https://ukraina.ru/20260725/boytsy-ispolzovali-bresh-v-oborone-vsu-alkhin-pro-uspekhi-na-zaporozhskom-napravlenii-1081833760.html

"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении

"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении - 25.07.2026 Украина.ру

"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении

На Запорожском направлении воины-забайкальцы и приморцы продвинулись западнее Александровки, Ровного и Копани, ликвидировав более четырёх групп ВСУ. Продвижение составило более километра в глубину и по фронту. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-25T05:15

2026-07-25T05:15

2026-07-25T05:15

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Переходя к действиям группировки "Восток" на Запорожском направлении, Алёхин сообщил, что воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне ВСУ. "Воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне противника и продвинулись западнее Александровки, ликвидировав свыше четырех малых групп из состава штурмовых подразделений ВСУ", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, воины-приморцы также добились успеха на этом участке. "Воины-приморцы продвинулись западнее сел Ровное и Копани, заняв позиции на стыке подразделений противника", — уточнил он.Эксперт добавил, что общее продвижение войск составило более километра. "В ходе наступления были взяты вражеские опорники, продвижение составило более километра в глубину и по фронту", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.

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