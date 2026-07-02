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Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации

Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации - 02.07.2026 Украина.ру

Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации

Сильнейший удар по военно-промышленному комплексу Украины был нанесён минувшей ночью. Сеть заполнили фото и видео пытающего Киева и других областей страны... Украина.ру, 02.07.2026

2026-07-02T16:28

2026-07-02T16:28

2026-07-02T16:28

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Сильнейший удар по военно-промышленному комплексу Украины был нанесён минувшей ночью. Сеть заполнили фото и видео пытающего Киева и других областей страны. Утром российское оборонное ведомство отчиталось о поражённых целях. Среди них предприятие большое количество предприятий ВПК, в том числе те, что напрямую влияют на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Под огнём российских бомб пылало и одно из ключевых предприятий, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности и барражирующими боеприпасами. Украинское ПВО перед такой атакой оказалось фактически беспомощным. О массированной, ответной на терроризм ВСУ атаке поговорили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.

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