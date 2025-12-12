Чего не могут Кароли. Как в Польше устроили "жалкий спектакль" с передачей Киеву советских истребителей - 12.12.2025 Украина.ру
Чего не могут Кароли. Как в Польше устроили "жалкий спектакль" с передачей Киеву советских истребителей
В Польше очередной скандал между президентом и правительством. Глава Минобороны Косиняк-Камыш сообщил о намерении передать Киеву самолеты МиГ-29. Президент Навроцкий заявил, что ничего об этом не знает.
К началу российской СВО на Украине ВВС Польши располагали 28 истребителями МиГ-29 советского производства, которые находились в эксплуатации с 1989 года – то есть ещё со времён Польской народной республики. Половина из этих самолётов в 2022-2024 годах была передана Киеву, причём первые поставки осуществлялись нелегально, под видом запасных частей.С тех пор Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Польша чуть ли не обязана передать Украине оставшиеся у неё 14 самолётов МиГ-29 (речь идёт об одиннадцати боевых истребителях МиГ-29А и трёх учебно-боевых МиГ-29УБ). "Нам очень нужны ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов", – говорил Зеленский в августе прошлого года, обращаясь к руководству Польши.В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также неоднократно объяснял, что польская сторона может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ВВС страны будут усилены новыми самолетами – в частности, заказанными в США F-35. "Только после получения новых самолётов можно будет по-другому распоряжаться старыми, такими как МиГ-29, которые сейчас всё ещё используются для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", – настаивал политик.Но "старшие товарищи" из Лондона, Берлина и Парижа, вместе с которыми Варшава входит в "коалицию желающих" по поддержке Киева, явно решили использовать польские МиГи как аргумент в торгах с США по украинскому урегулированию. Хотя первые F-35 ожидаются в Польше только в 2026 году, а оперативная готовность первой эскадрильи этих самолётов в польских ВВС – и вовсе в 2027-м, Косиняк-Камыш заявил, что Польша "постарается передать" Украине оставшиеся у неё МиГ-29."Это наше намерение", – сказал министр на пресс-конференции 10 декабря. Он также отметил, что взамен Польша хотела бы воспользоваться украинским опытом в области беспилотников и систем противодействия им, включая "возможность передачи этих технологий Польше".Аргументируя свою позицию, министр обороны подчеркнул, что польские МиГ-29 приближаются к концу своего срока службы, а это значит, что у них больше нет необходимых ресурсов для обеспечения безопасного и эффективного использования техники. В связи с этим, добавил он, МиГи и так больше не будут участвовать в оперативной деятельности польских ВВС.Слова Косиняка-Камыша вызвали резкую реакцию со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, который с первого дня пребывания в должности находится "на ножах" с правительством страны.Вечером 10 декабря руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач на вопрос о передаче польских МиГов Киеву ответил, что президента не информируют на постоянной основе об этом важном деле, хотя с ним должны консультироваться как с главнокомандующим Вооружённых сил."С некоторым удивлением, хотя и с интересом, мы услышали от правительства и высокопоставленных офицеров польской армии заявления о конкретных планах в этом отношении", – подчеркнул Пшидач.Он отметил, что Польша и в предыдущие годы передавала Украине военную технику, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента Польша". Он указал, что соответствующие совещания проводились в Бюро национальной безопасности и в самом президентском дворце. "Кажется, что и в этом вопросе правительство должно не только информировать президента, но и проводить внутренний анализ и обсуждение", – подчеркнул руководитель Бюро международной политики.По словам Пшидача, хотя существуют аргументы, оправдывающие передачу истребителей Киеву, есть также определенные риски и меры, которые могут привести к "определенным изменениям в оснащении Вооруженных сил Польши"."Поэтому очевидно, что в этом контексте следовало проконсультироваться с главнокомандующим Вооруженных сил, но этого не произошло, что я отмечаю с сожалением. Это не свидетельствует о профессионализме со стороны правительства", – сказал Пшидач. Он добавил, что отсутствие консультаций с президентом по этому вопросу может указывать на "недобросовестность и попытку в очередной раз лишить президента информации, важной для польского государства".В ответ Косиняк-Камыш в эфире проправительственного телеканала TVN24 назвал слова Пшидача "глупостью" и "неправдой", и заявил, что вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях правительственного комитета по вопросам безопасности, в которых принимали участие представители Бюро национальной безопасности (структура Канцелярии президента Польша)."