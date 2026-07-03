https://ukraina.ru/20260703/posol-rossii-v-britanii-andrey-kelin-soobschil-chto-skoro-zavershit-dipmissiyu-1080999650.html

Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию

Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию - 03.07.2026 Украина.ру

Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Об этом 3 июля он сообщил в интервью российским СМИ

2026-07-03T12:37

2026-07-03T12:37

2026-07-03T12:37

новости

россия

британия

великобритания

обсе

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/01/1033180193_0:0:1407:792_1920x0_80_0_0_13cdb74298c006398710ed9c42bca5d4.png

"Действительно, я скоро завершаю свою командировку", — сказал дипломат, не исключив, что успеет поработать и при пятом главе британского правительства.Андрей Келин был назначен на пост посла в ноябре 2019 года, сменив Александра Яковенко. До этого он занимал должность директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011–2015 годах был постпредом России при ОБСЕ. Дипломатическую службу начал в 1979 году.Келин возглавлял российскую дипмиссию в сложнейший период — разрыв отношений, санкции, русофобская истерия в британском истеблишменте. Теперь его миссия подходит к концу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, британия, великобритания, обсе, вооруженные силы украины