Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы - 03.07.2026 Украина.ру
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Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы
Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы - 03.07.2026 Украина.ру
Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы
Беспилотный аппарат впервые совершил перелёт между курильским островом Кунашир и Сахалином, преодолев 420 километров над океаном. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
2026-07-03T09:44
2026-07-03T09:44
ии (искусственный интеллект)
новости
сахалин
кунашир (остров)
россия
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"Это огромный успех! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании "Аврора". Новейшая разработка — система связи и навигации "Геокосмос" — испытывается именно на нашей земле", — написал глава региона.Перелёт с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и прошёл по всем правилам гражданской авиации. Беспилотник использовал уникальную систему "Геокосмос", не зависящую от спутниковой навигации и оснащённую функцией опознавания "свой — чужой"."Перелёты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто ещё не совершал. На всём протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался службами", — отметил гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.В 2025 году "Аврора — БАС" уже выполнила первый в России межрегиональный перелёт с севера Сахалина в Николаевск-на-Амуре. Теперь дистанция в четыре раза сложнее — и она покорена. Технологию планируют масштабировать по всему Дальнему Востоку.О технологическом продвижении России – в материале Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильнымиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ии (искусственный интеллект), новости, сахалин, кунашир (остров), россия
ИИ (искусственный интеллект), Новости, Сахалин, Кунашир (остров), Россия

Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы

09:44 03.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Беспилотный аппарат впервые совершил перелёт между курильским островом Кунашир и Сахалином, преодолев 420 километров над океаном. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
"Это огромный успех! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании "Аврора". Новейшая разработка — система связи и навигации "Геокосмос" — испытывается именно на нашей земле", — написал глава региона.
Перелёт с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и прошёл по всем правилам гражданской авиации.
Беспилотник использовал уникальную систему "Геокосмос", не зависящую от спутниковой навигации и оснащённую функцией опознавания "свой — чужой".
"Перелёты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто ещё не совершал. На всём протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался службами", — отметил гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.
В 2025 году "Аврора — БАС" уже выполнила первый в России межрегиональный перелёт с севера Сахалина в Николаевск-на-Амуре. Теперь дистанция в четыре раза сложнее — и она покорена. Технологию планируют масштабировать по всему Дальнему Востоку.
О технологическом продвижении России – в материале Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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