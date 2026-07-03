https://ukraina.ru/20260703/ot-kommunista-do-zhstkogo-kritika-ukrainy-80-let-lesheku-milleru-1080936174.html

От коммуниста до жёсткого критика Украины: 80 лет Лешеку Миллеру

От коммуниста до жёсткого критика Украины: 80 лет Лешеку Миллеру - 03.07.2026 Украина.ру

От коммуниста до жёсткого критика Украины: 80 лет Лешеку Миллеру

3 июля 1946 года родился Лешек Цезарий Миллер. В ПНР он стал членом Политбюро ЦК польской компартии, позже был премьером Польши, который привёл страну в ЕС, депутатом Сейма и Европарламента. Ныне Миллер – один из самых жёстких критиков Украины

2026-07-03T07:59

2026-07-03T07:59

2026-07-03T07:59

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Лешек Миллер родился в бедной семье в городке Жирардув в 50 километрах от Варшавы. Его отец, портной, бросил свою супругу – швею, когда Лешеку было всего полгода, и в дальнейшем его воспитывала мать.Он окончил профессиональное училище и уже в 17 лет начал работать на льнопрядильной фабрике в Жирардуве. Одновременно продолжил обучение в вечернем электроэнергетическом техникуме, который окончил в 1966 году. В 1967-69 как электрик он проходил срочную службу на подводной лодке.И на фабрике, и на флоте Лешек Миллер был активистом Социалистического союза молодёжи (ССМ, польский комсомол), в 1969 году был принят в Польскую объединённую рабочую партию (ПОРП, польские коммунисты).В 1970-71 годах Миллер был вторым секретарём горкома ССМ в Жирардуве, в 1973-74-м – секретарём комитета ПОРП на родной льнопрядильной фабрике. После этого его направили на очное обучение в Высшую школу политических наук при ЦК ПОРП, которую Миллер окончил в 1977 году, получив диплом магистра политических наук.После этого Миллер несколько лет работал в аппарате Центрального комитета (ЦК) ПОРП: сначала инспектором, позже руководителем отдела молодёжи, физкультуры и туризма. В 1986 году его назначили первым секретарём Скерневицкого воеводства, а в декабре 1988 года он был избран в состав ЦК ПОРП, где стал секретарём и председателем комиссии ЦК по вопросам молодёжи и общественных организаций.В январе 1989 года Миллер организовал собрание в столовой Центрального комитета ПОРП, на котором присутствовала группа оппозиционной молодежи (включая членов запрещённого Независимого союза студентов). О мероприятии впоследствии было сообщено в прессе, на радио и телевидении.К тому времени руководство ПОРП твёрдо взяло курс на контролируемую сдачу власти в стране антикоммунистической оппозиции. В феврале 1989 года под Варшавой начались заседания так называемого "Круглого стола", на котором представители ПОРП, "Солидарности" и католической церкви обсуждали вопросы переустройства Польши. В рамках "Круглого стола" Миллер был сопредседателем группы по вопросам молодёжи совместно с Анджеем Целиньским из "Солидарности" (в годы его премьерства Целиньский стал министром культуры).В июле 1989 года, когда Мечислав Раковский сменил генерала Войцеха Ярузельского на посту первого секретаря ЦК ПОРП, Миллер стал членом Политбюро ЦК и одним из самых близких соратников нового лидера партии. В октябре 1989-го он вошёл в состав Центральной комиссии ПОРП, которая занималась подготовкой программных и организационных документов для последнего партийного съезда.После роспуска ПОРП в январе 1990 года, Миллер стал одним из соучредителей Социал-демократической партии Польши (СДП). До марта 1993 года он занимал должность генерального секретаря, затем заместителя председателя, а с декабря 1997 года – председателя этой партии. В свой первый срок в Сейме (парламенте) Польши он также был председателем парламентской фракции СДП.С 1991 по 2005 год Лешек Миллер был депутатом Сейма от Союза левых демократов (СЛД), куда входила его партия. В 1991, 1993, 1997 и 2001 годах в Лодзинском округе он каждый раз получал наибольшую индивидуальную поддержку: около 50, 85, 125 и 145 тыс. голосов соответственно. В 2001-м Миллер получил самый высокий процент поддержки среди всех кандидатов в стране.В 1993 году, когда СЛД впервые победил на выборах, а Миллер стал министром труда и социальной политики, его имя попало в СМИ в связи со скандалом. Оказалось, что перед самым роспуском ПОРП эта партия получила официальный беспроцентный заём в $ 1,2 млн от КПСС, и оформлением документов занимались Раковский и Миллер. Однако дело в итоге закрыли без предъявления обвинений, хотя польских социал-демократов ещё много лет упрекали в том, что их партия и дружественные фирмы были созданы "за деньги КГБ".В 1996 году Миллер был руководителем аппарата правительства, а в 1997 возглавил Министерство внутренних дел. Однако осенью того же года социал-демократы проиграли выборы. В 1999-м Миллер был избран председателем Союза левых демократов (уже как единой социал-демократической партии) и привёл её к победе на выборах 2001 года.Миллер стал премьер-министром Польши в октябре 2001 года, и сразу же столкнулся с экономическими проблемами – безработица, низкий рост ВВП, значительный государственный долг. Он пытался решить их как привычными для левых способами (повышение государственных расходов и налогов), так и выбиванием дотаций из ЕС.В апреле 2003 года именно Лешек Миллер подписал договор о вступлении Польши в ЕС. В начале июня 2003 года по этому вопросу в стране был проведён референдум, на котором 77,45% населения высказались за вступление Польши в ЕС. Миллер также тесно сотрудничал с США: в 2002 году разрешил открыть секретную тюрьму ЦРУ на польской базе Старе-Кейкуты, а в 2003-м поддержал участие польских войск во вторжении американцев в Ирак.