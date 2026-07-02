Итоги 02.07.26: удары по Киеву, обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Минобороны России заявило о поражении целого ряда предприятий украинского ВПК и логистической инфраструктуры в Киеве.
Тем временем в Германии предъявили обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Следствие утверждает, что именно он управлял яхтой, с которой была проведена диверсия, а доказательства нашли в его телефоне.
Также в выпуске — резкая реакция нового президента Польши Кароля Навроцкого на создание украинского национального пантеона, аномальная жара в Европе, которая стала неожиданной проблемой для украинских беженцев, и обещание Дональда Трампа выступить с рекордно длинной речью при сорокаградусной жаре.
Тем временем в Германии предъявили обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Следствие утверждает, что именно он управлял яхтой, с которой была проведена диверсия, а доказательства нашли в его телефоне.
Также в выпуске — резкая реакция нового президента Польши Кароля Навроцкого на создание украинского национального пантеона, аномальная жара в Европе, которая стала неожиданной проблемой для украинских беженцев, и обещание Дональда Трампа выступить с рекордно длинной речью при сорокаградусной жаре.
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