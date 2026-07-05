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"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы

"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы - 05.07.2026 Украина.ру

"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремительно превращается в "страну третьего мира" из-за приёма мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social

2026-07-05T09:32

2026-07-05T09:32

2026-07-05T09:32

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дональд трамп

украина.ру

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Дональд Трамп вновь высказался о ситуации в Европе. В своей социальной сети Truth Social президент США написал, что европейские государства из-за миграционной политики стремительно превращаются в "страну третьего мира"."Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира", — написал американский президент.Трамп отметил, что изменения происходят очень быстро и добавил, что его "избрали как раз вовремя".21 апреля в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит исчезновение, если она не пересмотрит свою энергетическую и миграционную политику. Подробнее в материале Европа может исчезнуть: о чем предупредил ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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