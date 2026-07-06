БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков" - 06.07.2026 Украина.ру
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БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"
БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков" - 06.07.2026 Украина.ру
БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"
В ходе последнего удара возмездия по Киеву российские военные могли применить новое оружие — беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль". Новый боеприпас может заменить дорогие Х-101, обладая лучшей точностью и маневренностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-07-06T05:00
2026-07-06T05:00
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Отвечая на вопрос о развитии российских беспилотников среднего радиуса действия, Кнутов сообщил о возможном применении "Ориона" с ракетами "Бандероль".Эксперт предположил, что во время последнего налета могли применяться БПЛА "Орион" с новыми крылатыми ракетами. "Есть неподтверждённые данные, что во время последнего налета применялись беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль", — заявил он.По мнению аналитика, эта ракета должна заменить более дорогие Х-101. "Которая должна отчасти заменить более дорогие Х-101, но при этом обладает лучшей точностью и маневренностью, что позволяет им уходить от ракет противника" , — пояснил Кнутов.Эксперт подчеркнул, что Россия одновременно развивает разные линейки беспилотников, которые можно применять в комплексе.Кнутов также рассказал о другом применении "Ориона" — с лазером для подсветки целей. "И у нас есть беспилотник "Орион", на котором установлен лазер для подсветки целей, по которым в свою очередь применяется высокоточный артиллерийский снаряд "Краснополь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.О пути от рядового бойца до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию бойца — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, юрий кнутов, украина.ру, бпла, главные новости, главное, дроны, ии (искусственный интеллект), орион, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война, вооружения, ракеты, дальнобойные ракеты, украина.ру дзен, дзен сво
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БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"

05:00 06.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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В ходе последнего удара возмездия по Киеву российские военные могли применить новое оружие — беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль". Новый боеприпас может заменить дорогие Х-101, обладая лучшей точностью и маневренностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о развитии российских беспилотников среднего радиуса действия, Кнутов сообщил о возможном применении "Ориона" с ракетами "Бандероль".
Эксперт предположил, что во время последнего налета могли применяться БПЛА "Орион" с новыми крылатыми ракетами. "Есть неподтверждённые данные, что во время последнего налета применялись беспилотник "Орион" в качестве носителя крылатых ракет "Бандероль", — заявил он.
По мнению аналитика, эта ракета должна заменить более дорогие Х-101. "Которая должна отчасти заменить более дорогие Х-101, но при этом обладает лучшей точностью и маневренностью, что позволяет им уходить от ракет противника" , — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что Россия одновременно развивает разные линейки беспилотников, которые можно применять в комплексе.
Кнутов также рассказал о другом применении "Ориона" — с лазером для подсветки целей. "И у нас есть беспилотник "Орион", на котором установлен лазер для подсветки целей, по которым в свою очередь применяется высокоточный артиллерийский снаряд "Краснополь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
О пути от рядового бойца до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию бойца — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
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