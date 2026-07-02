Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации - 02.07.2026 Украина.ру
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Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации
Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации - 02.07.2026 Украина.ру
Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации
Сильнейший удар по военно-промышленному комплексу Украины был нанесён минувшей ночью. Сеть заполнили фото и видео пытающего Киева и других областей страны... Украина.ру, 02.07.2026
2026-07-02T16:28
2026-07-02T16:28
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Сильнейший удар по военно-промышленному комплексу Украины был нанесён минувшей ночью. Сеть заполнили фото и видео пытающего Киева и других областей страны. Утром российское оборонное ведомство отчиталось о поражённых целях. Среди них предприятие большое количество предприятий ВПК, в том числе те, что напрямую влияют на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны. Под огнём российских бомб пылало и одно из ключевых предприятий, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности и барражирующими боеприпасами. Украинское ПВО перед такой атакой оказалось фактически беспомощным. О массированной, ответной на терроризм ВСУ атаке поговорили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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видео, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, впк, море, беспилотники сегодня, бпла сегодня, атака бпла, пво, военный эксперт, видео
Видео, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, ВПК, море, беспилотники сегодня, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, военный эксперт

Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации

16:28 02.07.2026
 
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Сильнейший удар по военно-промышленному комплексу Украины был нанесён минувшей ночью. Сеть заполнили фото и видео пытающего Киева и других областей страны. Утром российское оборонное ведомство отчиталось о поражённых целях. Среди них предприятие большое количество предприятий ВПК, в том числе те, что напрямую влияют на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны.

Под огнём российских бомб пылало и одно из ключевых предприятий, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности и барражирующими боеприпасами.

Украинское ПВО перед такой атакой оказалось фактически беспомощным. О массированной, ответной на терроризм ВСУ атаке поговорили с ветераном боевых действий, офицером запаса Олегом Шаландиным.
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