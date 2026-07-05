Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума
Импорт белорусского бензина в Россию в июне достиг рекордных показателей. Об этом 5 июля пишут "Ведомости",
За период с 1 по 25 июня поставки составили 141 тысячу тонн. Для сравнения: в июне 2025 года импорт равнялся лишь тысяче тонн.
Одновременно с ростом экспорта в РФ снизились поставки белорусского бензина в другие страны.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию российского рынка бензином и дизельным топливом. Об этом – в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
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