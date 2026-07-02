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Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО
Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО - 02.07.2026 Украина.ру
Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс
2026-07-02T13:23
2026-07-02T13:23
2026-07-02T13:23
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"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", - сказал Рютте.Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. На саммитах альянса в Вильнюсе и Вашингтоне союзники заявили, что будущее Украины связано с НАТО, однако приглашение возможно только при согласии всех стран-членов и выполнении необходимых условий.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о взаимоотношениях НАТО и Киева - в материале Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир путин, рютте, нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Рютте, НАТО, Украина.ру
Рютте заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс
"Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет", - сказал Рютте.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. На саммитах альянса в Вильнюсе и Вашингтоне союзники заявили, что будущее Украины связано с НАТО, однако приглашение возможно только при согласии всех стран-членов и выполнении необходимых условий.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о взаимоотношениях НАТО и Киева - в материале Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год на сайте Украина.ру.