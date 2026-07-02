Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо - 02.07.2026 Украина.ру
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Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо
Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо - 02.07.2026 Украина.ру
Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо
Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3
2026-07-02T13:59
2026-07-02T13:59
новости
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словакия
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роберт фицо
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"Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине", - сказал Фицо.Словацкий премьер добавил, что в письме проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о позиции Братиславы.Весной американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией.Подробнее - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, словакия, россия, роберт фицо, такер карлсон, нато, украина.ру
Новости, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Такер Карлсон, НАТО, Украина.ру

Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо

13:59 02.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3
"Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине", - сказал Фицо.
Словацкий премьер добавил, что в письме проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о позиции Братиславы.

"Я отношусь к тем премьерам, которые отдают приоритет миру перед войной", - подчеркнул Фицо.

Весной американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией.
Подробнее - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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