https://ukraina.ru/20260705/strana-tretego-mira-tramp-zhstko-raskritikoval-migratsionnuyu-politiku-evropy-1081053693.html
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы - 05.07.2026 Украина.ру
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремительно превращается в "страну третьего мира" из-за приёма мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social
2026-07-05T09:32
2026-07-05T09:32
2026-07-05T09:32
новости
европа
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:8:600:346_1920x0_80_0_0_f7fd9107697c8f1519b01e5ab6459827.jpg
Дональд Трамп вновь высказался о ситуации в Европе. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что европейские государства из-за миграционной политики стремительно превращаются в "страну третьего мира"."Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", — написал американский президент.Трамп отметил, что изменения происходят очень быстро и добавил, что его "избрали как раз вовремя".21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою энергетическую и миграционную политику. Подробнее в материале Европа может исчезнуть: о чем предупредил ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
европа
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_4ec304c3f79d19ab03711f42b72fc859.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сша, украина, дональд трамп, украина.ру
Новости, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру
"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремительно превращается в "страну третьего мира" из-за приёма мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social
Дональд Трамп вновь высказался о ситуации в Европе. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что европейские государства из-за миграционной политики стремительно превращаются в "страну третьего мира".
"Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", — написал американский президент.
Трамп отметил, что изменения происходят очень быстро и добавил, что его "избрали как раз вовремя".
21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою энергетическую и миграционную политику. Подробнее в материале Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру