"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму" - 02.07.2026 Украина.ру
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"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"
"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму" - 02.07.2026 Украина.ру
"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"
Британские масс-медиа наперебой спорят между собой о том, какой будет внешняя и внутренняя политика Энди Бернема – мэра Большого Манчестера, который уверенно победил на внеочередных выборах в парламент и претендует на пост премьер-министра Соединенного Королевства
2026-07-02T16:42
2026-07-02T18:00
эксклюзив
кир стармер
британия
великобритания
борис джонсон
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англия
украина.ру
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Кир Стармер официально подал после его победы в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии, автоматически теряя должность премьера. Однако он поступил при этом не совсем по-английски – попрощался, но пока не собирается уходить, рассчитывая сохранить свое насиженное кресло до сентября, в статусе исполняющего обязанности главы кабинета.Тем не менее Стармер вряд ли сможет надолго удержаться у власти. Недовольство непопулярным премьером достигло критического уровня, и однопартийцы рассчитывают заменить его досрочно, уже в ближайшее время. Согласно британским законам, члены парламента могут инициировать избрание нового премьера сразу после 9 июля. И все идет к тому, что Бернем станет в сложившейся ситуации безальтернативным кандидатом от лейбористов.Кандидатура этого политика отвечает растущим запросам на перемены, в которых активно нуждается британское общество. И британские журналисты наперебой пишут сейчас о том, что Энди не похож на других британских премьеров, занимавших этот пост в нынешнем веке.Энди Бернем станет первым главой британского кабинета с дипломом филолога, специализирующегося на изучении английского языка. Другие премьеры имели дипломы юристов, экономистов, философов, политологов – а Уинстон Черчилль вообще никогда не учился в университетах, потому что не смог в них поступить из-за плохой успеваемости. Сторонники Бернема уже пытаются обыграть этот факт, заявляя, что новый премьер найдет общий язык с народом Британии. Хотя их оппоненты напоминают, что Энди закончил престижный колледж в Кембриджском университете, где в основном обучаются далекие от народа отпрыски богачей.Но куда важнее другое. В случае избрания на освобождающийся пост Бернем станет первым в истории Великобритании практикующим католиком на посту премьер-министра этого государства. Эндрю Мюррей Бернем родился в семье верующих католиков – причем его мать имела ирландские и шотландские корни. Семья была настолько религиозной, что брат кандидата в премьер-министры стал директором католической школы. А сам Энди заявлял, что катехизис католической церкви серьезно повлиял на формирование его жизненных взглядов.Великобритания пытается учить весь мир демократии, однако она до сих пор сохраняет политическую дискриминацию католиков. В частности, в Соединенном Королевстве по-прежнему действует законодательный акт, согласно которому прихожане Римо-католической церкви не имеют права прямо или косвенно консультировать монарха по поводу назначения епископов Церкви Англии – как это положено делать премьер-министру. Причем нарушение этого закона карается пожизненным запретом занимать любые гражданские или военные должности.Борис Джонсон, крещенный в младенчестве как католик, перешел в подростковом возрасте в англиканство – специально для того, чтобы религия не мешала его политической карьере. Тони Блэр решился открыто обратиться в католицизм только после отставки с поста премьер-министра – по той же самой причине. И британские правоведы до сих пор не знают, как быть с этим юридическим казусом в случае вероятного избрания Энди Бернема. Потому что отменять для него законы пока что явно не собираются.Политические противники будущего премьера видят в католицизме этого политика его уязвимое место, стараясь ударить по нему как можно больнее. Недавнее заявление Стармера, который с гордостью назвал британский парламент "самым гомосексуальным в мире", являлось парфянской стрелой, направленной в сторону его преемника. Потому что журналисты немедленно начали приставать к Бернему с вопросами, интересуясь, как сочетаются его религиозные взгляды и идеологическая повестка правящей партии.Бернем старательно избегает прямого ответа на этот вопрос и вообще пытается выдавать прессе как можно меньше конкретики о своих политических планах. Выступая перед избирателями в Манчестере, он заявил, что политическая система Британии "сломана", пообещав "поставить страну на ноги". Но так и не сказал, каким образом он собирается это делать.