"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами - 25.07.2026 Украина.ру
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"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами
"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами - 25.07.2026 Украина.ру
"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами
Российский дрон-перехватчик "Ёлка", работающий без боевой части за счёт кинетики, стал настоящей находкой — он дёшев, эффективен и прост в обучении. Россия уверенно идёт в ногу с Западом в технологической гонке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-25T05:30
2026-07-25T05:30
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Говоря о передовых решениях в борьбе с украинскими дронами, Шкурлатов заявил, что у России есть разработки, которых у противника практически нет. "Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, обучение управлению дроном-перехватчиком занимает считаные минуты. "Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского. "Ёлка" — это настоящая находка", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Россия не отстаёт от Запада в технологической гонке. "Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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"Ёлка" — настоящая находка: Шкурлатов о передовых решениях России в борьбе с дронами

05:30 25.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российский дрон-перехватчик "Ёлка", работающий без боевой части за счёт кинетики, стал настоящей находкой — он дёшев, эффективен и прост в обучении. Россия уверенно идёт в ногу с Западом в технологической гонке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Говоря о передовых решениях в борьбе с украинскими дронами, Шкурлатов заявил, что у России есть разработки, которых у противника практически нет.
"Однако у нас есть решения, которых у противника почти нет. Например, дроны-перехватчики "Ёлка". Они работают за счет кинетики (без боевой части), очень эффективны и просты в обучении", — пояснил эксперт.
По словам Шкурлатова, обучение управлению дроном-перехватчиком занимает считаные минуты. "Предположу, что за 15 минут можно обучить даже гражданского. "Ёлка" — это настоящая находка", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Россия не отстаёт от Запада в технологической гонке. "Сейчас идет глобальная гонка технологий. Не скажу, что пальма первенства за нами, но мы точно не отстаем от Запада. У самой Украины своих систем нет — это в лучшем случае отверточная сборка западных разработок", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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