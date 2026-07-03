Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский - 03.07.2026 Украина.ру
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Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский
Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский - 03.07.2026 Украина.ру
Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский
Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
2026-07-03T07:26
2026-07-03T07:26
новости
европа
россия
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дмитрий полянский
обсе
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"Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев - обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима", - сказал он.По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.В июне тот же Полянский предупреждал, что Европа скоро может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой. По его словам, проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.Подробнее - в материале Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, россия, москва, дмитрий полянский, обсе, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Украина.ру

Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский

07:26 03.07.2026
 
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Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
"Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев - обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима", - сказал он.
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.
В июне тот же Полянский предупреждал, что Европа скоро может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой. По его словам, проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.
Подробнее - в материале Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский на сайте Украина.ру.
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