Будущий премьер сообщил о том, что планирует перевести под государственный контроль водоснабжение, электросети, общественный транспорт и строительство жилья – чтобы сделать их более доступными для людей. Кроме того, он объявил, что намерен управлять Британией из Манчестера, оправдывая свое прозвище "Король севера" – поскольку большинство британцев недолюбливают Лондон, считая, что он высасывает соки из других регионов Соединенного Королевства. Но больше он не дал на этом брифинге никаких внятных обещаний."Бывший мэр Большого Манчестера, а ныне главный кандидат на смену Стармеру, пытается на коленке написать собственную программу. Однако получается пока слабо. Политик озвучил некоторые из возможных реформ в случае прихода к власти. Из серьезного стоит выделить создание офиса премьер-министра в Манчестере. Громкий пиар-ход, но непонятно, как такой шаг всерьез позволит преодолеть экономическую пропасть между югом и севером Англии.Упоминается децентрализация власти, а также национализация транспортных и энергетических компаний. Удивительно, но Бернем пока вообще ничего не говорил, например, про тему миграции или искусственного интеллекта. Не покидает ощущение, что следующий лидер партии – это попытка лейбористского руководства призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", – пишет об этом экспертный канал Westminster.Анонсированные Бернемом реформы также находятся под вопросом. В британской казне нет денег для выкупа национализированных компаний, а Кир Стармер только что утвердил огромные военные расходы, которые окончательно оставят его преемника на мели. Энди Бернем может отказаться от милитаризации экономики – но в этом случае его сразу же заклеймят как скрытого сторонника Кремля, обвиняя в "предательстве украинских интересов"."Стармер подготовил своему сменщику Энди Бернему кучу всяких гадостей и ловушек. Главной из которых является план военных инвестиций. Самое опасное для будущего премьера время – именно сейчас, когда уходящий глава правительства может успеть создать для него немало проблем на будущее", – пишет об этом политолог Владимир Корнилов.Одна из них – само собой, Украина, подытожил он."Отставка – или путч": в Британии будет новый премьер. Что сделает Стармер?
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кир стармер, британия, великобритания, борис джонсон, владимир корнилов, англия, украина.ру
Эксклюзив, Кир Стармер, Британия, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Корнилов, Англия, Украина.ру

"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"

16:42 02.07.2026 (обновлено: 18:00 02.07.2026)
 
© REUTERS / Temilade Adelaja
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Британские масс-медиа наперебой спорят между собой о том, какой будет внешняя и внутренняя политика Энди Бернема – мэра Большого Манчестера, который уверенно победил на внеочередных выборах в парламент и претендует на пост премьер-министра Соединенного Королевства
Кир Стармер официально подал после его победы в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии, автоматически теряя должность премьера. Однако он поступил при этом не совсем по-английски – попрощался, но пока не собирается уходить, рассчитывая сохранить свое насиженное кресло до сентября, в статусе исполняющего обязанности главы кабинета.
Тем не менее Стармер вряд ли сможет надолго удержаться у власти. Недовольство непопулярным премьером достигло критического уровня, и однопартийцы рассчитывают заменить его досрочно, уже в ближайшее время. Согласно британским законам, члены парламента могут инициировать избрание нового премьера сразу после 9 июля. И все идет к тому, что Бернем станет в сложившейся ситуации безальтернативным кандидатом от лейбористов.
Кандидатура этого политика отвечает растущим запросам на перемены, в которых активно нуждается британское общество. И британские журналисты наперебой пишут сейчас о том, что Энди не похож на других британских премьеров, занимавших этот пост в нынешнем веке.
Энди Бернем станет первым главой британского кабинета с дипломом филолога, специализирующегося на изучении английского языка. Другие премьеры имели дипломы юристов, экономистов, философов, политологов – а Уинстон Черчилль вообще никогда не учился в университетах, потому что не смог в них поступить из-за плохой успеваемости.
Сторонники Бернема уже пытаются обыграть этот факт, заявляя, что новый премьер найдет общий язык с народом Британии. Хотя их оппоненты напоминают, что Энди закончил престижный колледж в Кембриджском университете, где в основном обучаются далекие от народа отпрыски богачей.
