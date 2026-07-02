Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам - 02.07.2026 Украина.ру
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Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам
Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам - 02.07.2026 Украина.ру
Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам
Россия с начала 2026 года нанесла по украинской портовой инфраструктуре уже более 180 ударов, сообщил военкор Александр Коц. Об этом 2 июля рассказало издание "ПолитНавигатор"
2026-07-02T19:57
2026-07-02T19:57
новости
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одесса
александр коц
ракетный удар
ракетные удары по украине
ситуация на украине
военкоры о ситуации на украине
порт южный
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Военкор отметил, что за весь 2025 год по портам Украины прилетало около 150 раз. Поражались объекты в Одессе, Черноморске и порту Южный, через которые киевский режим продолжает гнать на экспорт зерно, масло, руду и другую продукцию.Прямой ущерб агросектора от ударов украинская сторона оценивает более чем в $11 млрд, включая уничтоженную технику. Завод по производству подсолнечного масла в Черноморске, по словам военкора, стоит с конца апреля. Также экспорт зерна просел почти на 20%, а руды за полгода вывезли на четверть меньше.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, одесса, александр коц, ракетный удар, ракетные удары по украине, ситуация на украине, военкоры о ситуации на украине, порт южный, порты
Новости, Россия, Украина, Одесса, Александр Коц, ракетный удар, ракетные удары по Украине, ситуация на Украине, военкоры о ситуации на Украине, порт Южный, порты

Россия за полгода превысила прошлогодний объём ударов по украинским портам

19:57 02.07.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Россия с начала 2026 года нанесла по украинской портовой инфраструктуре уже более 180 ударов, сообщил военкор Александр Коц. Об этом 2 июля рассказало издание "ПолитНавигатор"
Военкор отметил, что за весь 2025 год по портам Украины прилетало около 150 раз. Поражались объекты в Одессе, Черноморске и порту Южный, через которые киевский режим продолжает гнать на экспорт зерно, масло, руду и другую продукцию.

Прямой ущерб агросектора от ударов украинская сторона оценивает более чем в $11 млрд, включая уничтоженную технику. Завод по производству подсолнечного масла в Черноморске, по словам военкора, стоит с конца апреля.
Также экспорт зерна просел почти на 20%, а руды за полгода вывезли на четверть меньше.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
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