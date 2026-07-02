https://ukraina.ru/20260702/ryutte-zayavil-ob-otsutstvii-u-ukrainy-perspektiv-vstupleniya-v-nato-1080949118.html

Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО

Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО - 02.07.2026 Украина.ру

Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс

2026-07-02T13:23

2026-07-02T13:23

2026-07-02T13:23

новости

украина

россия

сша

владимир путин

рютте

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143474_0:104:2975:1777_1920x0_80_0_0_0b88202624c1808a1d72db054842d9be.jpg

"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", - сказал Рютте.Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. На саммитах альянса в Вильнюсе и Вашингтоне союзники заявили, что будущее Украины связано с НАТО, однако приглашение возможно только при согласии всех стран-членов и выполнении необходимых условий.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о взаимоотношениях НАТО и Киева - в материале Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир путин, рютте, нато, украина.ру