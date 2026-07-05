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В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили - 05.07.2026 Украина.ру
В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
В Крыму началась нормализация ситуации с поставками топлива. Об этом 5 июля сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин
2026-07-05T12:40
2026-07-05T12:40
2026-07-05T12:40
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В Крыму продолжается поэтапное восстановление топливного рынка. Как сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин, сегодня заправка личных автомобилей доступна на 112 автозаправочных станциях.Ранее, 30 июня, министр заявлял, что топливо поступит в свободную продажу примерно на 50 сетевых АЗС. Таким образом, количество станций оказалось более чем в два раза выше первоначального прогноза. По словам Воронкина, предполагаемого объёма поставок должно хватить на заправку 5–7 тысяч автомобилей.При этом в Крыму продолжает действовать лимит на отпуск топлива — не более 20 литров бензина в бак один раз в сутки. Однако сегодня в Севастополе на пяти АЗС норму увеличили в два раза — до 40 литров бензина или дизеля по QR-кодам.Министр также призвал жителей доверять только проверенной информации и следить за реестром АЗС на официальном сайте ведомства и в соцсетях.Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Подробнее в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из ИндииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, севастополь, крым, россия, дональд трамп, владимир путин, украина.ру
Новости, Севастополь, Крым, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру
В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
В Крыму началась нормализация ситуации с поставками топлива. Об этом 5 июля сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин
В Крыму продолжается поэтапное восстановление топливного рынка. Как сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин, сегодня заправка личных автомобилей доступна на 112 автозаправочных станциях.
Ранее, 30 июня, министр заявлял, что топливо поступит в свободную продажу примерно на 50 сетевых АЗС. Таким образом, количество станций оказалось более чем в два раза выше первоначального прогноза. По словам Воронкина, предполагаемого объёма поставок должно хватить на заправку 5–7 тысяч автомобилей.
При этом в Крыму продолжает действовать лимит на отпуск топлива — не более 20 литров бензина в бак один раз в сутки. Однако сегодня в Севастополе на пяти АЗС норму увеличили в два раза — до 40 литров бензина или дизеля по QR-кодам.
Министр также призвал жителей доверять только проверенной информации и следить за реестром АЗС на официальном сайте ведомства и в соцсетях.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Подробнее в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
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