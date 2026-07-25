ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье - 25.07.2026 Украина.ру
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ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье
ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье - 25.07.2026 Украина.ру
ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье
Российские войска группировки "Центр" вышли на окраины Анновки, восточного рубежа Доброполья, и продолжают наступление. ВКС наносят удары ФАБ-500 по вражеским точкам в многоэтажках Доброполья и Белицкого. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T05:45
2026-07-25T05:45
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Продолжая обзор боевых действий на Донецком направлении СВО, Алёхин рассказал про новые успехи группировки "Центр". "Наши войска группировки "Центр" наступают к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, является восточным рубежом города", — пояснил обозреватель.Как подчеркнул автор, российские ВКС активно поддерживают наступление. "ВКС РФ наносят удары по позициям противника в Доброполье, очередными ударами ФАБ-500 уничтожены вражеские точки в многоэтажках", — уточнил он.Алёхин обратил внимание, что в Белицком еще присутствуют отдельные группы ВСУ, но их планомерно уничтожают российские бойцы. "В Белицком боевые группы противника ещё присутствуют в жилых домах, которые используются как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносят удары по выявленным целям", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, доброполье, украина, геннадий алехин, вкс, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, спецоперация, днр, война, война на украине, военный эксперт
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ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье

05:45 25.07.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Российские войска группировки "Центр" вышли на окраины Анновки, восточного рубежа Доброполья, и продолжают наступление. ВКС наносят удары ФАБ-500 по вражеским точкам в многоэтажках Доброполья и Белицкого. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Продолжая обзор боевых действий на Донецком направлении СВО, Алёхин рассказал про новые успехи группировки "Центр". "Наши войска группировки "Центр" наступают к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, является восточным рубежом города", — пояснил обозреватель.
Как подчеркнул автор, российские ВКС активно поддерживают наступление. "ВКС РФ наносят удары по позициям противника в Доброполье, очередными ударами ФАБ-500 уничтожены вражеские точки в многоэтажках", — уточнил он.
Алёхин обратил внимание, что в Белицком еще присутствуют отдельные группы ВСУ, но их планомерно уничтожают российские бойцы.
"В Белицком боевые группы противника ещё присутствуют в жилых домах, которые используются как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносят удары по выявленным целям", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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