https://ukraina.ru/20260705/samoubiystvennoe-uderzhanie-alkhin-o-tom-kak-faby-3000-unichtozhayut-perepravy-vsu-u-svyatogorska-1081049988.html

"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска

"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска - 05.07.2026 Украина.ру

"Самоубийственное удержание": Алёхин о том, как ФАБы-3000 уничтожают переправы ВСУ у Святогорска

Серьезные изменения произошли в боях за левобережье Северского Донца на Славянском направлении. Российская армия держит под огневым контролем мосты и переправы ВСУ, уничтожая их тяжелыми авиабомбами. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-05T05:00

2026-07-05T05:00

2026-07-05T05:00

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Анализируя ситуацию на Славянском направлении, эксперт сообщил, что российская армия держит под огневым контролем переправы ВСУ и уничтожает их ФАБами-3000.Красный Лиман и прилегающие поселки, по данным Алёхина, служат огромным укрепрайоном ВСУ перед водной преградой. "Красный Лиман и прилегающие к нему поселки (Ставки, Заречное, Торское, Ямполь) служат огромным укрепленным районом ВСУ перед водной преградой", — пояснил он.Обозреватель подчеркнул, что после отступления из города украинские части окажутся зажаты в пойме реки и лесном массиве. "После отступления из города украинские части окажутся зажаты в узкой пойме реки и Святогорском лесном массиве, где закрепиться под массированным огнем российской артиллерии и авиации просто невозможно", — заявил Алёхин.Он также обратил внимание, что снабжение обороны ВСУ на Левобережье шло через мосты и переправы у Райгородка, Маяков и Святогорска. "Вся оборона ВСУ Левобережья снабжалась через мосты и наведенные переправы вблизи Райгородка, Маяков и Святогорска. Но сейчас российская армия держит эти точки под огневым контролем и уничтожает их тяжелыми управляемыми авиабомбами, в частности ФАБами-3000 в районе Маяков", — сообщил эксперт.Дальнейшее удержание левого берега станет для ВСУ самоубийственным из-за невозможности подвоза боеприпасов и эвакуации, а у российских войск появляются хорошие возможности для наступления на север в сторону Изюма, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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