Польский еженедельник Wprost дважды называл Лешека Миллера человеком года в Польше – в 2001 и 2002 годах. При этом премьерство Миллера ознаменовалось несколькими коррупционными скандалами. В первую очередь это "афера Рывина" (попытка продюсера Льва Рывина в 2002 году повлиять на решения правительства относительно недопустимости концентрации СМИ в одних руках). Однако была и ещё одна, менее известная афера, прямо связанная с Украиной.В 1994 году единственный сын Лешека Миллера, Лешек-младший, женился на гражданке Украины Ирене Цесаренко, которая приехала в Варшаву на заработки. Кстати, их дочь Моника появилась на свет в 1995-м в родном городе матери, Каменец-Подольском, поскольку там роды были в несколько раз дешевле, чем в Польше. Миллер-старший был от внучки в восторге.Весной 2000 года, когда Лешек Миллер был лишь лидером главной оппозиционной партии, только что зарегистрированная фирма Net Irena Miller (её интересы представлял Лешек-младший) стала посредником в продаже пакета акций второго интернет-портала в Польше – Wirtualna Polska. Вот только доход посредника (4,3 млн злотых ≈ $ 1 млн) превысил стоимость самого пакета, проданного загадочному Transcontinental Fund Limited с Багамских островов (2,75 млн злотых).Последняя история стала достоянием гласности уже после того, как Миллер неожиданно подал в отставку с поста премьера – это произошло 2 мая 2004 года, на следующий день после того, как Польша стала членом ЕС. Ранее он отказался от поста лидера СЛД. В это время Миллер как колумнист стал активно сотрудничать с польскими газетами и журналами.После того, как руководство СЛД в 2005 и 2007 годах отказалось выдвинуть кандидатуру Миллера в его родном Лодзинском округе, несмотря на поддержку местных парторганизаций, политик бросил партбилет на стол и основал свою партию – Польская Левица. Но в 2010 году Миллер вернулся в ряды СЛД, при поддержке этой политической силы осенью 2011-го снова стал депутатом Сейма, после чего опять был избран лидером СЛД.Однако на парламентских выборах осенью 2015 года блок "Объединённые Левые", созданный на основе СЛД, не преодолел избирательный барьер. Миллер взял ответственность на себя, ушёл с поста лидера партии и сосредоточился на публицистическом поприще.В августе 2018 года политик пережил личную трагедию – покончил самоубийством его единственный сын, который за несколько лет до этого разошёлся с женой-украинкой. Ирена и Моника Миллер обвиняли новую пассию Лешека-младшего в доведении его до самоубийства, однако полиция сочла произошедшее несчастным случаем.Лешек Миллер вернулся в активную политику в 2019 году, когда СЛД вошла в созданную перед выборами Европейского парламента "Европейскую коалицию". Он стал депутатом Европарламента, получив почти 80 тысяч голосов избирателей. Однако, когда в марте 2021 года СЛД официально приняла название "Новые левые", Миллер публично вышел из этой партии, заявив, что "он не предмет мебели".Интересна трансформация отношения Миллера к Украине, и особенно к киевским властям. Весной 2022 года он осудил начало СВО, поддержал приём украинских беженцев в Польше, и чуть ли не силой заставил переехать в Варшаву родственников своей невестки из Каменец-Подольского. Правда, уже тогда Миллер делал заявления, которые не вписывались в схему западной пропаганды."Как минимум три войны идут одновременно. Обычная война, в которой гибнут солдаты и падают бомбы; информационная война, которую украинцы ведут лучше, чем русские; и наименее заметная – война Запада против Китая", – говорил он в августе 2022-го о конфликте на Украине.Но уже в мае 2023-го Миллер раскритиковал масштабную передачу польского оружия Киеву: "если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали Украине почти 300 танков, все МиГи и так далее, то я думаю про себя: боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу?" В начале следующего года экс-премьер заявил, что вступление Украины в ЕС чревато проблемами и для всего Союза, а "польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар".А в октябре 2024 года Лешек Миллер фактически начал кампанию осуждения героизации нацистов на Украине:"Проблема с нашими соседями связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но в первую очередь с тем, что они делают сегодня. Сегодня убийцы становятся героями. (…) У тех, кто отдавал преступные приказы об этнических чистках, сегодня есть памятники и улицы".Миллер призывает Украину отказаться от культа Бандеры и других националистов, критикует поведение украинских беженцев в Польше, отмечая, что "единственное оружие, которое Польша может подарить Украине – это молодые украинцы". Миллер также заявлял, что Украина уже проиграла войну, и призывал Киев пойти на территориальные уступки Москве, чтобы как можно скорее заключить мирное соглашение."Зеленский: "Никто и никогда не будет указывать нам, каких героев уважать". И прекрасно. Никто и никогда не будет указывать нам, кому помогать, а кому нет", – написал Миллер 29 июня в соцсети Х. А несколькими днями Миллер сказал: "я в любом случае лучше буду русской портянкой, чем бандеровским памперсом".

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история, польша, украина, варшава, степан бандера, ес, сейм, европарламент, политика, премьер-министр