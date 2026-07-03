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Конституционная деформация. На Украине хотят окончательно лишить русских права говорить на своем языке

Конституционная деформация. На Украине хотят окончательно лишить русских права говорить на своем языке - 03.07.2026 Украина.ру

Конституционная деформация. На Украине хотят окончательно лишить русских права говорить на своем языке

На Украине зондируют тему отмены или пересмотра 10-й статьи Конституции, которая худо-бедно, но гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского языка, других языков национальных меньшинств Украины". Триггером стал недавний юбилей Основного закона - он напомнил националистам об их мовном проигрыше в 1996-м.

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Тридцать лет спустя укронацики хотят взять реванш. Для этого раскопали и вывели в публичную плоскость 92-летнего депутата-руховца Михаила Косива. Львовский нардеп раскрыл все нюансы "ночного бдения" над Основным законом и откровенно признал, что самые горячие страсти разгорались в отношении гуманитарных, культурологических проблем. А вот споры по экономическим, административным, правовым нормативам не были столь существенными.Это признание заслуживает особого внимания. На протяжении десятилетий украинскому обществу внушали, что людей интересует исключительно уровень доходов, цены, рабочие места и так называемый "холодильник". А вот вопросы языка, исторической памяти, религии, символики и национальной политики представлялись второстепенными, едва ли не стоящими на последних местах общественной повестки. Однако, после откровений львовского политика картина вырисовывается совсем иная. Архитекторы украинской государственности прекрасно понимали, что именно гуманитарная сфера станет главным инструментом долгосрочного политического конструирования страны. Недаром же после обретения незалежности, все научные институты, министерства образования и культуры были обсажены выходцами с Западной Украины, которые тихой сапой формировали новую- отличную от советской национальную идентичность в мультинациональной стране. То есть, языковой вопрос изначально рассматривался не как гуманитарная проблема, а как мощный политический инструмент. Другое дело, что в 1996 году в парламенте Украины большинство составляли коммунисты, cоциалисты и партия регионального развития, так что фракция РУХа пробить эту постсоветскую броню не смогла. Зато теперь националисты замахнулись не на языковые законы, а на Конституцию: тот же Косив заявил, что русский язык немедленно надо вычеркнуть из Основного закона. Для такой процедуры необходимо набрать 300 голосов, и раз пошли подобные призывы, значит, в нынешней Раде имеется такое количество желающих переделать Основной закон. Причем, отмена русского языка станет только первым, пробным, шагом. А затем обязательно последуют и другие изменения, например, касающиеся выборов президента. И кто запретит Раде выбирать нового главу государства не на всеобщих прямых выборах, а в парламенте? Никакого сопротивления такая идея не встретит в стране, где полностью ликвидирована оппозиция, а спонсоров конкурентов Владимира Зеленского взрывают в Монако…Но вернемся к вопросу изъятия гарантий защиты русского языка из Основного закона - эту тему явно не случайно "подняли на перья". И призвали в свидетели старого руховца, который тридцать лет назад был одним из творцов Основного закона. Он рассказал о том, что националисты пытались добиться варианта 10-й статьи в таком виде: "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита языков национальных меньшинств". Однако, группа Александра Мороза ( тогда был спикером парламента) настаивала на варианте с русским языком: "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины". "Можете себе представить: из этой конструкции следует, что русский язык не входит в состав языков национальных меньшинств, а выглядит как самостоятельный, в определенной степени привилегированный над другими языками", - бесится до сих пор Косив. И традиционно винит во всем "коммуняк", которые добились, чтобы в таком виде данная позиция вошла в окончательный вариант проекта Конституции, хотя "Баба-Яга была против": руховцы требовали понизить русский до уровня языка одного из национальных меньшинств.