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Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам

Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам - 02.07.2026 Украина.ру

Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам

Россия с начала 2026 года нанесла по украинской портовой инфраструктуре уже более 180 ударов, сообщил военкор Александр Коц. Об этом 2 июля рассказало издание "ПолитНавигатор"

2026-07-02T19:57

2026-07-02T19:57

2026-07-02T19:57

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Военкор отметил, что за весь 2025 год по портам Украины прилетало около 150 раз. Поражались объекты в Одессе, Черноморске и порту Южный, через которые киевский режим продолжает гнать на экспорт зерно, масло, руду и другую продукцию.Прямой ущерб агросектора от ударов украинская сторона оценивает более чем в $11 млрд, включая уничтоженную технику. Завод по производству подсолнечного масла в Черноморске, по словам военкора, стоит с конца апреля. Также экспорт зерна просел почти на 20%, а руды за полгода вывезли на четверть меньше.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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