Но куда важнее другое. В случае избрания на освобождающийся пост Бернем станет первым в истории Великобритании практикующим католиком на посту премьер-министра этого государства.
Эндрю Мюррей Бернем родился в семье верующих католиков – причем его мать имела ирландские и шотландские корни. Семья была настолько религиозной, что брат кандидата в премьер-министры стал директором католической школы. А сам Энди заявлял, что катехизис католической церкви серьезно повлиял на формирование его жизненных взглядов.
Великобритания пытается учить весь мир демократии, однако она до сих пор сохраняет политическую дискриминацию католиков. В частности, в Соединенном Королевстве по-прежнему действует законодательный акт, согласно которому прихожане Римо-католической церкви не имеют права прямо или косвенно консультировать монарха по поводу назначения епископов Церкви Англии – как это положено делать премьер-министру. Причем нарушение этого закона карается пожизненным запретом занимать любые гражданские или военные должности.
Борис Джонсон, крещенный в младенчестве как католик, перешел в подростковом возрасте в англиканство – специально для того, чтобы религия не мешала его политической карьере. Тони Блэр решился открыто обратиться в католицизм только после отставки с поста премьер-министра – по той же самой причине. И британские правоведы до сих пор не знают, как быть с этим юридическим казусом в случае вероятного избрания Энди Бернема. Потому что отменять для него законы пока что явно не собираются.
Политические противники будущего премьера видят в католицизме этого политика его уязвимое место, стараясь ударить по нему как можно больнее. Недавнее заявление Стармера, который с гордостью назвал британский парламент "самым гомосексуальным в мире", являлось парфянской стрелой, направленной в сторону его преемника. Потому что журналисты немедленно начали приставать к Бернему с вопросами, интересуясь, как сочетаются его религиозные взгляды и идеологическая повестка правящей партии.
Бернем старательно избегает прямого ответа на этот вопрос и вообще пытается выдавать прессе как можно меньше конкретики о своих политических планах. Выступая перед избирателями в Манчестере, он заявил, что политическая система Британии "сломана", пообещав "поставить страну на ноги". Но так и не сказал, каким образом он собирается это делать.
Будущий премьер сообщил о том, что планирует перевести под государственный контроль водоснабжение, электросети, общественный транспорт и строительство жилья – чтобы сделать их более доступными для людей. Кроме того, он объявил, что намерен управлять Британией из Манчестера, оправдывая свое прозвище "Король севера" – поскольку большинство британцев недолюбливают Лондон, считая, что он высасывает соки из других регионов Соединенного Королевства. Но больше он не дал на этом брифинге никаких внятных обещаний.
"Бывший мэр Большого Манчестера, а ныне главный кандидат на смену Стармеру, пытается на коленке написать собственную программу. Однако получается пока слабо. Политик озвучил некоторые из возможных реформ в случае прихода к власти. Из серьезного стоит выделить создание офиса премьер-министра в Манчестере. Громкий пиар-ход, но непонятно, как такой шаг всерьез позволит преодолеть экономическую пропасть между югом и севером Англии.
Упоминается децентрализация власти, а также национализация транспортных и энергетических компаний. Удивительно, но Бернем пока вообще ничего не говорил, например, про тему миграции или искусственного интеллекта. Не покидает ощущение, что следующий лидер партии – это попытка лейбористского руководства призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", – пишет об этом экспертный канал Westminster.
Анонсированные Бернемом реформы также находятся под вопросом. В британской казне нет денег для выкупа национализированных компаний, а Кир Стармер только что утвердил огромные военные расходы, которые окончательно оставят его преемника на мели. Энди Бернем может отказаться от милитаризации экономики – но в этом случае его сразу же заклеймят как скрытого сторонника Кремля, обвиняя в "предательстве украинских интересов".
"Стармер подготовил своему сменщику Энди Бернему кучу всяких гадостей и ловушек. Главной из которых является план военных инвестиций. Самое опасное для будущего премьера время – именно сейчас, когда уходящий глава правительства может успеть создать для него немало проблем на будущее", – пишет об этом политолог Владимир Корнилов.
Одна из них – само собой, Украина, подытожил он.
"Отставка – или путч": в Британии будет новый премьер. Что сделает Стармер?
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