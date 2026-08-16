Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин - 16.08.2026 Украина.ру
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Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин
Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин - 16.08.2026 Украина.ру
Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин
ВС РФ выравнивают линию фронта, закрывая "карман" южнее Райского — юго-западных ворот в Дружковку. В Алексеево-Дружковке бойцы заняли новые позиции, а группировка "Центр" усиливает давление на Межевую и Новопавловку. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-16T04:45
2026-08-16T04:45
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Комментируя ситуацию на Добропольском направлении, Алехин сообщил о выравнивании линии фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского. "Одновременно выравнивается линия фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского — населённого пункта, который можно назвать юго-западными воротами в Дружковку", — отметил военный обозреватель.В Алексеево-Дружковке российские бойцы заняли новые позиции, после чего начался планомерный охват населённого пункта с востока — через Жевку и Попасное, а также с юго-запада по лесополосам. В результате вражеские операторы БПЛА были выбиты и теперь отступают вглубь Дружковки, пояснил эксперт.Алехин также отметил продвижение группировки "Центр" вдоль железной дороги южнее Межевой. "Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку", — добавил он."Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам", — подытожил автор материала.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, дружковка, россия, геннадий алехин, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сводка сво, спецоперация, война, доброполье, донбасс, война на украине, главные новости, главное
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Добропольское направление: войска закрывают "карман" у Дружковки и давят на Межевую — Алехин

04:45 16.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ выравнивают линию фронта, закрывая "карман" южнее Райского — юго-западных ворот в Дружковку. В Алексеево-Дружковке бойцы заняли новые позиции, а группировка "Центр" усиливает давление на Межевую и Новопавловку. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Добропольском направлении, Алехин сообщил о выравнивании линии фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского.
"Одновременно выравнивается линия фронта за счет закрытия "кармана" южнее Райского — населённого пункта, который можно назвать юго-западными воротами в Дружковку", — отметил военный обозреватель.
В Алексеево-Дружковке российские бойцы заняли новые позиции, после чего начался планомерный охват населённого пункта с востока — через Жевку и Попасное, а также с юго-запада по лесополосам. В результате вражеские операторы БПЛА были выбиты и теперь отступают вглубь Дружковки, пояснил эксперт.
Алехин также отметил продвижение группировки "Центр" вдоль железной дороги южнее Межевой. "Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку", — добавил он.
"Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам", — подытожил автор материала.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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