Я думаю, что президент Анджей Дуда, передавая свои обязанности, также рассказывал о своих переговорах с украинской стороной", – добавил министр обороны. Он также начал оправдываться, заявив, что передача Киеву оставшихся польских МиГов – "это незавершенный вопрос, он ещё не урегулирован".11 декабря конфликт вышел на более высокий уровень. Президент Польши, который в этот день находился с официальным визитом в Латвии, лично подтвердил, что не получал от правительства информации о передаче польских истребителей Киеву."Что касается МиГов, должен признать, при всей моей симпатии к министру Косиняку-Камышу, здесь, должно быть, произошло какое-то недоразумение. У меня такой информации не было. Я уточнил это сегодня в Бюро национальной безопасности. Я не получал такой информации, но уверен, что мы с министром проясним этот вопрос и придем к согласию. Но мои сотрудники были правы в этом вопросе. Я не получал официальной информации о подобных действиях и о передаче МиГов Украине", – заявил Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.Публика ожидала, что Навроцкому ответит премьер-министр Польши Дональд Туск, который, в отличие от министра обороны, всегда выступал за передачу Киеву оставшихся в Польше МиГ-29. Но премьер поступил хитрее, "спустив" свору своих подчинённых на Канцелярию президента.Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк написал в сети Х, что сотрудники президента "либо намеренно лгут, либо вообще друг с другом не общаются, и то, и другое – позор". Глава польской дипломатии Радослав Сикорский добавил к этому, что в протоколах заседаний правительственного комитета по безопасности "фигурирует Канцелярия президента, где этот вопрос уже несколько месяцев обозначен чёрным по белому". А руководитель политического кабинета польского премьера Павел Грась также в социальных сетях назвал слова Марчина Пшидача "полной чушью".В отличие от коллег, Владислав Косинял-Камыш вышел на пресс-конференцию в Сейме, на которой заявил, что представители президента Польши участвовали в дискуссиях по истребителям МиГ-29 16 сентября и 4 ноября. "Всё указывает на то, что в Канцелярии президента царит полный хаос в передаче информации", – заявил глава польского оборонного ведомства.Текущий этап скандала завершился постом того же человека, с чьих слов он начался, – Марчина Пшидача. В сети Х чиновник напомнил слова Навроцкого, сказанные в Латвии, и обвинил Косиняка-Камыша в недобросовестности."Я не знаю, с кем Владислав Косиняк-Камыш поддерживает отношения и кого информирует, но точно не президента. Ни я, ни моё Бюро не получали такой информации. Вчера, перед конференцией, мы также проверили эту информацию в Бюро национальной безопасности, и я также получил прямое подтверждение от этого ведомства об отсутствии информации и консультаций", – написал руководитель Бюро международной политики вечером 11 декабря."Возможно, министр обороны мог бы прямо указать, когда именно он был у президента по этому вопросу? Если он этого не сделал и не поговорил напрямую, считает ли он эту ситуацию оптимальной? Прежде чем выдвигать резкие обвинения, стоит прислушаться к своей совести", – отметил Пшидач.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украину.ру назвал происходящее в Польше "играми мальчишек в песочнице"."Когда два высших должностных лица в государстве – президент и премьер-министр (потому что именно он стоит за всеми министрами) – разговаривают в стиле "я ничего не знаю – но мы вам говорили", и так по кругу, то это не политическая дискуссия, а поведение двух мальчишек в коротких штанишках в песочнице", – иронизирует Вишнёвский."Один говорит "отдай мне грабельки", другой – "я не видел никаких грабелек", а мамы рядом с песочницей умиляются. В обычной жизни для мам и для детей подобная ситуация будет попросту забавной. Но для среднего европейского государства, которое имеет амбиции стать сильным игроком хотя бы на части континента, это жалко и позорно", – считает он.Журналист напомнил, что в истории Польши после 1989 год были случаи, когда президент и правительство принадлежали к разным политическим лагерям. "Но такого жалкого спектакля, который спустя рукава исполняют Навроцкий и Туск, я в своей жизни ещё не видел", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Стоит отметить, что в Польше обсуждение вовлечённых в скандал политиков и формальных моментов (был или не был проинформирован президент о подготовке очередного решения правительства о передаче вооружения Киеву) отодвинуло на задний план суть вопроса. Ведь на этот раз передавать собираются боеготовые и находящиеся в составе ВВС истребители, до сих пор патрулирующие воздушное пространство Польши. И, кстати, ракеты с МиГов по польским домам не попадали, – в отличие от ракет с F-16, как это произошло 10 сентября этого года.Раздули вымышленный скандал. В Польше очередной скандал между президентом и правительством. Глава Минобороны Косиняк-Камыш сообщил о намерении передать Киеву самолеты МиГ-29. Президент Навроцкий заявил, что ничего об этом не знает.
