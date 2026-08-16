https://ukraina.ru/20260816/poterya-rubezha-obernetsya-krakhom-dlya-vsu-alekhin-o-boyakh-za-nikolaevku-i-krasnyy-liman--1082524618.html

"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман

"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман - 16.08.2026 Украина.ру

"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман

На северном участке продолжаются бои за Николаевку — штурмовые группы заняли дома в высотной застройке. На Добропольском направлении российские штурмовые группы закрепились в Новогришино. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-16T05:15

2026-08-16T05:15

2026-08-16T05:15

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Комментируя обстановку на фронте, Алехин сообщил, что на северном участке не стихают бои за Николаевку. "Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец", — отметил военный обозреватель.По словам Алехина, потеря этого рубежа осложнит положение противника. "Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления", — добавил эксперт.На Добропольском направлении, по его данным, подтверждено присутствие российских штурмовых групп в Новогришино, а на правом фланге группировки "Центр" идут бои за Новогригорьевку. "На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии", — резюмировал автор материала.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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