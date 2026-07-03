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Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию
Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию - 03.07.2026 Украина.ру
Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию
Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Об этом 3 июля он сообщил в интервью российским СМИ
2026-07-03T12:37
2026-07-03T12:37
2026-07-03T12:37
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"Действительно, я скоро завершаю свою командировку", — сказал дипломат, не исключив, что успеет поработать и при пятом главе британского правительства.Андрей Келин был назначен на пост посла в ноябре 2019 года, сменив Александра Яковенко. До этого он занимал должность директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011–2015 годах был постпредом России при ОБСЕ. Дипломатическую службу начал в 1979 году.Келин возглавлял российскую дипмиссию в сложнейший период — разрыв отношений, санкции, русофобская истерия в британском истеблишменте. Теперь его миссия подходит к концу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, британия, великобритания, обсе, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Британия, Великобритания, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию
Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Об этом 3 июля он сообщил в интервью российским СМИ
"Действительно, я скоро завершаю свою командировку", — сказал дипломат, не исключив, что успеет поработать и при пятом главе британского правительства.
Андрей Келин был назначен на пост посла в ноябре 2019 года, сменив Александра Яковенко. До этого он занимал должность директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011–2015 годах был постпредом России при ОБСЕ. Дипломатическую службу начал в 1979 году.
Келин возглавлял российскую дипмиссию в сложнейший период — разрыв отношений, санкции, русофобская истерия в британском истеблишменте. Теперь его миссия подходит к концу.
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