К началу российской СВО на Украине ВВС Польши располагали 28 истребителями МиГ-29 советского производства, которые находились в эксплуатации с 1989 года – то есть ещё со времён Польской народной республики. Половина из этих самолётов в 2022-2024 годах была передана Киеву, причём первые поставки осуществлялись нелегально, под видом запасных частей.
С тех пор Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Польша чуть ли не обязана передать Украине оставшиеся у неё 14 самолётов МиГ-29 (речь идёт об одиннадцати боевых истребителях МиГ-29А и трёх учебно-боевых МиГ-29УБ). "Нам очень нужны ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов", – говорил Зеленский в августе прошлого года, обращаясь к руководству Польши.
В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также неоднократно объяснял, что польская сторона может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ВВС страны будут усилены новыми самолетами – в частности, заказанными в США F-35. "Только после получения новых самолётов можно будет по-другому распоряжаться старыми, такими как МиГ-29, которые сейчас всё ещё используются для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", – настаивал политик.
Олег Хавич
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто он
Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Но "старшие товарищи" из Лондона, Берлина и Парижа, вместе с которыми Варшава входит в "коалицию желающих" по поддержке Киева, явно решили использовать польские МиГи как аргумент в торгах с США по украинскому урегулированию. Хотя первые F-35 ожидаются в Польше только в 2026 году, а оперативная готовность первой эскадрильи этих самолётов в польских ВВС – и вовсе в 2027-м, Косиняк-Камыш заявил, что Польша "постарается передать" Украине оставшиеся у неё МиГ-29.
"Это наше намерение", – сказал министр на пресс-конференции 10 декабря. Он также отметил, что взамен Польша хотела бы воспользоваться украинским опытом в области беспилотников и систем противодействия им, включая "возможность передачи этих технологий Польше".
Аргументируя свою позицию, министр обороны подчеркнул, что польские МиГ-29 приближаются к концу своего срока службы, а это значит, что у них больше нет необходимых ресурсов для обеспечения безопасного и эффективного использования техники. В связи с этим, добавил он, МиГи и так больше не будут участвовать в оперативной деятельности польских ВВС.
Слова Косиняка-Камыша вызвали резкую реакцию со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, который с первого дня пребывания в должности находится "на ножах" с правительством страны.
Вечером 10 декабря руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач на вопрос о передаче польских МиГов Киеву ответил, что президента не информируют на постоянной основе об этом важном деле, хотя с ним должны консультироваться как с главнокомандующим Вооружённых сил.
"С некоторым удивлением, хотя и с интересом, мы услышали от правительства и высокопоставленных офицеров польской армии заявления о конкретных планах в этом отношении", – подчеркнул Пшидач.
Он отметил, что Польша и в предыдущие годы передавала Украине военную технику, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента Польша". Он указал, что соответствующие совещания проводились в Бюро национальной безопасности и в самом президентском дворце. "Кажется, что и в этом вопросе правительство должно не только информировать президента, но и проводить внутренний анализ и обсуждение", – подчеркнул руководитель Бюро международной политики.
По словам Пшидача, хотя существуют аргументы, оправдывающие передачу истребителей Киеву, есть также определенные риски и меры, которые могут привести к "определенным изменениям в оснащении Вооруженных сил Польши".
"Поэтому очевидно, что в этом контексте следовало проконсультироваться с главнокомандующим Вооруженных сил, но этого не произошло, что я отмечаю с сожалением. Это не свидетельствует о профессионализме со стороны правительства", – сказал Пшидач. Он добавил, что отсутствие консультаций с президентом по этому вопросу может указывать на "недобросовестность и попытку в очередной раз лишить президента информации, важной для польского государства".
В ответ Косиняк-Камыш в эфире проправительственного телеканала TVN24 назвал слова Пшидача "глупостью" и "неправдой", и заявил, что вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях правительственного комитета по вопросам безопасности, в которых принимали участие представители Бюро национальной безопасности (структура Канцелярии президента Польша).
"Я думаю, что президент Анджей Дуда, передавая свои обязанности, также рассказывал о своих переговорах с украинской стороной", – добавил министр обороны. Он также начал оправдываться, заявив, что передача Киеву оставшихся польских МиГов – "это незавершенный вопрос, он ещё не урегулирован".
