"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса - 25.07.2026 Украина.ру
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"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса
"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса - 25.07.2026 Украина.ру
"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса
Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на его место генерала Михаила Драпатого, который в разные годы отдавал приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T06:00
2026-07-25T06:00
новости
донбасс
россия
украина
геннадий алехин
михаил драпатый
александр сырский
вооруженные силы украины
генштаб
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Говоря о кадровых перестановках в Киеве, Алёхин прокомментировал увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВС Украины. "Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ. На его место назначен 43-летний генерал [Михаил] Драпатый, который 9 мая 2014 г. залил кровью Мариуполь. Снят и начальник Генштаба [Андрей] Гнатов", — пояснил обозреватель.По мнению Алёхина, Драпатый — фигура неоднозначная. "Он и раньше отличался коварством, жестокостью, маниакальным упорством. Особенно отдавая приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России", — уточнил он.Эксперт подчеркнул, что недооценивать нового украинского главкома не стоит. "Недооценивать военные профессиональные качества Драпатого, на мой взгляд, не стоит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, россия, украина, геннадий алехин, михаил драпатый, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, мариуполь, военный эксперт
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"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса

06:00 25.07.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : antikor.info
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Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на его место генерала Михаила Драпатого, который в разные годы отдавал приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Говоря о кадровых перестановках в Киеве, Алёхин прокомментировал увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВС Украины.
"Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ. На его место назначен 43-летний генерал [Михаил] Драпатый, который 9 мая 2014 г. залил кровью Мариуполь. Снят и начальник Генштаба [Андрей] Гнатов", — пояснил обозреватель.
По мнению Алёхина, Драпатый — фигура неоднозначная. "Он и раньше отличался коварством, жестокостью, маниакальным упорством. Особенно отдавая приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России", — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что недооценивать нового украинского главкома не стоит. "Недооценивать военные профессиональные качества Драпатого, на мой взгляд, не стоит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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