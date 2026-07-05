"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска - 05.07.2026 Украина.ру
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"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска
"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска - 05.07.2026 Украина.ру
"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска
Серьезные изменения произошли в боях за левобережье Северского Донца на Славянском направлении. Российская армия держит под огневым контролем мосты и переправы ВСУ, уничтожая их тяжелыми авиабомбами. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-05T05:00
2026-07-05T05:00
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Анализируя ситуацию на Славянском направлении, эксперт сообщил, что российская армия держит под огневым контролем переправы ВСУ и уничтожает их ФАБами-3000.Красный Лиман и прилегающие поселки, по данным Алёхина, служат огромным укрепрайоном ВСУ перед водной преградой. "Красный Лиман и прилегающие к нему поселки (Ставки, Заречное, Торское, Ямполь) служат огромным укрепленным районом ВСУ перед водной преградой", — пояснил он.Обозреватель подчеркнул, что после отступления из города украинские части окажутся зажаты в пойме реки и лесном массиве. "После отступления из города украинские части окажутся зажаты в узкой пойме реки и Святогорском лесном массиве, где закрепиться под массированным огнем российской артиллерии и авиации просто невозможно", — заявил Алёхин.Он также обратил внимание, что снабжение обороны ВСУ на Левобережье шло через мосты и переправы у Райгородка, Маяков и Святогорска. "Вся оборона ВСУ Левобережья снабжалась через мосты и наведенные переправы вблизи Райгородка, Маяков и Святогорска. Но сейчас российская армия держит эти точки под огневым контролем и уничтожает их тяжелыми управляемыми авиабомбами, в частности ФАБами-3000 в районе Маяков", — сообщил эксперт.Дальнейшее удержание левого берега станет для ВСУ самоубийственным из-за невозможности подвоза боеприпасов и эвакуации, а у российских войск появляются хорошие возможности для наступления на север в сторону Изюма, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска

05:00 05.07.2026
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Серьезные изменения произошли в боях за левобережье Северского Донца на Славянском направлении. Российская армия держит под огневым контролем мосты и переправы ВСУ, уничтожая их тяжелыми авиабомбами. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Анализируя ситуацию на Славянском направлении, эксперт сообщил, что российская армия держит под огневым контролем переправы ВСУ и уничтожает их ФАБами-3000.
Красный Лиман и прилегающие поселки, по данным Алёхина, служат огромным укрепрайоном ВСУ перед водной преградой. "Красный Лиман и прилегающие к нему поселки (Ставки, Заречное, Торское, Ямполь) служат огромным укрепленным районом ВСУ перед водной преградой", — пояснил он.
Обозреватель подчеркнул, что после отступления из города украинские части окажутся зажаты в пойме реки и лесном массиве. "После отступления из города украинские части окажутся зажаты в узкой пойме реки и Святогорском лесном массиве, где закрепиться под массированным огнем российской артиллерии и авиации просто невозможно", — заявил Алёхин.
Он также обратил внимание, что снабжение обороны ВСУ на Левобережье шло через мосты и переправы у Райгородка, Маяков и Святогорска.
"Вся оборона ВСУ Левобережья снабжалась через мосты и наведенные переправы вблизи Райгородка, Маяков и Святогорска. Но сейчас российская армия держит эти точки под огневым контролем и уничтожает их тяжелыми управляемыми авиабомбами, в частности ФАБами-3000 в районе Маяков", — сообщил эксперт.
Дальнейшее удержание левого берега станет для ВСУ самоубийственным из-за невозможности подвоза боеприпасов и эвакуации, а у российских войск появляются хорошие возможности для наступления на север в сторону Изюма, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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