел для аккуратной и управляемой президентской кампании в условиях военного положения, что должно гарантировать ему переизбрание на высший государственный пост. Однако выяснилось, что с этим не все так гладко

2026-07-06T06:20

2026-07-06T06:20

2026-07-06T06:20

эксклюзив

украина

монако

валерий залужный

владимир зеленский

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Совещание в верхахИсточником новых слухов о возможных скорых выборах стала "Украинская правда". Это издание специализируется на не всегда точной "инсайдерской" информации из коридоров власти и считается рупором "соросят" - разнородных активистов и политиков, которые ориентируются на американских демократов и заинтересованы в перераспределении власти на Украине в свою пользу."В середине июня в одной из государственных резиденций под Киевом неожиданно стало многолюдно", - так начинается большой материал "Украинской правды".Отмечается, что после начала СВО такие объекты фактически не использовались из соображений безопасности, однако на этот раз для высокопоставленной "сходки" был выбран именно такой объект.В статье называют проведенное четырехчасовое совещание секретным (не очень секретным, если о нем узнали журналисты), с участием "самых влиятельных чиновников страны".Среди участников перечислены: Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов*, его заместитель Олег Татаров, министр обороны Михаил Федоров, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Интересно, что обошлись без главы правительства Юлии Свириденко и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.Одним из ключевых вопросов стали выборы – когда их проводить, а если и проводить, то кто станет на них спарринг-партнерами Зеленского.Утверждается, что идея с выборами вновь стала актуальной после того, как на стол Зеленскому положили результаты июньских замеров общественного мнения, где нынешний глава режима якобы снова захватил пальму первенства.Что это за опросы и кто их проводил, не уточняется. Момент, между тем, примечательный. После начала СВО украинская социология окончательно стала придворной, преимущественно рисуя желаемые для власти цифры. Хотя даже если допустить, что это не так, то репрезентативность этих социсследований все равно вызывает вопросы: военное положение, запуганность народа и т.д.Как бы то ни было, статистические выкладки эти воодушевили охочего до популярности Зеленского, который решил, что момент настал и пора конвертировать его будто бы имеющуюся популярность в новый президентский срок.Сам Зеленский уже два года как утратил легитимность. Выборы президента должны были пройти в мае 2024-го, однако были волевым решением отменены, пусть это и шло вразрез с законами страны. С тех пор про выборы эти периодически напоминают на Западе, поэтому лишний раз легитимизировать свое затянувшееся пребывание у власти еще на пять официальных лет ему не помешает.Опросы и вопросыПо информации "Украинской правды", на совещании всерьез обсуждали проведение президентских выборов уже осенью этого года. При этом все последние два года Зеленский и его окружение из раза в раз заклинали, что никаких выборов в условиях войны быть не может. Закон на Украине что дышло, куда Зеленский и его присные его повернут, туда и вышло – видимо, так стоит понимать новые выборные задумки киевского режима.Издание ссылается на данные некоего опроса, который был проведен по заказу Банковой. В нем Зеленский одерживает победу в первом туре, набрав приблизительно 34% голосов тех, кто определился со своим выбором.На пятки ему наступает бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В первом туре он набирает 28%. Замыкает тройку Буданов – у него 12%.Во втором туре для власти все сложнее – здесь уже Залужный обходит Зеленского (37% против 32%). Если во втором туре будет Буданов, то его Зеленский побеждает, но с критически малым перевесом – 34% против 32%.Но даже это, утверждают инсайдеры, не поколебало Зеленского, который уверен, что его рейтинг имеет тенденцию к росту и он сможет победить экс-главкома и уж тем более главу своего офиса.И вот тут и начинается самое интересное.Залужный идет в президенты?Наиболее комфортный расклад для Зеленского – это самоотвод Залужного и Буданова, что гарантированно обеспечивает ему беспроблемное переизбрание, которое будет подкреплено всемогущим административным ресурсом, скоротечной кампанией, а также силовой "работой" с населением со стороны спецслужб.Но если Залужный и/или Буданов из президентской гонки не выйдут, то для власти это может обернуться большими проблемами, когда заранее обеспеченное переизбрание обернется фиаско.Сообщается, что после заседания украинской верхушки в Киев вызвали Залужного. Формально – для обсуждения перспектив украинско-британских отношений в свете тогда еще только намечавшейся отставки британского премьера Кира Стармера.