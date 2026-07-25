"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении - 25.07.2026 Украина.ру
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"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении
"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении - 25.07.2026 Украина.ру
"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении
На Запорожском направлении воины-забайкальцы и приморцы продвинулись западнее Александровки, Ровного и Копани, ликвидировав более четырёх групп ВСУ. Продвижение составило более километра в глубину и по фронту. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-25T05:15
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Переходя к действиям группировки "Восток" на Запорожском направлении, Алёхин сообщил, что воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне ВСУ. "Воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне противника и продвинулись западнее Александровки, ликвидировав свыше четырех малых групп из состава штурмовых подразделений ВСУ", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, воины-приморцы также добились успеха на этом участке. "Воины-приморцы продвинулись западнее сел Ровное и Копани, заняв позиции на стыке подразделений противника", — уточнил он.Эксперт добавил, что общее продвижение войск составило более километра. "В ходе наступления были взяты вражеские опорники, продвижение составило более километра в глубину и по фронту", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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"Бойцы использовали брешь в обороне ВСУ": Алёхин про успехи на Запорожском направлении

05:15 25.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Запорожском направлении воины-забайкальцы и приморцы продвинулись западнее Александровки, Ровного и Копани, ликвидировав более четырёх групп ВСУ. Продвижение составило более километра в глубину и по фронту. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Переходя к действиям группировки "Восток" на Запорожском направлении, Алёхин сообщил, что воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне ВСУ.
"Воины-забайкальцы воспользовались брешью в обороне противника и продвинулись западнее Александровки, ликвидировав свыше четырех малых групп из состава штурмовых подразделений ВСУ", — пояснил обозреватель.
По словам Алёхина, воины-приморцы также добились успеха на этом участке. "Воины-приморцы продвинулись западнее сел Ровное и Копани, заняв позиции на стыке подразделений противника", — уточнил он.
Эксперт добавил, что общее продвижение войск составило более километра. "В ходе наступления были взяты вражеские опорники, продвижение составило более километра в глубину и по фронту", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю. ВС РФ продвигаются на всех направлениях, Украина меняет военное руководство" на сайте Украина.ру.
О технологическом противостоянии России Украины, Запада и будущем СВО — в интервью "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
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