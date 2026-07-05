"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы - 05.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260705/strana-tretego-mira-tramp-zhstko-raskritikoval-migratsionnuyu-politiku-evropy-1081053693.html
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы - 05.07.2026 Украина.ру
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремительно превращается в "страну третьего мира" из-за приёма мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social
2026-07-05T09:32
2026-07-05T09:32
новости
европа
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:8:600:346_1920x0_80_0_0_f7fd9107697c8f1519b01e5ab6459827.jpg
Дональд Трамп вновь высказался о ситуации в Европе. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что европейские государства из-за миграционной политики стремительно превращаются в "страну третьего мира"."Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", — написал американский президент.Трамп отметил, что изменения происходят очень быстро и добавил, что его "избрали как раз вовремя".21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою энергетическую и миграционную политику. Подробнее в материале Европа может исчезнуть: о чем предупредил ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
европа
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_4ec304c3f79d19ab03711f42b72fc859.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, украина, дональд трамп, украина.ру
Новости, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру

"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы

09:32 05.07.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремительно превращается в "страну третьего мира" из-за приёма мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social
Дональд Трамп вновь высказался о ситуации в Европе. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что европейские государства из-за миграционной политики стремительно превращаются в "страну третьего мира".
"Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", — написал американский президент.
Трамп отметил, что изменения происходят очень быстро и добавил, что его "избрали как раз вовремя".
21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою энергетическую и миграционную политику. Подробнее в материале Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАУкраинаДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:26Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки
10:13Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
09:59Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
09:47Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
09:32"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
08:56ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
08:41Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова
08:40Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю
08:33L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки
08:25Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине
08:18Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения
08:17Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
08:00Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова
07:53"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
07:38Путин и Трамп обсудили Украину в полуторачасовом разговоре
07:38Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды
07:31ФСБ рассекретила документы о зверствах УПА* во Владимире-Волынском
07:23У берегов Турции обнаружен неизвестный беспилотник
06:30Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России
06:00"Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура
Лента новостейМолния