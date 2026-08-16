"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман - 16.08.2026 Украина.ру
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"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман
"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман - 16.08.2026 Украина.ру
"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман
На северном участке продолжаются бои за Николаевку — штурмовые группы заняли дома в высотной застройке. На Добропольском направлении российские штурмовые группы закрепились в Новогришино. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-16T05:15
2026-08-16T05:15
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Комментируя обстановку на фронте, Алехин сообщил, что на северном участке не стихают бои за Николаевку. "Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец", — отметил военный обозреватель.По словам Алехина, потеря этого рубежа осложнит положение противника. "Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления", — добавил эксперт.На Добропольском направлении, по его данным, подтверждено присутствие российских штурмовых групп в Новогришино, а на правом фланге группировки "Центр" идут бои за Новогригорьевку. "На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии", — резюмировал автор материала.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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"Потеря рубежа обернется крахом для ВСУ": Алехин о боях за Николаевку и Красный Лиман

05:15 16.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На северном участке продолжаются бои за Николаевку — штурмовые группы заняли дома в высотной застройке. На Добропольском направлении российские штурмовые группы закрепились в Новогришино. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя обстановку на фронте, Алехин сообщил, что на северном участке не стихают бои за Николаевку.
"Штурмовые группы захватили дома в высотной застройке, подойдя к населённому пункту с нескольких направлений. В районе Стародубовки украинские формирования оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать "карман" вдоль реки Северский Донец", — отметил военный обозреватель.
По словам Алехина, потеря этого рубежа осложнит положение противника. "Военкоры с мест сообщают, что потеря этого рубежа не позволит противнику развернуться и системно удерживать Лиман с западного направления", — добавил эксперт.
На Добропольском направлении, по его данным, подтверждено присутствие российских штурмовых групп в Новогришино, а на правом фланге группировки "Центр" идут бои за Новогригорьевку.
"На правом фланге группировки "Центр" (в районе Красного Кута, Торского и Торецкого) идут бои за Новогригорьевку, где успешно развивается прорыв подразделений 150-й мотострелковой дивизии", — резюмировал автор материала.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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