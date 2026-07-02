Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" - 02.07.2026 Украина.ру
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Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"
Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" - 02.07.2026 Украина.ру
Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.Тем... Украина.ру, 02.07.2026
2026-07-02T19:14
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видео
киев
россия
германия
кароль навроцкий
дональд трамп
впк
северный поток
аномальная жара
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.Тем временем в Германии предъявили обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Следствие утверждает, что именно он управлял яхтой, с которой была проведена диверсия, а доказательства нашли в его телефоне.Также в выпуске — резкая реакция нового президента Польши Кароля Навроцкого на создание украинского национального пантеона, аномальная жара в Европе, которая стала неожиданной проблемой для украинских беженцев, и обещание Дональда Трампа выступить с рекордно длинной речью при сорокаградусной жаре.
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видео, киев, россия, германия, кароль навроцкий, дональд трамп, впк, северный поток, аномальная жара, минобороны рф, видео
Видео, Киев, Россия, Германия, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, ВПК, Северный поток, аномальная жара, Минобороны РФ

Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

19:14 02.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.

Тем временем в Германии предъявили обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Следствие утверждает, что именно он управлял яхтой, с которой была проведена диверсия, а доказательства нашли в его телефоне.

Также в выпуске — резкая реакция нового президента Польши Кароля Навроцкого на создание украинского национального пантеона, аномальная жара в Европе, которая стала неожиданной проблемой для украинских беженцев, и обещание Дональда Трампа выступить с рекордно длинной речью при сорокаградусной жаре.
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