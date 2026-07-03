"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии - 03.07.2026 Украина.ру
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"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии
"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии - 03.07.2026 Украина.ру
"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии
В украинской армии процветают пытки и издевательства. В штурмовом полку ВСУ "Скала" за полгода от рук сослуживцев погибли 26 новобранцев — их забили до смерти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-03T05:45
2026-07-03T05:45
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ВСУ не могут добиться перелома на поле боя, поскольку Запад не может "наштамповать" новых украинских солдат, заявил Колпашников. Среди личного состава царит чудовищная атмосфера пыток, а самым громким скандалом стала ситуация в элитном полку "Скала".По данным эксперта, "Скала" потеряла на Запорожском направлении пять-шесть составов, а украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили, что за полгода в этом подразделении забили до смерти 26 новобранцев — все они погибли не в бою, а от рук своих же сослуживцев.Колпашников также рассказал о чудовищных условиях службы в ВСУ. "Причем мы же знаем, в каких условиях служат эти "добровольцы", которых поймали ТЦК и отправили на фронт. Как расставляют минные поля вокруг казарм, чтобы они не смогли убежать. Как их помещают в пыточные ямы в качестве наказания. Как их мордуют до смерти", — пояснил собеседник издания.Он подчеркнул, что происходящее в "элитном" украинском полку — лишь верхушка айсберга. "И если такое происходит в одном "элитном" полку, что же творится в остальной украинской армии?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии

05:45 03.07.2026
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В украинской армии процветают пытки и издевательства. В штурмовом полку ВСУ "Скала" за полгода от рук сослуживцев погибли 26 новобранцев — их забили до смерти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
ВСУ не могут добиться перелома на поле боя, поскольку Запад не может "наштамповать" новых украинских солдат, заявил Колпашников. Среди личного состава царит чудовищная атмосфера пыток, а самым громким скандалом стала ситуация в элитном полку "Скала".
По данным эксперта, "Скала" потеряла на Запорожском направлении пять-шесть составов, а украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили, что за полгода в этом подразделении забили до смерти 26 новобранцев — все они погибли не в бою, а от рук своих же сослуживцев.
Колпашников также рассказал о чудовищных условиях службы в ВСУ. "Причем мы же знаем, в каких условиях служат эти "добровольцы", которых поймали ТЦК и отправили на фронт. Как расставляют минные поля вокруг казарм, чтобы они не смогли убежать. Как их помещают в пыточные ямы в качестве наказания. Как их мордуют до смерти", — пояснил собеседник издания.
Он подчеркнул, что происходящее в "элитном" украинском полку — лишь верхушка айсберга. "И если такое происходит в одном "элитном" полку, что же творится в остальной украинской армии?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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