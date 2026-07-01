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Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА - 02.07.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 133 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 133 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 1 июля сообщило в своём телеграм-канале

2026-07-02T00:36

2026-07-02T00:36

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"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в течение ночи в период с 21:00 мск 30 июня до 8:00 мск 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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