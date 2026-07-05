https://ukraina.ru/20260705/kiev-vynuzhden-raspylyat-sily-alkhin-o-znachenii-platsdarma-na-zapadnom-beregu-gaychura-1081049267.html

"Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура

"Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура - 05.07.2026 Украина.ру

"Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура

Российская армия продолжает напряженное продвижение на всех направлениях, освобождая новые населенные пункты. На Днепропетровском направлении бойцы группировки "Восток" овладели опорными пунктами и создали плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

2026-07-05T06:00

2026-07-05T06:00

2026-07-05T06:00

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Комментируя наступление на Днепропетровском направлении, Алёхин сообщил, что освобождено село Новоскелеватое в Покровском районе."Расположено оно в пяти километрах к северо-западу от Отрадного, освобожденного от украинских формирований еще 25 ноября прошлого года", — уточнил Алёхин.Эксперт отметил, что отсюда открывается прямой путь на Покровское — важный логистический узел противника. "Отсюда — прямой путь на Покровское, важный логистический узел противника, а также в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью", — перечислил обозреватель.По словам Алёхина, это позволяет создать плацдарм на западном берегу реки Гайчур. "Это позволяет создать плацдарм на западном берегу реки Гайчур, серьезно нарушив устойчивость врага на этом участке фронта", — пояснил он.Теперь киевскому командованию приходится перебрасывать дополнительные резервы и распылять силы по всему фронту, чтобы попытаться удержать линию обороны от полного обрушения, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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