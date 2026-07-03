https://ukraina.ru/20260703/morduyut-do-smerti-kolpashnikov-rasskazal-pro-pytki-i-izdevatelstva-v-ukrainskoy-armii-1080974282.html

"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии

"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии - 03.07.2026 Украина.ру

"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии

В украинской армии процветают пытки и издевательства. В штурмовом полку ВСУ "Скала" за полгода от рук сослуживцев погибли 26 новобранцев — их забили до смерти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-07-03T05:45

2026-07-03T05:45

2026-07-03T05:45

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ВСУ не могут добиться перелома на поле боя, поскольку Запад не может "наштамповать" новых украинских солдат, заявил Колпашников. Среди личного состава царит чудовищная атмосфера пыток, а самым громким скандалом стала ситуация в элитном полку "Скала".По данным эксперта, "Скала" потеряла на Запорожском направлении пять-шесть составов, а украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили, что за полгода в этом подразделении забили до смерти 26 новобранцев — все они погибли не в бою, а от рук своих же сослуживцев.Колпашников также рассказал о чудовищных условиях службы в ВСУ. "Причем мы же знаем, в каких условиях служат эти "добровольцы", которых поймали ТЦК и отправили на фронт. Как расставляют минные поля вокруг казарм, чтобы они не смогли убежать. Как их помещают в пыточные ямы в качестве наказания. Как их мордуют до смерти", — пояснил собеседник издания.Он подчеркнул, что происходящее в "элитном" украинском полку — лишь верхушка айсберга. "И если такое происходит в одном "элитном" полку, что же творится в остальной украинской армии?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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