Но это не удалось, и 10-я статья является на сегодня единственным аргументом и единственной гарантией защиты для всех, кого постмайданная власть терроризирует и геноцидит за использование русского языка в быту, в учебных заведениях, на работе. После окончания войны все те, кто подвергся дискриминации и преследованиям за использование "языка агрессора" смогут обратиться в ЕСПЧ и другие международные суды, отстаивая свои права и требуя компенсаций - моральных и финансовых. И скорей всего, выиграют их, так как налицо - нарушение конституционных прав жителей Украины. Закрепленные в Конституции гарантии русскому языку весомый аргумент и для России, которая пришла защищать права русских людей, проживающих на территории Украины. Но если эту норму убрать из Основного закона, апеллировать будет не к чему. Недаром тот же Косив считает, что наступила пора чтобы "Верховная Рада IX созыва исправила промосковские настроения парламента II созыва и немедленно изъяла из Конституции Украины упоминание о русском языке". Заметим, что экс-нардеп не случайно давит на определение "промосковский парламент". Это тот же политико-информационный прием, который в последние годы активно применялся в отношении Украинской православной церкви, последовательно маркируемой как "церковь Московского патриархата". Задача подобных формулировок - связать любые элементы, напоминающие о российском влиянии, с образом внутренней угрозы и оправдать их последующую ликвидацию.Cтоит ли удивляться, что инициативу старого львовского конституционалиста уже подхватила партия Петра Порошенко* "Европейская солидарность" и готова водрузить ее на свое предвыборное знамя? Бывший основатель партии Регионов Петр Порошенко на данном этапе умело подыграл руховцу-пенсионеру и тоже заявляет о том, что "на пятом году общеукраинской освободительной войны против Московии никакого упоминания о русском языке в Конституции страны быть не должно". Сторонникам "Армовира" это должно зайти, но как говорится, не для них мама этот цветочек растила. Ситуация гораздо шире и выходит за рамки старческих воспоминаний депутата Михаила Косива.На данном этапе попытка изменить 10-ю статью Конституции тесно связана с желанием "подорвать" российскую переговорную позицию. Напомним, что тема защиты русского языка прописана в "Стамбульских соглашениях" 2022 года, к которым предлагает вернуться Владимир Путин - как к основе будущего мирного урегулирования. Еще более показательным стало недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который подчеркнул, что право на использование русского языка уже закреплено в самой Конституции Украины, а значит Киеву достаточно соблюдать собственный Основной закон, не принимая дополнительных решений. Именно этот посыл, похоже, и стал толчком для украинской инициативы по пересмотру 10-й статьи Конституции. Логика киевского режима ясна: если из Основного закона исчезнет сама норма, предусматривающая свободное развитие, использование и защиту русского языка, то Украина сможет заявлять, что соответствующего конституционного обязательства больше не существует. То есть, украинская сторона стремится заранее вывести языковую проблему из переговорной повестки и лишить Москву одного из наиболее сильных юридических аргументов. Cкажем больше: попытки конституционного "реванша" по шаблонам националистов изменят саму архитектуру будущих переговоров. Ведь исключение русского языка из конституционных гарантий позволит Зеленскому и Ко, как они видимо планируют, не просто минизировать давление России в гуманитарной сфере, но и завершить многолетний процесс демонтажа прежней модели двуязычной Украины. По их логике, некого будет защищать Москве, и точка. Одновременно такой маневр "похоронит" все надежды русскоязычных жителей Украины на поддержку России. Не секрет ведь, что для значительной части населения юго-востока страны вопрос русского языка по-прежнему остается болезненной темой, тем мозолем, на котором с удовольствием топчутся косивы-марцинкивы. Поэтому многие жители этих регионов продолжают связывать возможность сохранения своих языковых прав именно с позицией РФ. Поэтому инициатива по пересмотру Конституции одновременно преследует еще одну цель: окончательно лишить русскоязычных граждан правовой опоры внутри украинского законодательства и сузить пространство для любых требований о сохранении языковых гарантий в будущем. Кстати, с выборами это тоже прямо связано. Без "привязки" к теме русского языка и церкви не взлетит никакой Усик, которого западные кукловоды готовят на роль возможного сменщика Зеленского. Исходя из всего вышесказанного вполне можно ожидать надругательства над 10-й статьей Конституции уже в ближайшее время.О том, какие силы стоят за нынешними изменениями на Украине - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Елена Кирюшкина

украина, россия, москва, владимир зеленский, александр мороз, владимир путин, рада, еспч, эксклюзив, внутри и снаружи