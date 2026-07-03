https://ukraina.ru/20260703/rossiyskiy-bespilotnik-vpervye-v-istorii-pereletel-s-sakhalina-na-kurily-1080987196.html

Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы

Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы - 03.07.2026 Украина.ру

Российский беспилотник впервые в истории перелетел с Сахалина на Курилы

Беспилотный аппарат впервые совершил перелёт между курильским островом Кунашир и Сахалином, преодолев 420 километров над океаном. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

2026-07-03T09:44

2026-07-03T09:44

2026-07-03T09:44

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"Это огромный успех! Он стал результатом мощного альянса лидера рынка БПЛА, компании ZALA, и беспилотного крыла авиакомпании "Аврора". Новейшая разработка — система связи и навигации "Геокосмос" — испытывается именно на нашей земле", — написал глава региона.Перелёт с дронопорта "Пушистый" на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и прошёл по всем правилам гражданской авиации. Беспилотник использовал уникальную систему "Геокосмос", не зависящую от спутниковой навигации и оснащённую функцией опознавания "свой — чужой"."Перелёты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто ещё не совершал. На всём протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался службами", — отметил гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.В 2025 году "Аврора — БАС" уже выполнила первый в России межрегиональный перелёт с севера Сахалина в Николаевск-на-Амуре. Теперь дистанция в четыре раза сложнее — и она покорена. Технологию планируют масштабировать по всему Дальнему Востоку.О технологическом продвижении России – в материале Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильнымиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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ии (искусственный интеллект), новости, сахалин, кунашир (остров), россия