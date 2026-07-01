Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА - 02.07.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА - 02.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 133 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 1 июля сообщило в своём телеграм-канале
2026-07-02T00:36
2026-07-02T00:36
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"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в течение ночи в период с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Смоленск, Тверь, Московская область, Ставропольский край, краснодарский край, Азовское море, Черное море, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, СВО, Спецоперация

Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА

00:36 02.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 133 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 1 июля сообщило в своём телеграм-канале
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в течение ночи в период с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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00:36Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА
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