Разговор зашел про выборы и хочет ли Залужный в них участвовать. Ответ был однозначный: Залужный намерен побороться за высший государственный пост.Отмечается, что первоначально в планах Офиса президента было вывести экс-главкома из игры, предложив ему высокий государственный пост, согласны они якобы даже на то, чтобы сделать Залужного премьером, однако ответ отставного генерала неприятно удивил Зеленского.В свое время аналогичным образом в 1996 году Кремль купировал проблему набирающего популярность генерала Александра Лебедя, который в первом туре президентских выборов занял третье место. Во втором туре он призвал своих сторонников голосовать за Бориса Ельцина в обмен на должность секретаря Совбеза.На Украине, однако, такой маневр не прошел."Залужный попытался объяснить свою позицию, мол, он никогда не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не сможет объяснить им, почему он должен пренебречь их доверием. Президент и генерал пожали друг другу руки и разошлись", - говорится в статье.Зеленский, однако, на этом не успокоился и вскоре отправил к своему визави Арахамию и Умерова, которые принялись уговаривать экс-главкома не лезть в политику. Среди аргументов – риски для страны, угроза раскола общества и т.д. Впрочем, ответ Залужный дал ровно такой же: он хочет и готов идти на выборы против Зеленского.Удар по главному финансисту ЗалужногоВ связи с публикацией "Украинской правды" есть несколько версий того, что стоит за слухами о готовности Залужного возглавить Украину.Первый вывод напрашивается сам собой – будучи слабокомпетентным во внутренней и внешней политике, экономике и госуправлении (достаточно послушать любое из последних выступлений Залужного в ранге посла, даже обычное зачитывание написанных его спичрайтерами тезисов вызывает у него затруднение), за возможным выдвижением экс-главкома стоят силы, которые толкают его вперед.Очевидно, что во внешнем контуре эту кандидатуру продвигают из Лондона, где приметили перспективного офицера еще во время его учебы и наградили как одного из лучших выпускников британской наградой. Здесь все довольно-таки очевидно.Кто поддерживает Залужного внутри Украины – здесь уже посложнее. Есть информация, по которой бывшего командующего продвигает Петр Порошенко**, который намерен въехать на его горбу во власть, образовав тандем Залужный-президент и Порошенко-премьер."Порошенко тоже участвует в проекте. Его команда совместно с бизнесменом Вадимом Столаром строит инфраструктуру под партию Залужного через общественную организацию "Защита государства", которая активно расширяется в регионах. Схема Порошенко известна: он даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера и реальный контроль над страной. Порошенко хочет использовать Залужного. У Залужного есть рейтинг — у Порошенко есть политический опыт и структура. На финише избранный президентом Залужный может остаться свадебным генералом", - написал для телеграм-канала "Специально для RT" бывший депутат Рады Олег Царев.Он подчеркнул, что, по его информации, Залужный это предложение пока не принял.Тот же Царев обрисовал ситуацию с финансированием Залужного-кандидата."К фавориту всегда приходят и деньги. Крупнейший олигарх Украины Ринат Ахметов** дал интервью The Guardian с позиции "война до границ 1991 года" — той самой, которую продвигает Лондон. Это кивок британскому кандидату. В очереди спонсоров [Виктор] Пинчук, [Игорь] Коломойский* и другие крупные игроки — понимают, на кого делать ставку", - полагает экс-депутат.Кроме того, одним из спонсоров Залужного он называет украинского олигарха Вадима Ермолаева, которого пытались взорвать неделю назад в Монако. По версии Царева, именно за поддержку Залужного против бизнесмена указом Зеленского в 2023 году были введены санкции.В связи с намечающимся противостоянием Зеленского и Залужного встает и другой вопрос: может ли в эту дуэль вклиниться третья сила?Вероятность такая есть. Здесь все будет зависеть от того, насколько будут расти или, наоборот, падать рейтинги Зеленского и Залужного, оценить которые в настоящий момент довольно затруднительно, и от того, появится ли какой-либо сильный кандидат в противовес этим двоим.Теоретически, таким кандидатом может стать уже упоминавшийся Буданов, а также боксер Александр Усик, который как раз недавно фактически заявил об окончании спортивной карьеры.Все эти выкладки будут иметь смысл только при условии, если на Банковой все же решатся на выборы, что далеко не факт. Но все более усиливающиеся слухи о президентских амбициях Залужного, Буданова, Усика и прочих свидетельствуют о том, что на киевский режим идет усиленное давление как из-за рубежа, так и внутри страны с целью побудить власть организовать в самом обозримом будущем президентские выборы.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, монако, валерий залужный, владимир зеленский