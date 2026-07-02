https://ukraina.ru/20260702/yuriy-knutov-rossiya-posylaet-v-kiev-banderoli-s-kotorymi-ne-spravlyaetsya-ukrainskaya-pvo-1080966740.html

Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО

Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО - 02.07.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО

Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Это привело к тому, что большинство ракет украинской ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали намеченные цели.

2026-07-02T18:32

2026-07-02T18:32

2026-07-02T18:33

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.ВС РФ во время массированного удара возмездия в ночь на 2 июля поразили ряд оборонных предприятий Киева. По мнению украинских военных экспертов, главной особенностью воздушной атаки стало использование большого количества реактивных беспилотников. Кроме того, российские войска вновь запускали в одном залпе баллистические ракеты “Искандер”, ракеты к ЗРК С-400 и “Цирконы”, что усложнило работу украинской ПВО.- Юрий Альбертович, судя по всему, новая тактика себя оправдала?- Эффективность воздушного налета объясняется тем, что действительно тактическое построение ударных средств было другим. Это привело к тому, что большинство ракет ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали намеченные цели.Кроме того, модернизированные "Герани", которые на Украине называют "Герань-5" летят на большой высоте с высокой скоростью, за счет чего перехватить их и уничтожить средствами зенитной артиллерии практически невозможно. Противнику приходится тратить ракеты IRIS-T и Patriot. Таким образом боезапас заканчивается уже на первом эшелоне, а второй и третий идут уже по чистому небу, когда противник имеет минимальное количество ракет для перехвата.- Минобороны опубликовало список предприятий, которые были поражены во время воздушного налета на Киев. Удается ли во время таких ударов уничтожать подземные цеха, где сосредоточено производство?- Удары были нанесены по заводам, которые производят беспилотники Fp-1, Fp-2, безэкипажные катера и ракеты Fp-7, Fp-9. По поводу последней, есть данные, что противник применял такую ракету в рамках испытаний, но она была уничтожена нашей ПВО. После уничтожения предприятия по производству систем управления для этих ракет и дронов, завода "Антонов", где собираются БПЛА "Лютый", и предприятия по сборке ракет "Фламинго", у противника надолго сократится количество средств, которые он может применять по целям на территории нашей страны. Кроме того, был уничтожен отель, где проживали иностранные наёмники, объекты энергетики и аэродромы.- Наши военные также поражают автозаправочные станции на территории Украины. Насколько эта мера эффективна в качестве зеркального ответа на украинские атаки по нашим НПЗ?- Трасса Херсон-Днепропетровск практически находится под контролем наших дронов, там выведены из строя все АЗС. Эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью и позволяет перебрасывать войска с юга на север и наоборот.То, что мы лишили эту трассу заправочных станций и взяли ее под контроль, позволило осложнить логистику, которая позволяла командования ВСУ затыкать дыры на тех или иных участках фронта.- Военные эксперты полагают, что мы в свое время упустили возможность развивать беспилотники среднего радиуса действия, мидлстрайки, в отличие от противника, который успешно использует этот класс дронов. Меняется ли ситуация в этом сфере?- Есть неподтверждённые данные, что во время последнего налета применялись беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль", которая должна отчасти заменить более дорогие Х-101, но при этом обладает лучшей точностью и маневренностью, что позволяет им уходить от ракет противника.Одновременно мы развиваем разные линейки беспилотников, которые можно применять в комплексе. И у нас есть беспилотник "Орион", на котором установлен лазер для подсветки целей, по которым в свою очередь применяется высокоточный артиллерийский снаряд "Краснополь". Если бы мы использовали БПЛА "Герань" с лазером и видеокамерой, то смогли бы работать и по мостам. То есть беспилотник подсвечивает опору или пролет моста и по нему с высокой точность наводятся крылатые ракеты или ракеты "Искандер".Это помогло бы нам решить проблему перерезания коммуникаций. Здесь у нас большие возможности, но их надо правильно использовать.- Пока противник всеми силами старается перехватить коммуникации, которые ведут в Крым.- По Крыму ситуация следующая. Очень много проблем там создавали дроны "Хорнет", на которых применяется система искусственного интеллекта, как на вертолете, который НАСА использовала для исследования Марса. Для того, чтобы отследить результаты использования дрона, на него был установлен терминал, который позволяет передавать видеоизображение оператору беспилотных систем, хотя сам дрон в управлении не нуждается.Но нами была найдена система РЭБ, которая успешно работает по этим дронам. Сейчас противник стал использовать новую тактику, применяя свои беспилотники на высоте два метра. Это усложняет использование нами радиолокационных станций и применение мобильных огневых групп, которые физически не успевают сбивать пролетевший дрон.На мой взгляд, необходимо создать зону для барражирующих дронов, летающих по траектории восьмерки, которые сверху будут наблюдать за появлением дрона "Хорнет". Эта информация будет поступать нашим мобильным огневым группам, оснащенные дронами ПВО, которые будут, как ястребы, сверху атаковать "Хорнеты" и уничтожать их. За счет этого мы сможем решить проблему, которую создают маловысотные дроны.- Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) сообщил о создании пилотируемого микровертолета, который позволит военным безопасно пересекать опасные участки фронта и водные преграды на высоте придорожных столбов. Насколько перспективны такие разработки?- Микровертолеты уже давно выпускаются в разных странах. Главная проблема — это мощность батареи, то есть на какой дальности сможет действовать этот вертолет.Микровертолет интересен с точки зрения разведки обстановки на том или ином участке фронта, помещении или командному пункте. Но для дальних операций потребуются мощные батареи, которых нет ни у нас, ни в других странах.Поэтому такой аппарат можно использовать только на линии боевого соприкосновения.- Не будет ли такой летательный аппарат слишком уязвим даже для огня из стрелкового оружия?- Да, поэтому его можно использовать только для зачистки зданий, командных пунктов и пунктов управления.Подробнее о ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия сжигает пожарные команды ВСУ, срезая узлы их обороны севернее Харькова.

https://ukraina.ru/20260702/alkhimiya-zelenskogo---pereplavlyat-dengi-v-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste--1080889298.html

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интервью, украина, крым, киев, вооруженные силы украины, минобороны, нпз, юрий кнутов, геннадий алехин, россия