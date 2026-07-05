"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях - 05.07.2026 Украина.ру
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"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях - 05.07.2026 Украина.ру
"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
На северном участке фронта ВС РФ добились серьезных продвижений вглубь Сумской и Харьковской областей. Штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани, а ситуация для ВСУ под Купянском ухудшается с каждым днем. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-05T04:30
2026-07-05T04:30
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Характеризуя наступление на северном участке, Алёхин сообщил, что группировка "Север" добилась серьезных продвижений вглубь Сумской и Харьковской областей."Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов", — перечислил Алёхин.Российские подразделения продолжают продвижение в посёлке Казачья Лопань. "Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах", — отметил обозреватель.На Купянском направлении продолжаются бои за Купянск-Узловой. И хотя Генштаб ВСУ пытается перебросить туда резервы с других участков фронта, ситуация для украинской армии с каждым днем ухудшается, констатировал Алёхин.Штурмовые группы группировки "Запад" прорываются сквозь боевые порядки ВСУ и закрепляются в освобожденных селах, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, геннадий алехин, главные новости, главное, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, купянск, купянское направление, война, война на украине
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"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях

04:30 05.07.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На северном участке фронта ВС РФ добились серьезных продвижений вглубь Сумской и Харьковской областей. Штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани, а ситуация для ВСУ под Купянском ухудшается с каждым днем. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя наступление на северном участке, Алёхин сообщил, что группировка "Север" добилась серьезных продвижений вглубь Сумской и Харьковской областей.
"Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов", — перечислил Алёхин.
Российские подразделения продолжают продвижение в посёлке Казачья Лопань. "Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах", — отметил обозреватель.
На Купянском направлении продолжаются бои за Купянск-Узловой. И хотя Генштаб ВСУ пытается перебросить туда резервы с других участков фронта, ситуация для украинской армии с каждым днем ухудшается, констатировал Алёхин.
Штурмовые группы группировки "Запад" прорываются сквозь боевые порядки ВСУ и закрепляются в освобожденных селах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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04:30"Серьёзное продвижение": военный эксперт о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
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