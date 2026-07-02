https://ukraina.ru/20260702/vo-sne--k-voyne-kak-tsru-nachalo-razrushenie-rossii-cherez-ukrainu-v-1948-godu-1080938966.html

Во сне – к войне? Как ЦРУ начало разрушение России через Украину в 1948 году

Во сне – к войне? Как ЦРУ начало разрушение России через Украину в 1948 году - 02.07.2026 Украина.ру

Во сне – к войне? Как ЦРУ начало разрушение России через Украину в 1948 году

Обратимся к любопытному геополитическому, а лучше сказать – символическому совпадению: оно заставляет задуматься об "эффекте калейдоскопа" в истории: действительно, варианты ограничены, и при вращении неизменное число разноцветных стекляшек в трубке рано или поздно, но отразит уже однажды бывший узор

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Итак, война европейской коалиции во главе с Германией против СССР/России началась 22 июня 1941 года. А ровно – и всего-то, – семь лет спустя, 22 июня 1948 года, при президенте Трумэне, — был подготовлен один из недавно рассекреченных аналитических документов ЦРУ, посвященный возможностям использования национальных противоречий (и прежде всего — "украинского вопроса") для ликвидации Советского Союза.Эту дату позволительно рассматривать как начало Третьей мировой гибридной войны коллективного Запада против СССР (известной обычно как холодная война). Если Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, то "холодное" противостояние между СССР и Западом длилось вдесятеро дольше, - если принять точку зрения, согласно которой Третья мировая практически завершилась в 1988 году: с началом вывода советских войск из Афганистана и провозглашением независимости Эстонии.Перед нами информационный отчёт ЦРУ США от 22 июля 1948 года. Свои выводы его авторы основывают на умонастроениях в кругах "второй" русской эмиграции в США и Германии, покинувших СССР в 1940-х годах. Основная тема — обсуждение возможного будущего России в случае новой войны между Востоком и Западом и неизбежного, по мнению составителей отчета и их "источников", краха советской власти.Из текста отчёта: в кругах эмиграции идут дискуссии о судьбе России в случае новой войны. Большинство считают войну неизбежной. Все эмигрантские группы предвидят поражение СССР. Утверждается, что национальные меньшинства ненавидят большевиков и хотели бы отделиться. Среди факторов роста сепаратизма: преобладание нацменьшинств в лагерях, ликвидация пяти автономий за сотрудничество с немцами (Украина "заслуживала подобного обращения", но ликвидировать её было трудно без огласки), а также новая эмиграция, где нацменьшинства создают собственные организации отдельно от русских.Авторы отчёта прогнозируют: в случае поражения СССР отдельные народы начнут революцию против Москвы. Даже если бы сепаратистских тенденций не было, они были бы созданы искусственно. Победители столкнутся с проблемой установления порядка на территориях Восточной Европы, и первые шаги будут облегчены военной оккупацией. Россия не исчезнет — Центральная Россия с Белоруссией и Сибирью останется крупным государством, но потеряет уголь Донбасса и нефть Баку. "Если большевистскому режиму, который угнетал Россию последние 30 лет, придёт внезапный конец, все глубоко взрывоопасные революционные и сепаратистские тенденции народов России сразу же вырвутся наружу. Начнётся период хаоса, во время которого русский народ будет судить своих угнетателей и попытается, как и в 1917 году, отделиться от СССР. <...> Вероятно, начнётся гражданская война между двумя половинами России. Если Великороссия (Центральная Россия) выиграет эту битву, её победа будет сугубо временной. Структура современного мира не допускает существования империй вроде бывшей Австро-Венгерской", - говорится в документе."Демократизация" по западным стандартам займет много поколений. Будущей оккупации России избежать не удастся, полагали авторы."Её (оккупацию - ред.) должны будут осуществить страны, граничащие с Россией <...> Оккупация неизбежна, потому что русский народ, хоть и ненавидит большевизм, тем не менее, прошел его школу", - еще одна цитата из этого отчета.Как видим, участие ЦРУ в распространении и развитии украинства приближается к своему 80-летию.Кит Кларенберг — журналист-расследователь — утверждает, что в августе 1957 года ЦРУ разработало планы вторжения спецназа на Украину, опираясь на местных националистов как ударную силу. Серьёзным препятствием было то, что значительная часть населения Украины испытывала лишь "незначительный национальный антагонизм" по отношению к русским. Однако в ЦРУ считали, что "при благоприятных условиях" украинцы окажут помощь интервентам — и с 1949 года тайно работали над созданием именно таких условий.