Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города - 05.07.2026 Украина.ру
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Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города
Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города - 05.07.2026 Украина.ру
Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города
Штурм Доброполья продолжается, и российские войска сталкиваются с мощными укреплениями, которые ВСУ создавали здесь годами. Однако за самим городом у противника практически нет крупных подготовленных линий обороны. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-05T04:15
2026-07-05T04:15
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Описывая ситуацию в Доброполье, Алёхин отметил, что ВСУ превратили шахту "Добропольская" в мощный узел с подземными коммуникациями.По словам аналитика, индустриальная застройка с шахтами используется украинскими силами как мощный узел обороны. "Индустриальная застройка с шахтами и терриконами используется украинскими силами как мощный узел обороны, а открытые подступы делают штурмовые группы уязвимыми для артиллерии и "птах Мадьяра". И вообще, трехрядная инженерная линия заграждений с южной и восточной сторон тщательно заминирована", — процитировал он военных экспертов.Обозреватель обратил внимание, что в качестве цитаделей ВСУ превратили шахту "Добропольская" и обогатительную фабрику. Массивные железобетонные здания, копры, терриконы, используемые как господствующие высоты для корректировки огня и ПТРК, а также разветвленные подземные коммуникации — все это превращено в мощные оборонительные узлы, перечислил Алёхин."По большому счету оборона ВСУ в Доброполье построена по той же схеме, что и в Покровске (Красноармейск. — Ред.), который вместе с соседним Мирноградом (Димитров. — Ред.) на порядок больше. Тем не менее, наши штурмовики, прорвавшись в агломерацию, освободили ее за пять месяцев уличных боев", — напомнил обозреватель.По его словам, история повторится, но намного быстрее, так как за Добропольем у противника нет крупных эшелонированных линий обороны, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.О ситуации на других направлениях СВО — в материале "Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс" на сайте Украина.ру.
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Падение Доброполья — критическая угроза для ВСУ: Алёхин о последствиях освобождения города

04:15 05.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Штурм Доброполья продолжается, и российские войска сталкиваются с мощными укреплениями, которые ВСУ создавали здесь годами. Однако за самим городом у противника практически нет крупных подготовленных линий обороны. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Описывая ситуацию в Доброполье, Алёхин отметил, что ВСУ превратили шахту "Добропольская" в мощный узел с подземными коммуникациями.
По словам аналитика, индустриальная застройка с шахтами используется украинскими силами как мощный узел обороны.
"Индустриальная застройка с шахтами и терриконами используется украинскими силами как мощный узел обороны, а открытые подступы делают штурмовые группы уязвимыми для артиллерии и "птах Мадьяра". И вообще, трехрядная инженерная линия заграждений с южной и восточной сторон тщательно заминирована", — процитировал он военных экспертов.
Обозреватель обратил внимание, что в качестве цитаделей ВСУ превратили шахту "Добропольская" и обогатительную фабрику.
Массивные железобетонные здания, копры, терриконы, используемые как господствующие высоты для корректировки огня и ПТРК, а также разветвленные подземные коммуникации — все это превращено в мощные оборонительные узлы, перечислил Алёхин.
"По большому счету оборона ВСУ в Доброполье построена по той же схеме, что и в Покровске (Красноармейск. — Ред.), который вместе с соседним Мирноградом (Димитров. — Ред.) на порядок больше. Тем не менее, наши штурмовики, прорвавшись в агломерацию, освободили ее за пять месяцев уличных боев", — напомнил обозреватель.
По его словам, история повторится, но намного быстрее, так как за Добропольем у противника нет крупных эшелонированных линий обороны, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на других направлениях СВО — в материале "Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс" на сайте Украина.ру.
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