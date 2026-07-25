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ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье

ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье - 25.07.2026 Украина.ру

ФАБ-500 выжигают вражеские точки в многоэтажках: аналитик про успехи ВС РФ в Доброполье

Российские войска группировки "Центр" вышли на окраины Анновки, восточного рубежа Доброполья, и продолжают наступление. ВКС наносят удары ФАБ-500 по вражеским точкам в многоэтажках Доброполья и Белицкого. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-25T05:45

2026-07-25T05:45

2026-07-25T05:45

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Продолжая обзор боевых действий на Донецком направлении СВО, Алёхин рассказал про новые успехи группировки "Центр". "Наши войска группировки "Центр" наступают к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, является восточным рубежом города", — пояснил обозреватель.Как подчеркнул автор, российские ВКС активно поддерживают наступление. "ВКС РФ наносят удары по позициям противника в Доброполье, очередными ударами ФАБ-500 уничтожены вражеские точки в многоэтажках", — уточнил он.Алёхин обратил внимание, что в Белицком еще присутствуют отдельные группы ВСУ, но их планомерно уничтожают российские бойцы. "В Белицком боевые группы противника ещё присутствуют в жилых домах, которые используются как опорные и огневые пункты. Российская артиллерия и авиация наносят удары по выявленным целям", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.

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