Ключевым агентом, использованным для этой цели с конца 1940-х, стал глава ОУН* (б) Мыкола Лэбидь - Николай Лебедь. Фигура хотя и по секретно-службистским причинам менее известная публике, нежели Бандера, Коновалец, Шухевич и прочие, но, увы, значительно более результативная.В молодости — организатор покушения на министра внутренних дел Польши, в 1943-м предложивший "очистить" западную Украину от польского населения. В послевоенном отчете контрразведки армии США назван "известным садистом" и "немецким пособником". Но служебный прагматизм взял свое: с 1949 года Лебедь сотрудничал с ЦРУ, переехал в Нью-Йорк, получил гражданство США и стал главным контактным лицом в операции "Аэродинамик".Операция AERODYNAMIC (поддержка "Зарубежного представительства Украинского верховного освободительного совета") ставила целью поощрять проявления разобщённости среди украинцев, чтобы оказать давление на советскую власть.Меморандум конца 1953 года свидетельствует, что ведомство вело "чёрное радиовещание" на украинском языке с секретного объекта в Афинах на аудиторию в 40 млн человек. Задачи: усиливать недовольство властями, поддерживать "национальное самосознание", вбивать клин между украинцами и советской властью, формировать психологическую атмосферу для тайных операций.С XVIII столетия и по сей день целью политического Запада — как говорит Ричард Саква — было использование организованного украинства для максимального ослабления России. Многие опасаются, что если боевые действия завершатся дальнейшим существованием "киевского протектората" — пускай в скромных границах, зато почти добившегося легальной интеграции в западную "сплотку", того, что не удалось ни Мазепе, ни Петлюре, ни Бандере, — это обеспечит гарантированное использование Украины в будущих русофобских операциях.Подобный исход многим значимым политологам-теоретикам начинает казаться вполне вероятным.Так, Гилберт Доктороу, долгие годы работавший в России и продолжающий внимательно следить за происходящим, недавно опубликовал статью с провокационным названием: "Проигрывает ли Россия войну?" Он также указывает, что современная война дронов выступает своеобразным уравнителем сил. По его мнению, Украине достаточно иметь от 10 до 20 тыс. операторов беспилотников, чтобы сдерживать полумиллионную российскую группировку. Иначе смотрит на происходящее политолог-практик Ларри К. Джонсон — бывший аналитик ЦРУ, позднее заместитель директора Управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США. Является соучредителем организации Veteran Intelligence Professionals for Sanity ("Ветераны разведки за благоразумие/здравый смысл").По его оценке, Владимир Зеленский с союзниками развернули 40-дневную "кампанию террора" — информационно-психологическую операцию, призванную представить Россию на грани краха и заставить её заключить перемирие. Это военно-политический театр, отвлекающий от неудач Украины на всем фронте, считает эксперт.Хорошо известный в России профессор Джон Миршаймер полагает, что европейские государства фактически уже объявили РФ войну, последовательно переходя все ранее существовавшие красные линии и при этом будучи уверенными, что статья 5 Североатлантического договора гарантирует им полную безопасность от российских ответных мер.Миршаймер считает эту уверенность глубоко ошибочной. По его мнению, Россия готовится наносить удары по целям в Европе, а западные СМИ практически не обсуждают масштаб опасности. В результате европейские лидеры могут, подобно своим предшественникам 1914 года, буквально во сне войти в грандиозную катастрофу.Добавим, что подобная же дрема привела за собой и Вторую мировую войну."Война, хоть она удобный случай и форма проявления всевозможного геройства, ужасна. Но еще ужаснее, когда без кровавых жертв и внешнего разрушения народ, не видящий своих корней, лишенный истории, с величайшим историографическим шумом рвется навстречу всем своим ораторам и газетным писакам, когда бездумность считается разумом, а разум охраняет свою сущность в безусловной расчетливости." (Мартин Хайдеггер, "Черные тетради").Лучше не скажешь.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФЧто украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией

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Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

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