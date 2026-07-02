https://ukraina.ru/20260702/itogi-020726-udary-po-kievu-obvineniya-ukraintsu-po-delu-o-podryve-severnykh-potokov-1080968068.html

Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" - 02.07.2026 Украина.ру

Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.Тем... Украина.ру, 02.07.2026

2026-07-02T19:14

2026-07-02T19:14

2026-07-02T19:14

видео

киев

россия

германия

кароль навроцкий

дональд трамп

впк

северный поток

аномальная жара

минобороны рф

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.Тем временем в Германии предъявили обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Следствие утверждает, что именно он управлял яхтой, с которой была проведена диверсия, а доказательства нашли в его телефоне.Также в выпуске — резкая реакция нового президента Польши Кароля Навроцкого на создание украинского национального пантеона, аномальная жара в Европе, которая стала неожиданной проблемой для украинских беженцев, и обещание Дональда Трампа выступить с рекордно длинной речью при сорокаградусной жаре.

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россия

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видео, киев, россия, германия, кароль навроцкий, дональд трамп, впк, северный поток, аномальная жара, минобороны рф, видео