11 декабря конфликт вышел на более высокий уровень. Президент Польши, который в этот день находился с официальным визитом в Латвии, лично подтвердил, что не получал от правительства информации о передаче польских истребителей Киеву.
"Что касается МиГов, должен признать, при всей моей симпатии к министру Косиняку-Камышу, здесь, должно быть, произошло какое-то недоразумение. У меня такой информации не было. Я уточнил это сегодня в Бюро национальной безопасности. Я не получал такой информации, но уверен, что мы с министром проясним этот вопрос и придем к согласию. Но мои сотрудники были правы в этом вопросе. Я не получал официальной информации о подобных действиях и о передаче МиГов Украине", – заявил Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Публика ожидала, что Навроцкому ответит премьер-министр Польши Дональд Туск, который, в отличие от министра обороны, всегда выступал за передачу Киеву оставшихся в Польше МиГ-29. Но премьер поступил хитрее, "спустив" свору своих подчинённых на Канцелярию президента.
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк написал в сети Х, что сотрудники президента "либо намеренно лгут, либо вообще друг с другом не общаются, и то, и другое – позор". Глава польской дипломатии Радослав Сикорский добавил к этому, что в протоколах заседаний правительственного комитета по безопасности "фигурирует Канцелярия президента, где этот вопрос уже несколько месяцев обозначен чёрным по белому". А руководитель политического кабинета польского премьера Павел Грась также в социальных сетях назвал слова Марчина Пшидача "полной чушью".
В отличие от коллег, Владислав Косинял-Камыш вышел на пресс-конференцию в Сейме, на которой заявил, что представители президента Польши участвовали в дискуссиях по истребителям МиГ-29 16 сентября и 4 ноября. "Всё указывает на то, что в Канцелярии президента царит полный хаос в передаче информации", – заявил глава польского оборонного ведомства.
Текущий этап скандала завершился постом того же человека, с чьих слов он начался, – Марчина Пшидача. В сети Х чиновник напомнил слова Навроцкого, сказанные в Латвии, и обвинил Косиняка-Камыша в недобросовестности.
"Я не знаю, с кем Владислав Косиняк-Камыш поддерживает отношения и кого информирует, но точно не президента. Ни я, ни моё Бюро не получали такой информации. Вчера, перед конференцией, мы также проверили эту информацию в Бюро национальной безопасности, и я также получил прямое подтверждение от этого ведомства об отсутствии информации и консультаций", – написал руководитель Бюро международной политики вечером 11 декабря.
"Возможно, министр обороны мог бы прямо указать, когда именно он был у президента по этому вопросу? Если он этого не сделал и не поговорил напрямую, считает ли он эту ситуацию оптимальной? Прежде чем выдвигать резкие обвинения, стоит прислушаться к своей совести", – отметил Пшидач.
Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украину.ру назвал происходящее в Польше "играми мальчишек в песочнице".
"Когда два высших должностных лица в государстве – президент и премьер-министр (потому что именно он стоит за всеми министрами) – разговаривают в стиле "я ничего не знаю – но мы вам говорили", и так по кругу, то это не политическая дискуссия, а поведение двух мальчишек в коротких штанишках в песочнице", – иронизирует Вишнёвский.
"Один говорит "отдай мне грабельки", другой – "я не видел никаких грабелек", а мамы рядом с песочницей умиляются. В обычной жизни для мам и для детей подобная ситуация будет попросту забавной. Но для среднего европейского государства, которое имеет амбиции стать сильным игроком хотя бы на части континента, это жалко и позорно", – считает он.
Журналист напомнил, что в истории Польши после 1989 год были случаи, когда президент и правительство принадлежали к разным политическим лагерям. "Но такого жалкого спектакля, который спустя рукава исполняют Навроцкий и Туск, я в своей жизни ещё не видел", – резюмировал Мачей Вишнёвский.
Стоит отметить, что в Польше обсуждение вовлечённых в скандал политиков и формальных моментов (был или не был проинформирован президент о подготовке очередного решения правительства о передаче вооружения Киеву) отодвинуло на задний план суть вопроса. Ведь на этот раз передавать собираются боеготовые и находящиеся в составе ВВС истребители, до сих пор патрулирующие воздушное пространство Польши. И, кстати, ракеты с МиГов по польским домам не попадали, – в отличие от ракет с F-16, как это произошло 10 сентября этого года.
Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом
