https://ukraina.ru/20260725/lka--nastoyaschaya-nakhodka-shkurlatov-o-peredovykh-resheniyakh-rossii-v-borbe-s-dronami-1081837218.html

"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами

"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами - 25.07.2026 Украина.ру

"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами

Российский дрон-перехватчик "Ёлка", работающий без боевой части за счёт кинетики, стал настоящей находкой — он дёшев, эффективен и прост в обучении. Россия уверенно идёт в ногу с Западом в технологической гонке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-25T05:30

2026-07-25T05:30

2026-07-25T05:30

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Говоря о передовых решениях в борьбе с украинскими дронами, Шкурлатов заявил, что у России есть разработки, которых у противника практически нет. "Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, обучение управлению дроном-перехватчиком занимает считаные минуты. "Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского. "Ёлка" — это настоящая находка", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Россия не отстаёт от Запада в технологической гонке. "Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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