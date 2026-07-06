https://ukraina.ru/20260706/knutov-o-zaschite-logistiki-v-krymu-naydena-sistema-reb-kotoraya-rabotaet-po-khornetam-1081108041.html

Кнутов о защите логистики в Крыму: Найдена система РЭБ, которая работает по "Хорнетам"

Кнутов о защите логистики в Крыму: Найдена система РЭБ, которая работает по "Хорнетам" - 06.07.2026 Украина.ру

Кнутов о защите логистики в Крыму: Найдена система РЭБ, которая работает по "Хорнетам"

Российские военные нашли систему РЭБ, которая успешно подавляет "Хорнеты", однако противник адаптировался и перешел на сверхмалые высоты. Для противодействия этому можно использовать барражирующие дроны, которые станут охотиться на вражеские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-07-06T16:08

2026-07-06T16:08

2026-07-06T16:13

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Развивая тему защиты Крыма от беспилотников, Кнутов сообщил о найденной системе РЭБ и адаптации тактики противника. Он заявил, что российские специалисты разработали систему РЭБ, эффективно действующую против дронов "Хорнет". Однако противник стал использовать новую тактику, применяя свои беспилотники на высоте два метра. Это усложняет использование радиолокационных станций и применение мобильных огневых групп, которые физически не успевают сбивать пролетевший дрон, пояснил Кнутов.Для решения этой проблемы эксперт предложил создать зону барражирующих БПЛА. "На мой взгляд, необходимо создать зону для барражирующих дронов, летающих по траектории восьмерки, которые сверху будут наблюдать за появлением дрона "Хорнет", — заявил он.После чего информация о цели будет передаваться мобильным огневым группам. "Эта информация будет поступать нашим мобильным огневым группам, оснащенные дронами ПВО, которые будут, как ястребы, сверху атаковать "Хорнеты" и уничтожать их", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.

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