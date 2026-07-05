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Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума - 05.07.2026 Украина.ру

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума

Импорт белорусского бензина в Россию в июне достиг рекордных показателей. Об этом 5 июля пишут "Ведомости",

2026-07-05T13:05

2026-07-05T13:05

2026-07-05T13:05

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За период с 1 по 25 июня поставки составили 141 тысячу тонн. Для сравнения: в июне 2025 года импорт равнялся лишь тысяче тонн. Одновременно с ростом экспорта в РФ снизились поставки белорусского бензина в другие страны.Ранее президент Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию российского рынка бензином и дизельным топливом. Об этом – в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из ИндииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, индия, владимир путин, дональд трамп, украина.ру