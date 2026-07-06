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БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"

БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков" - 06.07.2026 Украина.ру

БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"

В ходе последнего удара возмездия по Киеву российские военные могли применить новое оружие — беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль". Новый боеприпас может заменить дорогие Х-101, обладая лучшей точностью и маневренностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-07-06T05:00

2026-07-06T05:00

2026-07-06T05:00

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Отвечая на вопрос о развитии российских беспилотников среднего радиуса действия, Кнутов сообщил о возможном применении "Ориона" с ракетами "Бандероль".Эксперт предположил, что во время последнего налета могли применяться БПЛА "Орион" с новыми крылатыми ракетами. "Есть неподтверждённые данные, что во время последнего налета применялись беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль", — заявил он.По мнению аналитика, эта ракета должна заменить более дорогие Х-101. "Которая должна отчасти заменить более дорогие Х-101, но при этом обладает лучшей точностью и маневренностью, что позволяет им уходить от ракет противника" , — пояснил Кнутов.Эксперт подчеркнул, что Россия одновременно развивает разные линейки беспилотников, которые можно применять в комплексе.Кнутов также рассказал о другом применении "Ориона" — с лазером для подсветки целей. "И у нас есть беспилотник "Орион", на котором установлен лазер для подсветки целей, по которым в свою очередь применяется высокоточный артиллерийский снаряд "Краснополь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.О пути от рядового бойца до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию бойца — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.

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