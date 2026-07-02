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"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"

"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму" - 02.07.2026 Украина.ру

"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"

Британские масс-медиа наперебой спорят между собой о том, какой будет внешняя и внутренняя политика Энди Бернема – мэра Большого Манчестера, который уверенно победил на внеочередных выборах в парламент и претендует на пост премьер-министра Соединенного Королевства

2026-07-02T16:42

2026-07-02T16:42

2026-07-02T18:00

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Кир Стармер официально подал после его победы в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии, автоматически теряя должность премьера. Однако он поступил при этом не совсем по-английски – попрощался, но пока не собирается уходить, рассчитывая сохранить свое насиженное кресло до сентября, в статусе исполняющего обязанности главы кабинета.Тем не менее Стармер вряд ли сможет надолго удержаться у власти. Недовольство непопулярным премьером достигло критического уровня, и однопартийцы рассчитывают заменить его досрочно, уже в ближайшее время. Согласно британским законам, члены парламента могут инициировать избрание нового премьера сразу после 9 июля. И все идет к тому, что Бернем станет в сложившейся ситуации безальтернативным кандидатом от лейбористов.Кандидатура этого политика отвечает растущим запросам на перемены, в которых активно нуждается британское общество. И британские журналисты наперебой пишут сейчас о том, что Энди не похож на других британских премьеров, занимавших этот пост в нынешнем веке.Энди Бернем станет первым главой британского кабинета с дипломом филолога, специализирующегося на изучении английского языка. Другие премьеры имели дипломы юристов, экономистов, философов, политологов – а Уинстон Черчилль вообще никогда не учился в университетах, потому что не смог в них поступить из-за плохой успеваемости. Сторонники Бернема уже пытаются обыграть этот факт, заявляя, что новый премьер найдет общий язык с народом Британии. Хотя их оппоненты напоминают, что Энди закончил престижный колледж в Кембриджском университете, где в основном обучаются далекие от народа отпрыски богачей.Но куда важнее другое. В случае избрания на освобождающийся пост Бернем станет первым в истории Великобритании практикующим католиком на посту премьер-министра этого государства. Эндрю Мюррей Бернем родился в семье верующих католиков – причем его мать имела ирландские и шотландские корни. Семья была настолько религиозной, что брат кандидата в премьер-министры стал директором католической школы. А сам Энди заявлял, что катехизис католической церкви серьезно повлиял на формирование его жизненных взглядов.Великобритания пытается учить весь мир демократии, однако она до сих пор сохраняет политическую дискриминацию католиков. В частности, в Соединенном Королевстве по-прежнему действует законодательный акт, согласно которому прихожане Римо-католической церкви не имеют права прямо или косвенно консультировать монарха по поводу назначения епископов Церкви Англии – как это положено делать премьер-министру. Причем нарушение этого закона карается пожизненным запретом занимать любые гражданские или военные должности.Борис Джонсон, крещенный в младенчестве как католик, перешел в подростковом возрасте в англиканство – специально для того, чтобы религия не мешала его политической карьере. Тони Блэр решился открыто обратиться в католицизм только после отставки с поста премьер-министра – по той же самой причине. И британские правоведы до сих пор не знают, как быть с этим юридическим казусом в случае вероятного избрания Энди Бернема. Потому что отменять для него законы пока что явно не собираются.Политические противники будущего премьера видят в католицизме этого политика его уязвимое место, стараясь ударить по нему как можно больнее. Недавнее заявление Стармера, который с гордостью назвал британский парламент "самым гомосексуальным в мире", являлось парфянской стрелой, направленной в сторону его преемника. Потому что журналисты немедленно начали приставать к Бернему с вопросами, интересуясь, как сочетаются его религиозные взгляды и идеологическая повестка правящей партии.Бернем старательно избегает прямого ответа на этот вопрос и вообще пытается выдавать прессе как можно меньше конкретики о своих политических планах. Выступая перед избирателями в Манчестере, он заявил, что политическая система Британии "сломана", пообещав "поставить страну на ноги". Но так и не сказал, каким образом он собирается это делать.Будущий премьер сообщил о том, что планирует перевести под государственный контроль водоснабжение, электросети, общественный транспорт и строительство жилья – чтобы сделать их более доступными для людей. Кроме того, он объявил, что намерен управлять Британией из Манчестера, оправдывая свое прозвище "Король севера" – поскольку большинство британцев недолюбливают Лондон, считая, что он высасывает соки из других регионов Соединенного Королевства. Но больше он не дал на этом брифинге никаких внятных обещаний."Бывший мэр Большого Манчестера, а ныне главный кандидат на смену Стармеру, пытается на коленке написать собственную программу. Однако получается пока слабо. Политик озвучил некоторые из возможных реформ в случае прихода к власти. Из серьезного стоит выделить создание офиса премьер-министра в Манчестере. Громкий пиар-ход, но непонятно, как такой шаг всерьез позволит преодолеть экономическую пропасть между югом и севером Англии.Упоминается децентрализация власти, а также национализация транспортных и энергетических компаний. Удивительно, но Бернем пока вообще ничего не говорил, например, про тему миграции или искусственного интеллекта. Не покидает ощущение, что следующий лидер партии – это попытка лейбористского руководства призвать хоть кого-то не из Лондона ради собственного спасения. Но при этом никакой реальной замены унылому стармеризму так и нет", – пишет об этом экспертный канал Westminster.Анонсированные Бернемом реформы также находятся под вопросом. В британской казне нет денег для выкупа национализированных компаний, а Кир Стармер только что утвердил огромные военные расходы, которые окончательно оставят его преемника на мели. Энди Бернем может отказаться от милитаризации экономики – но в этом случае его сразу же заклеймят как скрытого сторонника Кремля, обвиняя в "предательстве украинских интересов"."Стармер подготовил своему сменщику Энди Бернему кучу всяких гадостей и ловушек. Главной из которых является план военных инвестиций. Самое опасное для будущего премьера время – именно сейчас, когда уходящий глава правительства может успеть создать для него немало проблем на будущее", – пишет об этом политолог Владимир Корнилов.Одна из них – само собой, Украина, подытожил он."Отставка – или путч": в Британии будет новый премьер. Что сделает Стармер?

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эксклюзив, кир стармер, британия, великобритания, борис джонсон, владимир корнилов, англия, украина.ру