https://ukraina.ru/20260702/slovakiya-ne-dast-ni-evro-na-voennuyu-pomosch-ukraine---fitso-1080950116.html

Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо

Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо - 02.07.2026 Украина.ру

Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине - Фицо

Словакия не даст ни евро на военную помощь Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3

2026-07-02T13:59

2026-07-02T13:59

2026-07-02T13:59

новости

украина

словакия

россия

роберт фицо

такер карлсон

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg

"Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине", - сказал Фицо.Словацкий премьер добавил, что в письме проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о позиции Братиславы.Весной американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией.Подробнее - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

украина

словакия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, словакия, россия, роберт фицо, такер карлсон, нато, украина.ру