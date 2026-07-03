https://ukraina.ru/20260703/evropa-stala-zalozhnikom-proukrainskogo-kursa--polyanskiy-1080982218.html

Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский

Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский - 03.07.2026 Украина.ру

Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский

Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости

2026-07-03T07:26

2026-07-03T07:26

2026-07-03T07:26

новости

европа

россия

москва

дмитрий полянский

обсе

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_0:31:2025:1170_1920x0_80_0_0_69ac6481f3b4f688fb4021d993292ac2.jpg

"Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев - обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима", - сказал он.По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.В июне тот же Полянский предупреждал, что Европа скоро может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой. По его словам, проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.Подробнее - в материале Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский на сайте Украина.ру.

европа

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, москва, дмитрий полянский, обсе, украина.ру