Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине - 06.07.2026 Украина.ру
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Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине
Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине - 06.07.2026 Украина.ру
Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине
Во время последнего удара возмездия по Киеву российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Большинство ракет украинской ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-07-06T14:18
2026-07-06T14:18
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В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар возмездия по оборонным предприятиям Киева. Ключевой особенностью атаки, по оценке украинских военных экспертов, стало применение большого количества реактивных беспилотников. Одновременно в одном залпе были запущены баллистические ракеты "Искандер", ракеты к ЗРК С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", что серьезно затруднило работу украинской ПВО.Отвечая на вопрос журналиста об эффективности новой тактики, Кнутов заявил, что тактическое построение ударных средств действительно было другим.Он сообщил, что эффективность воздушного налета объясняется новым тактическим построением. "Это привело к тому, что большинство ракет ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали намеченные цели" , — пояснил эксперт.Он уточнил, что модернизированные "Герани", которые на Украине называют "Герань-5", летят на большой высоте с высокой скоростью. "За счет чего перехватить их и уничтожить средствами зенитной артиллерии практически невозможно. Противнику приходится тратить ракеты IRIS-T и Patriot", — отметил Кнутов.Эксперт подчеркнул, что боезапас украинского ПВО выдыхается уже на первом эшелоне. "Таким образом боезапас заканчивается уже на первом эшелоне, а второй и третий идут уже по чистому небу, когда противник имеет минимальное количество ракет для перехвата", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
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Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине

14:18 06.07.2026
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Во время последнего удара возмездия по Киеву российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Большинство ракет украинской ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар возмездия по оборонным предприятиям Киева. Ключевой особенностью атаки, по оценке украинских военных экспертов, стало применение большого количества реактивных беспилотников. Одновременно в одном залпе были запущены баллистические ракеты "Искандер", ракеты к ЗРК С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", что серьезно затруднило работу украинской ПВО.
Отвечая на вопрос журналиста об эффективности новой тактики, Кнутов заявил, что тактическое построение ударных средств действительно было другим.
Он сообщил, что эффективность воздушного налета объясняется новым тактическим построением. "Это привело к тому, что большинство ракет ПВО были использованы против первого эшелона, а второй и третий успешно поражали намеченные цели" , — пояснил эксперт.
Он уточнил, что модернизированные "Герани", которые на Украине называют "Герань-5", летят на большой высоте с высокой скоростью. "За счет чего перехватить их и уничтожить средствами зенитной артиллерии практически невозможно. Противнику приходится тратить ракеты IRIS-T и Patriot", — отметил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что боезапас украинского ПВО выдыхается уже на первом эшелоне. "Таким образом боезапас заканчивается уже на первом эшелоне, а второй и третий идут уже по чистому небу, когда противник имеет минимальное количество ракет для перехвата", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
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